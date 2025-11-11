Растратил 23 млн грн: СБУ объявила подозрение экс-заместителю министра соцполитики

Чиновник растратил государственные средства на внедрении электронных услуг для населения.

СБУ объявила подозрение экс-замминистра соцполитики

О чем идет речь:

СБУ объявила подозрение экс-заместителю министра соцполитики

Чиновник нанес ущерб государству на 23 миллиона гривен

Фигурант растратил государственные деньги при запуске системы E-Social, которая так и не заработала

Служба безопасности и Национальная полиция сообщили о подозрении бывшему заместителю Министра социальной политики Украины, который сейчас занимает должность советника действующего министра. В материалах следствия не указывается имя фигуранта, однако детали дела свидетельствуют, что речь идет о Николае Шамбире.

Его подозревают в служебной халатности, которая нанесла государству ущерб на более чем 23 миллиона гривен. Об этом во вторник, 11 ноября сообщили полиция, СБУ и прокуратура.

По материалам дела, чиновник растратил государственные деньги при запуске единой информационно-аналитической системы управления социальной поддержкой населения E-Social, которая так и не заработала.

"В 2018 году Министерство заключило договор с консорциумом четырех компаний на создание электронной платформы, которая должна была объединить все данные о социальных выплатах, льготах и субсидиях. Стоимость контракта составила более 3,3 млн долларов США", - говорится в сообщении.

Согласно данным прокуратуры, в течение 2018-2019 годов подрядчикам перечислили почти 23,7 млн грн бюджетных средств. Однако программа оказалась непригодной для использования - она не соответствовала требованиям законодательства и не могла работать с государственными реестрами. В 2021 году договор расторгли.

Аудиторы Государственной аудиторской службы в 2024 году подтвердили: тендер провели с нарушениями, а предложение компаний нужно было отклонить еще на этапе отбора. Экспертиза подтвердила, что государству нанесен ущерб почти на 23,7 млн грн.

Средства на создание "E-social" предоставлял Всемирный банк в рамках проекта "Модернизация системы социальной поддержки населения Украины". Теперь эти деньги Украина должна вернуть с процентами.

На основании собранных доказательств чиновнику сообщили о подозрении за служебную халатность, повлекшую тяжкие последствия.

