Будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр, который победил на выборах, сделал заявление об Украины. Он заявил, что Венгрия не поддерживает ускоренное вступление Украины в ЕС. Видео уже разлетелось в Сети.
"Абсурдно, чтобы страна, находящаяся в состоянии войны, была принята в ЕС", - сказал он.
Также он заявил, что в Украине находятся "венгерские исторические города".
"В Украине проживает очень много венгров. Там находятся наши исторические города. В их первоочередных интересах урегулировать спорные вопросы", - сказал Мадьяр.
Будущий премьер Венгрии планирует сесть за стол переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным.
"Географическое положение ни РФ, ни Венгрии не изменится. Наша энергетическая зависимость от России также сохранится. Мы будем вести переговоры", - говорит Мадьяр.
