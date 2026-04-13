Киев готов к диалогу с новым правительством Венгрии: Сибига назвал ключевые вопросы

Глава МИД заявил, что Украина получила из Венгрии "хорошие новости из Европы", которые открывают новые возможности.

Украина дала Венгрии сигнал о готовности к диалогу

Украина ожидает контактов с новой властью Венгрии

Киев готов к скорейшему добрососедскому диалогу

Украина заявила о готовности немедленно начать диалог с новым руководством Венгрии и открыть "новую добрососедскую страницу" в отношениях между двумя странами. Об этом министр иностранных дел Андрей Сибига сообщил во время общения с журналистами, пишет Укринформ.

Глава МИД подчеркнул, что Киев положительно воспринял политические изменения в Будапеште, которые, по его словам, открывают возможность для перезагрузки двусторонних отношений. Он отметил, что Украина уже передала сигналы готовности к контактам на высшем уровне — между Президентом Украины и Петером Мадяром.

"Наши народы заслуживают таких отношений... И мы готовы к этому диалогу сразу, не медля выстраивать правильные, добрососедские отношения. Мы ожидаем этого контакта, и, конечно, мы заинтересованы. Ждем реакции венгерской стороны", — подчеркнул Сибига в своем заявлении.

По словам министра, потенциальная повестка дня чрезвычайно широка — от модернизации пограничной инфраструктуры до ключевых решений в европейском направлении. Речь идет о дальнейшем продвижении Украины к членству в ЕС, снятии венгерского блокирования отдельных решений, а также поддержке санкционной политики Евросоюза в отношении России.

Сибига отдельно упомянул вопросы, которые Киев планирует поднять во время первых контактов: одобрение 20-го санкционного пакета ЕС, макрофинансовый кредит на 90 млрд евро и возвращение средств Ощадбанка, задержанных в Венгрии 6 марта.

Министр также подчеркнул готовность Украины соблюдать самые высокие стандарты в отношении прав национальных меньшинств:

"То есть у нас очень широкая повестка дня. И еще раз подтверждаю, что Украина готова воплощать — и это тоже в наших интересах — самые высокие стандарты и Совета Европы, и Европейского Союза в отношении национальных меньшинств. И мы этот сигнал также передали венгерской стороне и открыты к диалогу".

Украина ожидает официальной реакции Будапешта и надеется, что первый контакт станет стартом для восстановления доверия и конструктивного сотрудничества.

Как ранее сообщал Главред, к вечеру воскресенья, 12 апреля, в Венгрии завершилось голосование на парламентских выборах. В стране зафиксирована исторически высокая явка избирателей.

Напомним, вице-президент США Джей Ди Венс заявлял, что украинские спецслужбы якобы пытались влиять на избирательные процессы в США, а также причастны к подобным действиям в Венгрии.

Кроме того, сторонники премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и оппозиционные силы обмениваются обвинениями в возможных фальсификациях выборов, готовясь к вероятному противостоянию вокруг их результатов. Об этом сообщается в материале Politico.

Об источнике: Укринформ Государственное информационное агентство, которое ежедневно публикует около 500 информационных и аналитических сообщений на украинском, английском, испанском, немецком, французском, польском и японском языках и почти 200 оригинальных фотографий. Предшественник Укринформа — Украинское телеграфное агентство — начало свою деятельность 16 марта 1918 года.

