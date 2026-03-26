Отказался от переговоров: бойцы КОРД ликвидировали стрелка по копам в Одессе

Кратко:
- 45-летний одессит находился в розыске за нарушение воинского учета
- Мужчина открыл огонь по патрульным
- Бойцы КОРД ликвидировали нападавшего
Мужчина, который стрелял в патрульных в Одессе, погиб во время задержания. Он не шел на контакт с переговорщиком и в ходе спецоперации применил оружие против бойцов подразделения КОРД. Детали раскрыли в Национальной полиции Украины.
"Применение силы было вынужденным – для прекращения угрозы жизни правоохранителей", - говорится в сообщении.
В полиции отметили, что 45-летний одессит находился в розыске за нарушение правил военного учета. Во время проверки документов он начал стрелять из автомата в полицейских и скрылся на автомобиле.
Для задержания стрелка в области была введена специальная полицейская операция. В течение нескольких часов полицейские установили местонахождение фигуранта: он скрывался в недострое.
"Во время переговоров мужчина с третьего этажа начал стрелять по полицейским, в ответ бойцы КОРД также открыли огонь. Фигурант погиб", - сообщили в полиции.
Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, о происшествии уведомлены Госбюро расследований и прокуратура.
Как писал Главред, поздно вечером 25 марта в Одессе при исполнении служебных обязанностей пострадали двое патрульных. Водитель автомобиля открыл огонь, когда правоохранители остановили его для проверки документов.
Инциденты при проверке документов
В Днепре мужчина порезал ножом сотрудников ТЦК. Для задержания нападавшего один из военнослужащих произвел несколько выстрелов в воздух.
3 декабря во Львове во время оповещения населения о мобилизации смертельно ранен военнослужащий Галицко-Франковского РТЦК и СП.
Футболист Даниил Колесник разместил видео в Instagram, на котором он ударил военнослужащего ТЦК. Игрок отстранен от участия в тренировочном процессе и будет отстранен от тренировок с Колосом-2.
В Одессе работники ТЦК избили и пытались мобилизовать морпеха 36-й бригады и бывшего пленного Романа Покидько, который защищал Мариуполь. Его выбросили из авто во время нападения, нанеся телесные повреждения.
Работника Тернопольского территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), который применял физическую силу к мобилизованному и снимал издевательства на видео, привлекли к ответственности и перевели для дальнейшей службы в боевую бригаду на фронт.
Другие новости:
- Ударил ножом прямо в шею: военный едва не погиб в Черкасской области
- Что делать, если сотрудники ТЦК остановили на блокпосту: адвокат дала советы
- Мобилизация в городах будет по-новому - какие изменения готовятся и кого коснутся
Об источнике: Национальная полиция Украины
