Ремонт "Дружбы" завершен: официальное заявление о возобновлении транзита нефти

Нефтепровод "Дружба" может заработать уже в ближайшее время

Ремонт трубопровода "Дружба" завершен

Компания "Укртранснафта" официально сообщила министерству нефти и газа Венгрии о завершении ремонта на трубопроводе "Дружба". Об этом сообщила крупнейшая венгерская нефтегазовая компания MOL.

"АО "Укртранснафта", ответственное за эксплуатацию украинского участка нефтепровода "Дружба", официально сообщило MOL о завершении ремонтных работ на нефтепроводе "Дружба", — говорится в сообщении.

Отмечается, что 22 апреля прекращено действие форс-мажорных обстоятельств, действовавших с 27 января 2026 года.

АО "Укртранснафта" готова возобновить транзит сырой нефти в Венгрию и Словакию, добавляют в компании.

нефтепровод "Дружба"

Ранее Главред писал , что Украина готовится к возобновлению работы трубопровода "Дружба", который был поврежден в январе в результате российской атаки.

Ранее Петер Мадяр выступил с заявлением, в котором призвал Украину возобновить работу нефтепровода "Дружба" и подчеркнул, что не поддастся "шантажу".

Кроме того, в совместном заявлении президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и главы Евросовета Антониу Кошти говорилось о том, что Украина согласилась на предложение ЕС о финансовой и технической помощи для восстановления нефтепровода "Дружба", поврежденного российскими ударами.

Что такое нефтепровод Дружба? Нефтепровод Дружба – самая крупная в мире система магистральных нефтепроводов, которая была построена в 1960-х годов во времена СССР для доставки нефти из Волго-Уральского нефтегазоносной провинции в социалистические страны Совета экономической взаимопомощи в Восточной Европе – Венгрию, Чехословакию, Польшу и ГДР. Нефтепровод проходит от Альметьевска до Брянска (Россия), далее до Мозыря (Беларусь), и впоследствии разветвляется еще на два участка: северный, который проходит по территориях Беларуси, Польши, Германии, Латвии и Литвы и южный участок, проходящий по территориях Украины, Чехии, Словакии, Венгрии и Хорватии. Из России в страны "дальнего зарубежья" каждый год экспортируется 66,5 миллионов тонн нефти, в том числе 49,8 млн тонн по северной ветке, пишет Википедия.

