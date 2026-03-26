Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Отказался от переговоров: бойцы КОРД ликвидировали стрелка по копам в Одессе

Анна Ярославская
26 марта 2026, 09:56
Полиция заявляет, что применение силы было вынужденным.
Одесса, полиция
Мужчина открыл огонь по полиции: чем закончилась спецоперация по задержанию

Кратко:

  • 45-летний одессит находился в розыске за нарушение воинского учета
  • Мужчина открыл огонь по патрульным
  • Бойцы КОРД ликвидировали нападавшего

Мужчина, который стрелял в патрульных в Одессе, погиб во время задержания. Он не шел на контакт с переговорщиком и в ходе спецоперации применил оружие против бойцов подразделения КОРД. Детали раскрыли в Национальной полиции Украины.

"Применение силы было вынужденным – для прекращения угрозы жизни правоохранителей", - говорится в сообщении.

видео дня

В полиции отметили, что 45-летний одессит находился в розыске за нарушение правил военного учета. Во время проверки документов он начал стрелять из автомата в полицейских и скрылся на автомобиле.

Для задержания стрелка в области была введена специальная полицейская операция. В течение нескольких часов полицейские установили местонахождение фигуранта: он скрывался в недострое.

"Во время переговоров мужчина с третьего этажа начал стрелять по полицейским, в ответ бойцы КОРД также открыли огонь. Фигурант погиб", - сообщили в полиции.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, о происшествии уведомлены Госбюро расследований и прокуратура.

Как писал Главред, поздно вечером 25 марта в Одессе при исполнении служебных обязанностей пострадали двое патрульных. Водитель автомобиля открыл огонь, когда правоохранители остановили его для проверки документов.

  В Одессе в полицейских стреляли из автомата
    В Одессе в полицейских стреляли из автомата Фото: t.me/UA_National_Police
  • В Одессе в полицейских стреляли из автомата
    В Одессе в полицейских стреляли из автомата Фото: t.me/UA_National_Police
  • В Одессе в полицейских стреляли из автомата
    В Одессе в полицейских стреляли из автомата Фото: t.me/UA_National_Police
  • В Одессе в полицейских стреляли из автомата
    В Одессе в полицейских стреляли из автомата Фото: t.me/UA_National_Police

Инциденты при проверке документов

В Днепре мужчина порезал ножом сотрудников ТЦК. Для задержания нападавшего один из военнослужащих произвел несколько выстрелов в воздух.

3 декабря во Львове во время оповещения населения о мобилизации смертельно ранен военнослужащий Галицко-Франковского РТЦК и СП.

Футболист Даниил Колесник разместил видео в Instagram, на котором он ударил военнослужащего ТЦК. Игрок отстранен от участия в тренировочном процессе и будет отстранен от тренировок с Колосом-2.

В Одессе работники ТЦК избили и пытались мобилизовать морпеха 36-й бригады и бывшего пленного Романа Покидько, который защищал Мариуполь. Его выбросили из авто во время нападения, нанеся телесные повреждения.

Работника Тернопольского территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), который применял физическую силу к мобилизованному и снимал издевательства на видео, привлекли к ответственности и перевели для дальнейшей службы в боевую бригаду на фронт.

Другие новости:

Об источнике: Национальная полиция Украины

Национальная полиция Украины - центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий охрану прав и свобод человека, противодействие преступности, поддержание публичной безопасности и порядка. Деятельность Национальной полиции направляется и координируется Кабинетом Министров Украины через Министра внутренних дел в соответствии с законом, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

мобилизация полиция Национальная полиция новости Украины новости Одессы ТЦК и СП
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Оккупанты остались без снабжения: партизаны уничтожили важный объект

Оккупанты остались без снабжения: партизаны уничтожили важный объект

10:50Война
Россияне атаковали Днепр: горит многоэтажка, есть пострадавшие

Россияне атаковали Днепр: горит многоэтажка, есть пострадавшие

10:30Украина
Отказался от переговоров: бойцы КОРД ликвидировали стрелка по копам в Одессе

Отказался от переговоров: бойцы КОРД ликвидировали стрелка по копам в Одессе

09:56Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Последние новости

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинЕлена ЗеленскаяНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни Лорак
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Регионы
Новости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости Сум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения подруге
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять