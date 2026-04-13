Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Победа Мадьяра на выборах в Венгрии: появилась недовольная реакция Кремля

Дарья Пшеничник
13 апреля 2026, 16:31
Писков заявил, что Москва не приветствует государства, занимающие позицию, противоречащую ее интересам.
Почему Кремль не поздравит Мадьяра с победой на выборах в Венгрии

Главное из новости:

видео дня
Кремль публично дал понять, что не собирается поздравлять лидера венгерской оппозиционной партии "Тиса" Петера Мадьяра с победой на парламентских выборах. В Москве заявили, что не рассматривают Будапешт как партнера, с которым стоит поддерживать дипломатические отношения.

О позиции РФ сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя результаты голосования и изменение политического ландшафта в Венгрии. Он подчеркнул, что Кремль не видит оснований для традиционных поздравлений новому политическому руководству, пишет Censor.net.

"Это недружественная страна", — заявил Песков, объясняя отказ от каких-либо официальных обращений.

По его словам, Москва не поздравляет государства, которые занимают позицию, противоречащую ее интересам.

"Мы не направляем поздравления недружественным странам. А Венгрия — недружественная страна, она поддерживает санкции против нас", — добавил пресс-секретарь российского диктатора.

Реакция Кремля стала первым официальным ответом РФ на победу Мадьяра, который во время кампании заявлял о намерении изменить внешнеполитический курс страны и восстановить доверие к международным партнерам.

Петер Мадьяр
Петер Мадьяр / Инфографика: Главред

Выборы в Венгрии - новости по теме

Как ранее сообщал Главред, Украина сигнализировала о готовности немедленно начать диалог с новым руководством Венгрии и открыть "новую добрососедскую страницу" в отношениях между двумя странами.

Напомним, к вечеру воскресенья, 12 апреля, в Венгрии завершилось голосование на парламентских выборах. В стране зафиксирована исторически высокая явка избирателей.

Накануне вице-президент США Джей Ди Вэнс заявлял, что украинские спецслужбы якобы пытались влиять на избирательные процессы в США, а также причастны к подобным действиям в Венгрии.

Вас может заинтересовать:

О личности: Дмитрий Песков

Дмитрий Сергеевич Песков — заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации и пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина.

После вторжения России в Украину Евросоюз, США, Канада, Япония, Великобритания и ряд других стран ввели против Пескова персональные санкции, сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Венгрия Дмитрий Песков Россия
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Пенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регионы
Новости ОдессыНовости ЗапорожьяНовости ХарьковаНовости ЛьвоваНовости ПолтавыНовости ДнепраНовости СумНовости ТернополяНовости ЧеркассыНовости ЖитомираНовости Ровно
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Пасха 2026
Почему в СССР боялись Пасхи и охотились на верующихКак приготовить шикарную глазурь для паски за 10 минутМожно ли нести искусственные цветы на кладбищеКак красиво покрасить яйца на Пасху 2026Легендарный рецепт пасхальной паски
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять