Отказался от переговоров: бойцы КОРД ликвидировали стрелка по копам в Одессе

Полиция заявляет, что применение силы было вынужденным.

Мужчина открыл огонь по полиции: чем закончилась спецоперация по задержанию

Кратко:

45-летний одессит находился в розыске за нарушение воинского учета

Мужчина открыл огонь по патрульным

Бойцы КОРД ликвидировали нападавшего

Мужчина, который стрелял в патрульных в Одессе, погиб во время задержания. Он не шел на контакт с переговорщиком и в ходе спецоперации применил оружие против бойцов подразделения КОРД. Детали раскрыли в Национальной полиции Украины.

"Применение силы было вынужденным – для прекращения угрозы жизни правоохранителей", - говорится в сообщении.

В полиции отметили, что 45-летний одессит находился в розыске за нарушение правил военного учета. Во время проверки документов он начал стрелять из автомата в полицейских и скрылся на автомобиле.

Для задержания стрелка в области была введена специальная полицейская операция. В течение нескольких часов полицейские установили местонахождение фигуранта: он скрывался в недострое.

"Во время переговоров мужчина с третьего этажа начал стрелять по полицейским, в ответ бойцы КОРД также открыли огонь. Фигурант погиб", - сообщили в полиции.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, о происшествии уведомлены Госбюро расследований и прокуратура.

Как писал Главред, поздно вечером 25 марта в Одессе при исполнении служебных обязанностей пострадали двое патрульных. Водитель автомобиля открыл огонь, когда правоохранители остановили его для проверки документов.

