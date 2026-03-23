Руководил шпионской сетью в Закарпатье: СБУ разоблачила венгерского разведчика

Завербованный агент собирал пытался выявить позиции противовоздушной обороны на западе страны.

СБУ разоблачила венгерского разведчика

Кратко:

Речь идёт о кадровом разведчике Золтане Андре

В 2016-2020 годах Андре находился в Грузии, где действовал под дипломатическим прикрытием

Служба безопасности Украины раскрыла личность сотрудника венгерской военной разведки, который координировал деятельность агентурной сети в Закарпатской области. Об этом сообщила Служба безопасности Украины 23 марта.

Кто руководил сетью

По данным следствия, речь идёт о кадровом разведчике Золтане Андре. Именно он, как утверждают в СБУ, организовывал встречи с агентами на территории Венгрии и курировал их деятельность.

В спецслужбе напомнили, что весной 2025 года были задержаны двое участников этой сети. Они собирали информацию о состоянии обороны региона, общественно-политической ситуации, а также возможной реакции местного населения в случае гипотетического ввода венгерских войск.

Деятельность под прикрытием

Следствие установило, что в 2016-2020 годах Андре находился в Грузии, где действовал под дипломатическим прикрытием. После возвращения, начиная с 2021 года, он активизировал разведывательную деятельность против Украины.

По данным СБУ, в том же году он завербовал бывшего украинского военнослужащего из Береговского района, которого длительное время держал в так называемом "режиме ожидания". Активная фаза сотрудничества началась в сентябре 2024 года.

Задачи агентов

Задокументировано, что завербованный агент собирал данные о дислокации украинских сил, в частности пытался выявить позиции противовоздушной обороны на западе страны.

Кроме того, ему поручили искать потенциальных кандидатов для дальнейшей вербовки. В поле интереса находились действующие и бывшие военные, а также сотрудники правоохранительных органов.

Как отмечают в СБУ, для поиска агентов использовались в том числе возможности венгерских дипломатических учреждений на Закарпатье - в частности, анкеты граждан, подававших документы на получение венгерского гражданства.

За сотрудничество предлагались денежные вознаграждения и различные преференции. Встречи с агентами, по данным следствия, чаще всего проходили в автомобиле разведчика, при этом он использовал оперативный псевдоним.

Позже к сотрудничеству, как утверждают в СБУ, была привлечена бывшая военнослужащая одной из бригад ВСУ. Впоследствии её задержали вместе с другим агентом.

Также установлен ещё один украинский военный, которого пытались завербовать. Ему, по данным следствия, вместо денег предлагали поставки наркотических веществ.

Операции СБУ - главное

Служба безопасности Украины задержала российского агента, который готовил покушение на командира Третьего армейского корпуса Андрея Билецкого.

СБУ, НАБУ и САП сообщили о разоблачении в Киеве преступной группировки, в которую входила действующий народный депутат. По данным следствия, она вместе с помощниками и посредниками организовала передачу взятки в размере 250 тысяч долларов за введение санкций СНБО против компании-конкурента.

Служба безопасности и Национальная полиция сообщили о подозрении бывшему заместителю Министра социальной политики Украины, который сейчас занимает должность советника действующего министра.

Об источнике: СБУ Служба безопасности Украины (СБУ; укр. Служба безпеки України, СБУ) — правоохранительный орган специального назначения, обеспечивающий государственную безопасность Украины. Подчинена Президенту Украины.

