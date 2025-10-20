Укр
Произошел масштабный сбой онлайн-сервисов во всем мире: что не работает

Мария Николишин
20 октября 2025, 13:37
Сбой в работе AWS стал главной причиной неполадок.
Сбой онлайн-сервисов / коллаж: Главред, фото: скриншот, ua.depositphotos.com

Кратко:

  • В мире сообщают о проблемах с доступом к различным онлайн-платформам
  • В частности, зафиксированы неполадки в работе Zoom, Reddit, The Wall Street Journal, Snapchat и IMDb

Пользователи по всему миру сообщают о проблемах с доступом к различным онлайн-платформам - причиной стал сбой в работе Amazon Web Services (AWS). Об этом сообщает Downdetector.

В частности, сбой коснулся мессенджера Signal, а также части сервисов самой компании Amazon, которые работают с перебоями.

Также наблюдаются неполадки в работе Zoom, Reddit, The Wall Street Journal, Snapchat и IMDb.

Отмечается, что "лежит" облачная инфраструктура Amazon Web Services (AWS) - один из крупнейших провайдеров облачных технологий в мире.

"Именно сбой в работе AWS стал главной причиной неполадок в многочисленных сервисах", - говорится в сообщении.

По словам пользователей, больше всего проблем возникло в регионе US-East-1, где расположены ключевые дата-центры Amazon. Сбой в этом сегменте вызвал трудности с подключением и работой сервисов, которые зависят от инфраструктуры AWS.

Напомним, как сообщал Главред, ранее государственный ПриватБанк рассказывал о сбое в своей работе, который стал причиной отключения ряда основных банковских функций для клиентов.

26 июня в приложении Резерв+ также произошел сбой. Пользователи столкнулись с техническими проблемами при попытке войти в систему.

Downdetector

Downdetector - это место, куда люди обращаются, когда сервисы не работают. Downdetector работает на основе беспристрастных, прозрачных отчетов пользователей и индикаторов проблем со всего Интернета.

