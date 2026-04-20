Самый быстрый сценарий завершения войны: Зеленский сделал важное заявление

Вывод войск из Донбасса неприемлем, поскольку ставит под угрозу обороноспособность страны и может привести к стратегическим потерям, отметил Зеленский.

Зеленский назвал самый быстрый сценарий завершения войны

Визит спецпредставителей Трампа в Киев нужен, прежде всего, им самим

Украина не согласится на уход из Донбасса, что является самым быстрым вариантом завершения войны

Зеленский отметил, что до сих пор нет конкретики относительно гарантий безопасности для Украины

Украинцам не стоит делать сенсацию из возможного визита в Украину спецпредставителей президента США Трампа Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. Важно не место переговоров, а их результат для возобновления процесса мирного завершения войны РФ против Украины. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью "Фактам ICTV".

Президент Украины отметил, что украинская сторона находится в постоянном контакте с представителями американской переговорной группы.

"Я считаю, что их приезд нужен не нам, а нужен им. Почему? Потому что это неуважение — ездить в Москву и не приезжать в Киев. Просто это неуважение. Я понимаю, у нас сложнее с логистикой. Если они не хотят, будем встречаться в других странах. Мы же не о месте, мы о результате", — указал он.

Владимир Зеленский сообщил, что американские переговорщики поддерживают контакт по телефону и демонстрируют готовность продолжать диалог и переговоры.

"Вопрос в том, что россияне не хотят заканчивать (войну, — ред.), даже уже иногда мы не говорим в справедливом формате. В формате, в котором сегодня, скорее всего, можно закончить (войну, — ред.). Это стоим где стоим, контактная линия — это самый быстрый формат, как прекратить, как говорят американцы, как прекратить убийства. Вот это и есть самый быстрый формат, как прекратить убийства", — утверждает он.

Он подчеркнул, что все участники процесса должны действовать согласованно, без собственных отдельных сценариев, с единым пониманием подходов. По его словам, формат переговоров должен быть максимально простым, ведь сложные механизмы трудно контролировать на этапе выполнения. Прежде всего речь идет о достижении длительного прекращения огня, что могло бы стать завершением боевых действий и открыть путь к дальнейшим дипломатическим шагам.

Президент подчеркнул, что требования о выводе украинских войск из Донбасса неприемлемы. Он отметил, что подобные предложения выглядят так, будто решения принимаются без участия Украины, несмотря на то, что вопрос безопасности является ключевым. Речь идет о выходе из Донецкой и Луганской областей, даже несмотря на то, что часть территорий там остается под контролем Украины.

По его мнению, такой сценарий означал бы стратегическое поражение, в частности для Вооруженных сил, поскольку это ослабило бы оборонительные позиции и систему укреплений. Даже если партнеры предлагают финансирование для строительства новых оборонительных линий, это требует времени и не имеет смысла в условиях потери уже существующих позиций.

"Урбанизированная зона все равно сильнее, чем любые линии, которые вы построите в поле. То есть вопрос урбанизированной зоны, вопрос 200 тысяч людей, которые там живут, вопрос того, что мы делаем шаг назад, ослабляем морально нашу армию. Вопрос, сколько людей там уже погибло. Я считаю, что этот шаг на сегодняшний день безответственен", — сказал глава государства.

Зеленский отметил, что в отсутствие присутствия международных партнеров на линии соприкосновения нет очевидных сдерживающих факторов, которые помешали бы России снова начать наступление через определенное время.

Он выразил непонимание того, что именно могло бы этому помешать, даже с учетом заявлений со стороны США, в частности президента Дональда Трампа.

"Вот, например, США говорят — президент Трамп. Президент Трамп еще два с половиной года, а что потом будем делать?", — резюмировал он.

Напомним, как ранее сообщал Главред, в Кремле допускают возможность возобновления переговоров в Стамбуле, однако вопрос диалога с Украиной пока не считают для себя первоочередным, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

В то же время министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отметил, что Киев готов к встрече на уровне лидеров с участием России, президента Турции и, вероятно, представителей США, которую могут организовать на турецкой территории. При этом он подчеркнул, что Украина не согласится на требования Москвы о выводе войск из Донбасса.

В свою очередь президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что договоренностей о прекращении войны в Украине можно достичь довольно быстро.

О личности: Стив Уиткофф Стив Уиткофф — американский миллиардер, девелопер и инвестор в недвижимость, занимавший должность спецпосланника США на Ближнем Востоке. Родился 15 марта 1957 года в Бронксе, получил степень доктора права в Университете Хофстра. Начал карьеру в юридической фирме Dreyer & Traub, специализирующейся на недвижимости, где одним из его клиентов был Дональд Трамп. По данным американских СМИ, Уиткофф ранее играл ключевую роль в переговорах о перемирии между Израилем и группировкой ХАМАС. Сообщается, что он посещал Иерусалим, где встречался с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, министром обороны Исраэлем Кацем и представителями израильских служб безопасности. На встрече обсуждались вопросы соглашения о заложниках и прекращении огня в Газе.

