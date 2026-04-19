Отставки, проверки и оружие для гражданских: что изменится после стрельбы в Киеве

Полицейских, которые скрылись с места преступления и оставили гражданских умирать, отстранить от исполнения служебных обязанностей.

В Киеве полицейские сбежали во время стрельбы по людям / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

В Киеве 18 апреля мужчина открыл огонь по гражданским лицам, в результате чего погибли шесть человек. В Сети распространилось видео, на котором видно, что полицейские просто убегают с места происшествия, вместо того чтобы защищать людей.

Министр внутренних дел Игорь Клименко эмоционально отреагировал на это.

Он поручил главе Нацполиции Украины провести служебное расследование действий полицейских во время теракта.

"Служить и защищать" — не просто лозунг. Он должен быть подкреплен соответствующими профессиональными действиями. Особенно — в критические моменты, когда от этого зависят жизни людей. Результаты и решения служебного расследования в кратчайшие сроки будут обнародованы Национальной полицией", — отметил Клименко.

Он также назвал действия полицейских позорными и недостойными.

"Это — позор для всей системы", — подчеркнул он.

Полицейского отстранили от должности

Глава Нацполиции Украины Иван Выговский заявил, что им было начато служебное расследование, на время которого соответствующих сотрудников полиции отстранили от исполнения служебных обязанностей.

"Мы должны установить все обстоятельства происшествия без исключений: изучаются имеющиеся видеоматериалы, в том числе и те, что распространены в сети, опрашиваются свидетели.

Вся собранная информация будет передана в Государственное бюро расследований. Мы заинтересованы в объективном и беспристрастном расследовании. О результатах служебного расследования проинформируем общество в ближайшее время", — отметил он.

Кадровые изменения

Игорь Клименко анонсировал кадровые решения в отношении руководителей.

"Не совсем корректно делать обобщения в отношении всей полиции только по действиям двух сотрудников. Отдельные ситуации не отражают систему в целом. Ведь даже в этой же спецоперации профессионально и быстро действовали КОРД, криминальные аналитики и другие привлеченные силы", - подчеркнул министр.

Проверки владельцев оружия

Министр подчеркнул, что массовых проверок владельцев оружия не будет. Гражданские лица могут получить право на вооруженную самооборону с использованием огнестрельного оружия. Для этого в ближайшее время будут проведены экспертные обсуждения по подготовке окончательной версии законопроекта о гражданском оружии. В них примут участие народные депутаты, журналисты, общественность, ветеранские сообщества.

"Считаю, что люди должны получить право на вооруженную самооборону. Особенно после опыта, когда в начале полномасштабного вторжения гражданские лица получали оружие для национального сопротивления", — отметил он.

Что известно о состоянии пострадавших

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в больницах остаются 8 раненых. Среди них есть один ребенок — в стабильном состоянии средней тяжести.

В крайне тяжелом состоянии находится один пострадавший. Еще трое — в тяжелом, трое — в состоянии средней тяжести.

"Всем им врачи оказывают всю необходимую медицинскую помощь", — отметил Кличко.

Напомним, как ранее сообщал Главред, 18 апреля в Киеве днем неизвестный открыл стрельбу по людям. Об этом сообщила Национальная полиция.

Во время задержания злоумышленник был ликвидирован. Как сообщил глава МВД Игорь Клименко, спецподразделение КОРД провело штурм магазина, где находился нападавший. Он держал людей в заложниках и во время операции открывал огонь по правоохранителям.

Впоследствии стало известно, что нападавшим был 58-летний уроженец Москвы. Эту информацию подтвердил генеральный прокурор Руслан Кравченко. По данным следствия, он стрелял по гражданским из автоматического оружия, а в квартире, где он был зарегистрирован, в это время возник пожар.

Позже появились новые подробности о стрельбе в Киеве и стало известно, что число погибших возросло до шести.

О личности: Игорь Клименко Игорь Владимирович Клименко — украинский государственный деятель, министр внутренних дел Украины с 7 февраля 2023 года (исполнял обязанности с 18 января по 7 февраля), с 2019 по 2023 год — глава Национальной полиции Украины, сообщает "Википедия".

