Экономика трещит: Украина уничтожила почти половину экспортных мощностей РФ — Fortune

Ангелина Подвысоцкая
30 марта 2026, 09:27
Кремль может запретить экспорт бензина из-за риска дефицита.
/ Коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

Что известно:

  • Украина уничтожила почти половину экспортных мощностей РФ
  • В РФ могут запретить экспорт бензина из-за рисков дефицита

Украинские беспилотники наносят удары по объектам РФ и вынуждают Москву отказаться от приоритетности некоторых видов экспорта. Кремль вновь рассматривает возможность введения запрета на экспорт бензина. Об этом сообщает Fortune.

Россия может экспортировать нефть со своих восточных терминалов, обслуживающих Азию. Однако экспорт бензина может привести к дальнейшему дефициту на внутреннем рынке.

Также отмечается, что чиновники Кремля предупреждали Путина о возможном финансовом кризисе уже к лету. В результате последних атак было остановлено около 40% мощностей РФ по экспорту нефти. Это стало самым серьезным перебоем в поставках нефти в новейшей истории России.

Война США против Ирана создала благоприятные условия для российской экономики. Из-за прекращения поставок пятой части мировых запасов нефти российская нефть внезапно подорожала. Нефть сорта Urals почти сравнялась по цене с нефтью сорта Brent. К тому же США временно отменили санкции в отношении российской нефти.

"Скачок цен на нефть сделал Россию одним из "крупнейших победителей в ближайшей перспективе" в результате конфликта с Ираном. Это фактически спасло нефтяные доходы России от падения, которое длилось очень долго", — заявила профессор международного бизнеса Университета штата Вичита Уша Хейли.

Напомним, Главред писал, что на фоне роста мировых цен на нефть администрация Дональда Трампа приняла решение о временной отмене санкций в отношении российской нефти и нефтепродуктов.

Ранее стало известно, что экономическое положение в России уже сложное и может только ухудшаться. Вести войну против Украины Кремль сможет, скорее всего, еще год-два.

Накануне сообщалось, что пока на Ближнем Востоке продолжается война, российской экономике ничего не угрожает. Как только война прекратится, снова запустится счетчик, отсчитывающий время до конца экономики РФ.

Цены на топливо снова выросли: сколько стоит бензин и дизтопливо 30 марта

