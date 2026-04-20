"Меня не спасайте, помогите папе": опубликовали видео с камер полицейских, сбежавших во время теракта в Киеве

Правоохранители сообщили о предъявлении подозрения двум полицейским, которых обвиняют в служебной халатности во время перестрелки в Киеве, приведшей к жертвам.

Появилось видео с нательных камер полицейских, сбежавших во время теракта в Киеве

Генеральный прокурор опубликовал видео с нагрудных камер полицейских, сбежавших во время теракта в Киеве 18 апреля

На кадрах видно ребенка, который просит патрульных помочь его отцу

Несмотря на наличие оружия, полицейские сбежали, как только террорист открыл огонь

Двум полицейским сообщено о подозрении из-за их действий во время теракта в Киеве, в частности за то, что они покинули место происшествия после начала стрельбы. Об этом сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко, обнародовав записи с нагрудных камер правоохранителей.

По его словам, патрульный экипаж прибыл на вызов о стрельбе и на месте обнаружил раненых — ребенка, мужчину и женщину, которые нуждались в срочной медицинской помощи. Рядом находились и другие люди, в частности еще один ребенок.

Также сообщается об эпизоде, когда мальчик с огнестрельным ранением просил сначала помочь его отцу, что, по словам прокурора, стало свидетельством его исключительной выдержки в критической ситуации.

"Меня не спасайте, помогите папе", — кричал раненый мальчик на видео, которое можно посмотреть в Telegram по ссылке.

По словам Руслана Кравченко, патрульные полицейские, имевшие при себе служебное огнестрельное оружие и полномочия на его применение, покинули место происшествия вместо того, чтобы реагировать на нападение.

Генеральный прокурор отметил, что в результате их бездействия вооруженный мужчина смог беспрепятственно продолжить движение по улице и стрелять в беззащитных прохожих.

"С 16:35 до 18:00 18 апреля в Киеве было убито шесть человек. К сожалению, сегодня в больнице от полученных ранений скончался еще один мужчина, он стал седьмой жертвой теракта. Собрано достаточно доказательств для сообщения о подозрении двум сотрудникам Управления патрульной полиции в городе Киеве из-за их действий во время террористического акта. Им инкриминируется служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия по ч. 3 ст. 367 УК Украины. Досудебное расследование продолжается", — резюмировал он.

Как уточнили в ГБР, 18 апреля 2026 года патрульный экипаж полиции несла службу в Голосеевском районе Киева. Перед выходом на дежурство правоохранители получили служебное оружие и автомобиль.

Во время патрулирования они получили вызов о бытовом конфликте и около 16:33 прибыли к дому на улице Демеевской.

По предварительным данным следствия, во время конфликта мужчина сначала применил травматическое оружие, ранив людей у подъезда, после чего вернулся в квартиру, поджег ее, а впоследствии снова вышел на улицу уже с карабином и продолжил стрельбу по прохожим.

Когда полицейские прибыли на место, они увидели раненого ребенка и двух взрослых с огнестрельными ранениями, которым очевидцы пытались оказать помощь.

"Полицейские были осведомлены о вооруженном нападавшем и реальной угрозе для жизни людей. Закон позволял им применить табельное оружие без предупреждения, чтобы пресечь вооруженное нападение. Однако правоохранители не применили оружие и не приняли никаких мер для прекращения стрельбы. Вместо этого экипаж покинул место происшествия, фактически оставив раненых и других людей без защиты. Из-за этого нападавшего вовремя не остановили. В течение нескольких часов вооруженный мужчина убил шестерых человек, еще один человек скончался в больнице", — говорится в сообщении.

Следствие считает, что ненадлежащее исполнение служебных обязанностей могло способствовать тому, что нападавший продолжил свои действия и стрельбу.

Напомним, как ранее сообщал Главред, мужчина, устроивший теракт в Киеве 18 апреля, не имел украинского гражданства, однако делать выводы о его возможной причастности к вражеским спецслужбам пока преждевременно — это должна установить Служба безопасности Украины. По словам главы Нацполиции Ивана Выговского, нападавший был уроженцем Москвы, с 1992 года служил в Вооруженных силах Украины, преимущественно в Одесской области в автомобильных войсках, а в 2005 году вышел на пенсию. После этого он некоторое время находился в России, а с 2017 года проживал в Бахмуте.

Во время стрельбы 18 апреля в столице погибли шесть человек. В сети распространилось видео, на котором запечатлено, как полицейские покидают место происшествия, что вызвало общественный резонанс.

На этом фоне глава патрульной полиции Украины Евгений Жуков объявил о своей отставке.

Об источнике: ГБР Государственное бюро расследований — правоохранительный орган Украины, расследующий уголовные дела, в которых фигурируют правоохранители, судьи и высшие должностные лица (от министров до начальников ГУ). Постепенно ГБР переняло на себя функцию досудебного (предварительного) следствия от прокуратуры, пишет Википедия.

