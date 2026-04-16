Стрельба в школе на Закарпатье: ученик во время урока открыл огонь по однокласснику

Главное из новости:
- Девятиклассник в Закарпатье открыл огонь и ранил другого ученика
- Полиция изъяла пистолет и задержала стрелка
В школе Ужгородского района на Закарпатье 16 апреля произошел вооруженный инцидент: девятиклассник во время урока достал пистолет и открыл огонь, ранив своего одноклассника.
По данным правоохранителей, парень сделал два выстрела и сразу сбежал из школы, однако патрульные быстро его разыскали и задержали. Об этом сообщает Национальная полиция Украины в Telegram.
Сообщение об угрозе поступило на линию 102 в 09:30. Отмечается, что на месте происшествия работают следователи и ювенальные полицейские, которые устанавливают все обстоятельства, в частности происхождение оружия.
"Медики осмотрели пострадавшего, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Полицейские изъяли пистолет – предварительно, травматический", – добавляют правоохранители.
В полиции подчеркивают, что ситуация находится под контролем. Сейчас решается вопрос о правовой квалификации происшествия.
Как писал ранее Главред, мужчина, стрелявший в патрульных в Одессе, погиб во время задержания. Он не шел на контакт с переговорщиком и в ходе спецоперации применил оружие против бойцов подразделения КОРД.
Напомним, накануне вечером 25 марта в Одессе при исполнении служебных обязанностей пострадали двое патрульных. Как сообщили в пресс-службе Национальной полиции, водитель автомобиля открыл огонь, когда правоохранители остановили его для проверки документов.
В Буче утром в понедельник, 23 марта, прогремели два взрыва неизвестных предметов вблизи многоквартирного дома. В полиции области сообщили, что это был теракт.
