РФ готовит нападение: раскрыты сроки и сценарий новой войны в Европе

Алексей Тесля
30 марта 2026, 16:27
Российская агрессия может произойти в течение года, не исключает Владимир Горбач.
Искандер РФ, НАТО
РФ может начать войну со странами НАТО / Коллаж: Главред, фото: открытые источники, nato.int

Важное из заявлений Горбача:

  • У РФ может возникать соблазн совершать провокации с надеждой на отсутствие ответа
  • Агрессия РФ может произойти в течение года – не только весной, но и осенью

Исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач прокомментировал вопрос о том, когда российский диктатор Владимир Путин может устроить новую войну в Европе.

"Если говорить о временном факторе, то сейчас ситуация выглядит более благоприятной по нескольким причинам. В частности, фокус внимания и Дональда Трампа, и значительной части мира смещен на ситуацию в Персидском заливе и противостояние с Ираном. Там также продолжается война на истощение, расходуются ресурсы и боеприпасы", - подчеркнул он в интервью Главреду.

Эксперт отмечает, что внимание международного сообщества в значительной степени сосредоточено на Иране, поэтому у Кремля может возникать соблазн совершать провокации с большей надеждой на отсутствие адекватного ответа.

"Но это не означает, что Россия уже сейчас полностью готова к такому сценарию. Для нее это также чрезвычайно рискованный шаг. Я склоняюсь к мнению, что такой сценарий возможен, но он не гарантирует успеха для РФ", - считает он.

5-я статья НАТО
/ Инфографика: Главред

По словам собеседника, российская агрессия может произойти в течение года – не только весной, но и летом или даже осенью.

"Например, в сентябре, когда такие действия могут быть замаскированы под проведение военных учений. У Путина еще есть время для подготовки подобных провокаций. Если уже сейчас происходит информационное нагнетание, то, вероятно, оно будет иметь дальнейшее развитие. Это не обязательно означает немедленное нападение – скорее речь идет о каскадных действиях или серии провокаций, которые постепенно будут формировать нужный информационный фон и общественное мнение внутри России относительно "необходимости" таких шагов. Итак, это не обязательно сценарий "здесь и сейчас", но он вполне возможен в течение года", - добавил Горбач.

Как сообщал Главред, генсекретарь Альянса Марк Рютте ранее говорил, что Россия, возможно, через 5-7 лет нападет на одну из стран НАТО. По словам Рютте, Альянсу нужно подготовиться к всевозможным сценариям.

Россия готовится к войне и может напасть на страну НАТО, считают аналитики американского Института изучения войны. К такому выводу они пришли после заявления президента США Дональда Трампа о том, что Путина интересуют не только украинские территории.

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев разразился пропагандистскими воплями в адрес Марка Рютте, который сказал, что Китай может напасть на Тайвань, а для отвлечения внимания Запада способен подбить Россию на атаку на НАТО. Медведев в ответ выступил с "угрозами" и странными обвинениями в адрес Рютте.

О персоне: Владимир Горбач

Владимир Горбач - исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии, эксперт по вопросам внешней и внутренней политики Украины.

Автор более 75 публикаций в украинских и зарубежных изданиях на тему внешней и внутренней политики Украины, в том числе - избирательных стратегий и избирательных технологий, пишет Википедия.

Будет даже снег: украинцев удивит холодная погода

В Кремле сделали заявление о всеобщей мобилизации в России — что известно

Доллар и евро внезапно обвалились: курс валют на 31 марта

Реклама

Реклама
Реклама
Реклама
