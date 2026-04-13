Писков заявил, что Москва не приветствует государства, занимающие позицию, противоречащую ее интересам.

Почему Кремль не поздравит Мадьяра с победой на выборах в Венгрии

Кремль отказывается поздравлять Мадьяра с победой на выборах

Москва назвала Венгрию недружественной страной

Кремль публично дал понять, что не собирается поздравлять лидера венгерской оппозиционной партии "Тиса" Петера Мадьяра с победой на парламентских выборах. В Москве заявили, что не рассматривают Будапешт как партнера, с которым стоит поддерживать дипломатические отношения.

О позиции РФ сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя результаты голосования и изменение политического ландшафта в Венгрии. Он подчеркнул, что Кремль не видит оснований для традиционных поздравлений новому политическому руководству, пишет Censor.net.

"Это недружественная страна", — заявил Песков, объясняя отказ от каких-либо официальных обращений.

По его словам, Москва не поздравляет государства, которые занимают позицию, противоречащую ее интересам.

"Мы не направляем поздравления недружественным странам. А Венгрия — недружественная страна, она поддерживает санкции против нас", — добавил пресс-секретарь российского диктатора.

Реакция Кремля стала первым официальным ответом РФ на победу Мадьяра, который во время кампании заявлял о намерении изменить внешнеполитический курс страны и восстановить доверие к международным партнерам.

Как ранее сообщал Главред, Украина сигнализировала о готовности немедленно начать диалог с новым руководством Венгрии и открыть "новую добрососедскую страницу" в отношениях между двумя странами.

Напомним, к вечеру воскресенья, 12 апреля, в Венгрии завершилось голосование на парламентских выборах. В стране зафиксирована исторически высокая явка избирателей.

Накануне вице-президент США Джей Ди Вэнс заявлял, что украинские спецслужбы якобы пытались влиять на избирательные процессы в США, а также причастны к подобным действиям в Венгрии.

О личности: Дмитрий Песков Дмитрий Сергеевич Песков — заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации и пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина. После вторжения России в Украину Евросоюз, США, Канада, Япония, Великобритания и ряд других стран ввели против Пескова персональные санкции, сообщает "Википедия".

