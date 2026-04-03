Столтенберг хотел "сдать" РФ страны Балтии и отказал Украине в "закрытии неба" - мемуары

Мария Николишин
3 апреля 2026, 16:34
Столтенберг рассматривал вывод сил НАТО из восточных регионов.
Столтенберг хотел 'сдать' РФ страны Балтии и отказал Украине в 'закрытии неба' - мемуары
Мемуары Столтенберга / коллаж: Главред, фото: Офис президента, скриншот с видео

Ключевые тезисы:

  • Столтенберг говорил с Лавровым о создании так называемой "буферной зоны"
  • Он сохранял коммуникацию с Россией даже после 2014 года
  • Эксгенсек лично отказал Зеленскому в "закрытии неба" над Украиной

Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в своих мемуарах обнародовал факты секретных договоренностей с Россией. В частности, он раскрыл содержание разговоров с главой российского МИД Сергеем Лавровым. Об этом пишет издание Baltic Sentinel со ссылкой на мемуары.

О чем Столтенберг хотел договориться с РФ

Как известно из мемуаров, во время переговоров с Россией Столтенберг действовал без информирования наиболее уязвимых союзников. В частности, осенью 2021 года состоялась его встреча с главой МИД России Сергеем Лавровым, на которой они обсуждали российскую инициативу по созданию так называемой "буферной зоны".

Отмечается, что Польша и страны Балтии решительно выступали против всех уступок Москве. Однако эксгенсек фактически проигнорировал их позицию и рассматривал возможность возвращения системы безопасности к границам 1997 года, что означало бы существенное ослабление обороноспособности восточного фланга НАТО.

"Может быть, готовность Столтенберга в 2021 году предложить Лаврову обсуждение вывода сил НАТО из восточных регионов также объясняется тем фактом, что Соединенные Штаты вскоре после этого публично объявили, что они также готовы обсудить распределение сил. Этот первоначальный шаг, возможно, согласован между Генеральным секретарем и американцами. В любом случае, это был очень неудобный эпизод для стран Балтии", - говорится в статье.

Что интересно, несмотря на готовность к компромиссам со стороны Запада, Кремль не согласился на такой вариант, потому что стремился не к частичным договоренностям, а к полному доминированию в регионе.

В то же время в своих воспоминаниях Столтенберг объясняет собственный подход к России влиянием отца – Торвальда Столтенберга, бывшего министра иностранных дел Норвегии, даже во времена холодной войны выступавшего за диалог с Москвой. Он также отмечает, что ему удалось сохранять коммуникацию с Россией даже после аннексии Крыма в 2014 году.

Столтенберг хотел 'сдать' РФ страны Балтии и отказал Украине в 'закрытии неба' - мемуары
НАТО /Инфографика: Главред

Война в Украине и "закрытие неба"

Издание подчеркивает, что в первые недели полномасштабной войны Йенс Столтенберг не поддержал Владимира Зеленского.

В частности, в своих мемуарах он описывает, как отказал украинскому президенту в критический момент, когда тот просил НАТО помочь с противовоздушной обороной и ввести закрытие неба над Украиной.

Кроме того, мемуары подтверждают, что на Западе поначалу многие ожидали быстрого падения Киева. Но Столтенберг отмечает, что уже к 24 марта 2022 года, во время встречи лидеров НАТО в Брюсселе, стало очевидно, что России не удастся одержать молниеносную победу.

Выход США из НАТО и Дональд Трамп

Что интересно, отдельная часть мемуаров посвящена Дональду Трампу.

В частности, Столтенберг подтверждает, что угроза выхода США из НАТО была вполне реальной, ведь команда Трампа серьезно рассматривала такой сценарий, который мог поставить под угрозу существование Альянса в очень короткое время.

Однако он подчеркивает, что возникла парадоксальная ситуация: несмотря на такие риски именно при президентстве Трампа американское военное присутствие в Европе усилилось, а страны-союзники стали активнее инвестировать в собственную оборону.

Столтенберг хотел 'сдать' РФ страны Балтии и отказал Украине в 'закрытии неба' - мемуары
Расходы НАТО на оборону / Инфографика: Главред

Выход США из НАТО – мнение эксперта

Политический аналитик, военнослужащий Виктор Андрусив заявил, что американский президент Дональд Трамп своими заявлениями делает шаги по возможному политическому выходу США из НАТО.

"На самом деле Трамп и раньше хотел это сделать. И, честно говоря, европейцы своей несостоятельностью в значительной степени ему в этом подыграли. Сейчас он сосредоточен на других вопросах, но думаю, к теме НАТО еще вернется", - считает он.

О персоне: Йенс Столтенберг

Йенс Столтенберг – норвежский государственный и политический. Премьер-министр Норвегии (2000-2001 и 2005-2013). С 1 октября 2014 года по 2024 год – Генеральный секретарь НАТО.

В сентябре 2014 года заявил о том, что украинский вопрос станет приоритетным для него, пишет Википедия .

война в Украине НАТО страны Балтии Дональд Трамп Йенс Столтенберг
