Взяток на $1,6 млн: раскрыты масштабы схем с уклонистами на Закарпатье

Юрий Берендий
20 октября 2025, 14:44
На Закарпатье правоохранители разоблачили масштабную схему незаконной переправки мужчин за границу - за 9 месяцев установлено более 270 причастных лиц.
Взяток на $1,6 млн: раскрыты масштабы схем с уклонистами на Закарпатье
Стало известно, сколько уклонистов поймали на Закарпатье с начала года

На Закарпатье разоблачили более 270 человек, которые организовывали незаконное пересечение государственной границы в течение 9 месяцев. Среди них - как организаторы, так и их сообщники.

Как сообщают в Офисе генпрокурора, в суд передали 174 обвинительных акта, а 395 человек задержали при попытках сбежать из Украины. Общая сумма взяток, на которые рассчитывали организаторы, превышает 1,6 миллиона долларов.

"Всего в течение 2025 года судами области уже вынесено 18 приговоров в отношении 20 человек за организацию незаконной переправки мужчин призывного возраста, значительная часть дел еще слушается в судах", - говорится в сообщении.

Среди последних решений - приговор в отношении 23-летнего жителя села Грушово Тячевского района. Вместе с сообщником он планировал переправить двух мужчин в Венгрию. За это просил от 3500 до 5000 долларов. Его задержали пограничники возле села Большая Бакта. Его признали виновным и назначили 6 лет заключения.

Также на Береговщине 26-летнего мужчину осудили на 5 лет. Несмотря на имеющуюся судимость за кражу, он попытался организовать переправку двух граждан из Кировоградской и Запорожской областей в Венгрию. Его задержали неподалеку от границы. Его посадили в тюрьму и запретили занимать государственные должности.

Еще один приговор вынесен 33-летней женщине из села Костылевка на Раховщине. Она с сообщниками организовывала перевозку четырех граждан Афганистана в Венгрию. Женщина арендовала автомобили, координировала маршрутом и сопровождала перевозки почти до границы. Фигурантка приговорена к 5 годам лишения свободы с ограничением занимать определенные должности.

В Ужгородском районе с начала года осудили 3 человека за незаконную переправку через госграницу военнообязанных. Среди них - житель Чопа - приговорен к 7 годам заключения за попытку переправить в Словакию военнообязанного за 6500 долларов. Другой осужденный - уроженец Скадовска, который организовывал переправку двух мужчин в Венгрию через Тису. Еще одного фигуранта осудили на 7 лет за подобную схему.

"Прокуратура последовательно реагирует на каждый случай организации незаконной переправки, доводя дела до обвинительных приговоров", - говорится в сообщении.

Выезд мужчин за границу

Как писал Главред, Кабмин предлагает ужесточить наказание за незаконное пересечение границы. Законопроект №13673 подали в Верховную Раду. Согласно которому, попытка незаконно пересечь границу вне пунктов пропуска или с поддельными документами будет караться штрафом от 51 тысячи до 170 тысяч гривен или лишением свободы до 3 лет.

По статистике пограничников, украинские мужчины начали массово пересекать польскую границу. В период с 28 августа по 19 сентября 2025 года около 40 тысяч молодых мужчин в возрасте от 18 до 22 лет пытались въехать в Польшу. Еще более 13 тысяч пытались выехать из Польши. Впрочем, пограничники не предоставили информацию о том, скольким мужчинам в этой возрастной категории отказали в пересечении границы.

Напомним, 26 августа премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что правительство обновило порядок пересечения государственной границы. Мужчины в возрасте от 18 до 22 лет могут беспрепятственно выезжать за границу и возвращаться в Украину во время военного положения. Известно, что беспрепятственно границу могут пересекать и те, кто по разным причинам находится за границей.

Об источнике: Офис Генерального прокурора

Офис Генерального прокурора - высший орган прокуратуры Украины, который организует и координирует деятельность всех органов прокуратуры и выполняет другие функции в соответствии с законом, пишет Википедия.

