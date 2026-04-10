Путин придумает новый "блицкриг": Зеленский насторожил сценарием по Донбассу

Российский диктатор хочет захватить Донбасс, чтобы в будущем захватить Украину.

https://glavred.info/politics/putin-pridumaet-novyy-blickrig-zelenskiy-nastorozhil-scenariem-po-donbassu-10755722.html Ссылка скопирована

У Путина нет сил на захват Донбасса / Коллаж: Главред, фото: сайт Кремля, Владимир Зеленский

Что говорит Владимир Зеленский:

Для захвата Донбасса Путину придется потерять от 300 тысяч до 1 миллиона человек

В случае захвата Донбасса Путин придумает новый "блицкриг"

Россия не сможет полностью оккупировать Украину. У РФ огромные потери на поле боя. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью для подкаста The Rest Is Politics.

У россиян сейчас нет даже сил для того, чтобы полностью оккупировать Донбасс. Для этого врагу пришлось бы пожертвовать от 300 тысяч до 1 миллиона человек. Это количество зависит от того, на сколько лет Путин планировал бы операцию.

видео дня

"У него огромные потери и нет достаточно хорошо подготовленных людей на поле боя. Он пытается найти выход из ситуации, который выглядел бы как победа. Именно поэтому он пытается вытеснить нас из Донбасса дипломатическим путем — через диалог с Соединенными Штатами.

Если Киев выведет свои войска из Донбасса, это разделит украинскую нацию. Многие люди не поддержат такую идею. В случае, если Путину удастся подорвать единство Украины, он придумает новый "блицкриг" для быстрой оккупации.

"Даже если этого не произойдет, он воспользуется дальнейшей паузой, чтобы набрать больше людей, подготовить их, нарастить военно-промышленную базу и добиться снятия санкций. Поэтому прекращение огня в формате "стоим там, где стоим" – это не только наше желание, это также в интересах наших партнеров", – заявил президент Украины.

Если Россия сможет захватить Донбасс, оккупанты укрепится в этом стратегическом месте.

"Когда он (Путин – ред.) получит наши промышленные города и укрепления в этом регионе, дальше останутся только открытые поля и прямые дороги к нашим областным центрам. Я имею в виду, что мы понимаем, почему он хочет Донбасс", – подчеркнул президент.

Ситуация на фронте — последние новости

Как ранее писал Главред, оккупационная армия РФ продвинулась в Харьковской и Донецкой областях. В частности, российским военным удалось продвинуться вблизи Петропавловки в Харьковской области и Ступочек на Донбассе.

Кроме того, российское руководство не ограничивается претензиями на Донецкую область и лелеет амбициозные планы по захвату новых территорий Украины. В то же время у врага нет для этого ресурсов. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Напомним, что россияне постоянно меняют свои планы и сроки их выполнения. В частности, у оккупантов появился пункт о создании буферной зоны в Винницкой области со стороны непризнанного Приднестровья.

Об источнике: DeepState DeepStateMap.Live — интерактивная онлайн-карта боевых действий в Украине, которая позволяет следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий в российско-украинской войне, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред