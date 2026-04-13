Будущий премьер Венгрии сделал первые заявления после победы на выборах.

Петер Мадьяр против ускоренного вступления Украины в ЕС

Будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр, который победил на выборах, сделал заявление об Украины. Он заявил, что Венгрия не поддерживает ускоренное вступление Украины в ЕС. Видео уже разлетелось в Сети.

"Абсурдно, чтобы страна, находящаяся в состоянии войны, была принята в ЕС", - сказал он.

Также он заявил, что в Украине находятся "венгерские исторические города".

"В Украине проживает очень много венгров. Там находятся наши исторические города. В их первоочередных интересах урегулировать спорные вопросы", - сказал Мадьяр.

Будущий премьер Венгрии планирует сесть за стол переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным.

"Географическое положение ни РФ, ни Венгрии не изменится. Наша энергетическая зависимость от России также сохранится. Мы будем вести переговоры", - говорит Мадьяр.

