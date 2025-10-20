Произошел масштабный сбой онлайн-сервисов во всем мире: что не работает

Кратко:
- В мире сообщают о проблемах с доступом к различным онлайн-платформам
- В частности, зафиксированы неполадки в работе Zoom, Reddit, The Wall Street Journal, Snapchat и IMDb
Пользователи по всему миру сообщают о проблемах с доступом к различным онлайн-платформам - причиной стал сбой в работе Amazon Web Services (AWS). Об этом сообщает Downdetector.
В частности, сбой коснулся мессенджера Signal, а также части сервисов самой компании Amazon, которые работают с перебоями.
Также наблюдаются неполадки в работе Zoom, Reddit, The Wall Street Journal, Snapchat и IMDb.
Отмечается, что "лежит" облачная инфраструктура Amazon Web Services (AWS) - один из крупнейших провайдеров облачных технологий в мире.
"Именно сбой в работе AWS стал главной причиной неполадок в многочисленных сервисах", - говорится в сообщении.
По словам пользователей, больше всего проблем возникло в регионе US-East-1, где расположены ключевые дата-центры Amazon. Сбой в этом сегменте вызвал трудности с подключением и работой сервисов, которые зависят от инфраструктуры AWS.
Напомним, как сообщал Главред, ранее государственный ПриватБанк рассказывал о сбое в своей работе, который стал причиной отключения ряда основных банковских функций для клиентов.
26 июня в приложении Резерв+ также произошел сбой. Пользователи столкнулись с техническими проблемами при попытке войти в систему.
