Украинские мужчины массово пересекают польскую границу: статистика пограничников

СМИ узнали, сколько мужчин в возрасте 18-22 лет въехало в Польшу.

https://glavred.info/ukraine/ukrainskie-muzhchiny-massovo-peresekayut-polskuyu-granicu-statistika-pogranichnikov-10701542.html Ссылка скопирована

Украинские мужчины массово пересекают польскую границу / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Кратко:

Около 40 тысяч молодых мужчин пытались въехать в Польшу

Более 13 тысяч молодых мужчин пытались выехать из Польши

В период с 28 августа по 19 сентября 2025 года на украинско-польской границе пограничники провели около 53 тысяч проверок граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 22 лет. Из них почти 40 тысяч случаев приходилось на въезд в Польшу, еще более 13 тысяч - на выезд с ее территории. Об этом говорится в ответе Пограничной службы Польши на запрос "УП. Жизнь".

В службе не ответили, удалось ли во всех 53 тысячах случаях пересечь мужчинам границу. Однако Пограничная служба подчёркивает, что эти цифры отражают лишь количество проведённых проверок.

видео дня

"Сообщаем, что пограничная служба имеет статистические данные, связанные с количеством пересечений границы (пограничное движение в рамках проведённых проверок), а не с количеством лиц, которые въехали "на" или выехали "с" территории Республики Польша", – отметили польские пограничники.

Кроме того, там не предоставили информацию о том, скольким мужчинам в этой возрастной категории отказали в пересечении границы.

Выезд мужчин за границу - главное:

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко 26 августа сообщила, что правительство обновило порядок пересечения государственной границы. Мужчины в возрасте от 18 до 22 лет могут беспрепятственно выезжать за границу и возвращаться в Украину во время военного положения. Известно, что беспрепятственно границу могут пересекать и те, кто по разным причинам находится за границей.

Как сообщал Главред, в Украине разрешили свободный выезд за границу для мужчин в возрасте 18-22 года, но со временем этот предел могут поднять до 25 лет. Об этом сказал доктор экономических наук, финансист, эксперт по миграционной политике Андрей Гайдуцкий.

С 12 октября 2025 года на внешних границах Европейского Союза заработает новая Система въезда/выезда (EES). Она заменит штампы в паспортах цифровой биометрической регистрации.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред