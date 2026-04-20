Украина возобновит работу нефтепровода 'Дружба': названы условия и сроки

Зеленский заявил, что вопрос о работе нефтепровода по-прежнему остается деликатным.

Ситуация с нефтепроводом "Дружба"

Украина готовится к возобновлению работы трубопровода "Дружба", который был поврежден в январе в результате российской атаки. Об этом пишет Bloomberg.

По данным источников, технические испытания объекта могут состояться уже 21 апреля. Речь идет о проверке трубопровода, который ранее обеспечивал поставки ресурсов в Венгрию и Словакию.

Отмечается, что вопрос возобновления работы "Дружбы" связан с политическими договоренностями в ЕС. В частности, Виктор Орбан ранее блокировал выделение финансовой помощи Украине, связывая это с возобновлением поставок через трубопровод. Впрочем, по последним сигналам, Будапешт готов снять блокировку и поддержать финансирование Киева уже в ближайшее время — при условии возобновления работы "Дружбы".

Кроме того, Словакия также изменила позицию. Премьер-министр Роберт Фицо заявил, что страна не будет блокировать совместные решения ЕС по помощи Украине, несмотря на предыдущие споры вокруг трубопровода.

Позиция Зеленского по поводу нефтепровода "Дружба"

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию с нефтепроводом "Дружба" во время интервью в рамках телемарафона "Единые новости".

По его словам, вопрос работы нефтепровода остается чувствительным.

"Знаю, есть болезненный вопрос для нас — нефтепровод "Дружба". Когда он заработает? К концу апреля он будет готов к работе. Я знаю свою позицию: я не поддерживаю продажу российской нефти", — подчеркнул он.

Глава государства также подчеркнул необходимость выполнения договоренностей всеми сторонами, в частности, в отношении поиска альтернативных источников энергии.

"Я знаю, что для венгров это принципиальное условие. Германия и другие страны ЕС также подчеркивают это. Мы договорились, что это должно работать, но за это время должны быть подготовлены альтернативные источники", — отметил Зеленский.

Он добавил, что Украина выполняет свои обязательства и ожидает того же от партнеров.

"Поэтому мы со своей стороны выполняем то, что пообещали до конца апреля. Венгры, я думаю, также выполнят свои обязательства и разблокируют 90 миллиардов", — подытожил президент.

Нефтепровод "Дружба" / Инфографика: Главред

Нефтепровод "Дружба" — последние новости

Как сообщал Главред, 20 апреля Петер Мадяр выступил с заявлением, в котором призвал Украину возобновить работу нефтепровода "Дружба" и подчеркнул, что не поддастся "шантажу".

Ранее в совместном заявлении президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и главы Евросовета Антониу Кошти говорилось о том, что Украина согласилась на предложение ЕС о финансовой и технической помощи для восстановления нефтепровода "Дружба", поврежденного российскими ударами.

Об источнике: Bloomberg Bloomberg — американская компания (товарищество с ограниченной ответственностью), провайдер финансовой информации. Один из двух ведущих мировых поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков, пишет Википедия.

