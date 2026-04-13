Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

"Это абсурдно": Мадьяр против ускоренного вступления Украины в ЕС

Ангелина Подвысоцкая
13 апреля 2026, 17:34
Будущий премьер Венгрии сделал первые заявления после победы на выборах.
Петер Мадьяр
Петер Мадьяр против ускоренного вступления Украины в ЕС / Коллаж: Главред, фото: Википедия, скриншот из видео

Будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр, который победил на выборах, сделал заявление об Украины. Он заявил, что Венгрия не поддерживает ускоренное вступление Украины в ЕС. Видео уже разлетелось в Сети.

"Абсурдно, чтобы страна, находящаяся в состоянии войны, была принята в ЕС", - сказал он.

Также он заявил, что в Украине находятся "венгерские исторические города".

видео дня

"В Украине проживает очень много венгров. Там находятся наши исторические города. В их первоочередных интересах урегулировать спорные вопросы", - сказал Мадьяр.

Будущий премьер Венгрии планирует сесть за стол переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным.

"Географическое положение ни РФ, ни Венгрии не изменится. Наша энергетическая зависимость от России также сохранится. Мы будем вести переговоры", - говорит Мадьяр.

Новость дополняется...

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Венгрия новости Венгрии Петер Мадьяр выборы в Венгрии
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Это абсурдно": Мадьяр против ускоренного вступления Украины в ЕС

"Это абсурдно": Мадьяр против ускоренного вступления Украины в ЕС

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаПраздничное менюЛегкие десертыНапитки
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Новости шоу бизнеса
Настя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим Галкин
Регионы
Новости СумНовости ОдессыНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ХарьковаНовости ТернополяНовости ПолтавыНовости Житомира
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Пасха 2026
Почему в СССР боялись Пасхи и охотились на верующихКак приготовить шикарную глазурь для паски за 10 минутМожно ли нести искусственные цветы на кладбищеКак красиво покрасить яйца на Пасху 2026Легендарный рецепт пасхальной паски
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять