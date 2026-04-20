"Это не игра": Мадьяр резко высказался о "Дружбе" и обратился к Зеленскому

Руслан Иваненко
20 апреля 2026, 19:35обновлено 20 апреля, 20:15
Политик обратился к Зеленскому с требованием разблокировать транзит энергоресурсов при наличии технической возможности.
Мадьяр призвал Украину возобновить работу нефтепровода "Дружба"

  • Мадяр призвал возобновить работу нефтепровода "Дружба"
  • Заявление прозвучало на пресс-конференции, сообщает Telex
  • Ожидает возобновления транзита в ближайшие дни

Петер Мадьяр выступил с заявлением, в котором призвал Украину возобновить работу нефтепровода "Дружба" и подчеркнул, что не поддастся "шантажу". Об этом он сказал во время пресс-конференции, сообщает Telex.

Политик обратился непосредственно к президенту Украины Владимиру Зеленскому, заявив, что вопрос энергоресурсов является критически важным и "это не игра". По его мнению, украинская сторона должна открыть нефтепровод при условии наличия технической возможности для его работы.

По имеющейся информации, Мадьяр рассчитывает, что возобновление транзита может произойти уже в ближайшие дни.

В то же время он подчеркнул, что, несмотря на отсутствие личного знакомства с украинским президентом, не будет поддаваться давлению.

Нефтепровод "Дружба"

"Это как если бы меня пригласили на ужин, я согласился, а потом начали шантажировать: если не будет лечо, то я сделаю то-то и то-то", — цитирует его издание.

Также он отметил, что в случае возобновления транспортировки не будет оснований препятствовать предоставлению кредита на 90 млрд евро.

Как сообщал Главред, Европейская комиссия перенесла сроки выплаты первого транша в рамках масштабного кредитного пакета для Украины на 90 миллиардов евро. Об этом сообщила представительница Еврокомиссии Паула Пинью во время брифинга.

Кроме того, Венгрия может снять вето на кредит Европейского Союза для Украины в размере 90 млрд евро после возобновления поставок нефти по трубопроводу "Дружба". Об этом заявил оппозиционный политик Петер Мадяр, сообщает Bloomberg.

Напомним, в декабре 2025 года Европейский Союз принял решение предоставить Украине финансовую помощь в размере 90 млрд евро на период 2026–2027 годов. Об этом сообщил президент Европейского совета Антониу Кошта.

Об источнике: Telex

Telex — единственное в Венгрии независимое СМИ, которое не работает ни на правительство Виктора Орбана, ни на оппозицию к нему. По количеству просмотров — это третье СМИ в стране, с 900 тысячами уникальных читателей в день, пишет Укринформ.

