Работника ТЦК, который издевался над гражданским, отправили на фронт

Сергей Кущ
16 января 2026, 23:24
Инцидент вызвал широкий общественный резонанс.
Работника ТЦК, который издевался над гражданским, отправили на фронт
Работника ТЦК, который издевался над гражданским, отправили на фронт / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео, соцсети

Вы узнаете:

  • За что наказали работника ТЦК
  • Скандального работника ТЦК не только отправили на фронт

Работника Тернопольского территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), который применял физическую силу к мобилизованному и снимал издевательства на видео, привлекли к ответственности и перевели для дальнейшей службы в боевую бригаду на фронт.

Об этом сообщили в Специальная прокуратура в сфере обороны Западного региона.

По данным спецпрокуратуры, инцидент произошел во время проведения мобилизационных мероприятий в Тернополе. Один из работников ТЦК, находясь в служебном автомобиле, безосновательно ограничил права и свободы гражданина.

"Установлено, что… чиновник применил физическую силу, удерживая мужчину, а также допускал нецензурные высказывания и оскорбления, унижающие его честь и достоинство", — говорится в сообщении прокуратуры.

Кроме того, военнослужащий фиксировал свои действия на камеру мобильного телефона.

Что предшествовало скандалу

7 января в социальных сетях появилось видео, на котором зафиксированы нецензурная брань, угрозы и избиение гражданского лица в служебном автомобиле ТЦК. Кадры были сняты самим военнослужащим, который издевался над мобилизованным.

Как сообщали местные медиа, в частности издание 20 хвилин, фигурантом видео является 24-летний Вадим Дячук, уроженец Волочиской общины Хмельницкой области.

В соцсетях он называет себя мастером спорта Украины по тяжелой атлетике. Ранее Дячук служил в патрульной полиции и одновременно получал пенсию, предположительно по инвалидности.

Как наказали сотрудника ТЦК

В отношении военнослужащего был составлен административный протокол. Суд в сжатые сроки рассмотрел дело и признал его виновным по ч. 2 ст. 172-14 КУоАП — превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий.

Вадима Дячука оштрафовали на 34 тысячи гривен.

"Кроме того, военнослужащий переведен для дальнейшего прохождения службы в район выполнения боевых задач", — подчеркнули в спецпрокуратуре.

Отправка на фронт

По информации издания ZAXID.NET, которое ссылается на источники в Тернопольском областном ТЦК, уже через несколько дней после инцидента Вадима Дячука направили на фронт для прохождения службы в боевой бригаде.

Нападения на представителей ТЦК - последние новости

Напомним, Главред писал, что в конце ноября в Одессе во время общения военнослужащих ТЦК и СП с гражданином, который находился в помещении центра, произошел взрыв неизвестного предмета, который был в его личных вещах. В результате детонации гражданин погиб на месте, а военнослужащий ТЦК и СП получил ранения.

Накануне в Полтавском областном ТЦК и СП сообщали, что во время сопровождения полицией в сборный пункт Кременчугского района военнообязанного гражданина, он достал пистолет предварительно переоборудованный из травматического ТТ и произвел несколько выстрелов.

Ранее, в августе текущего года в поселке Бугское на Николаевщине группа местных жителей, вооруженных битами и металлическими трубами, напала на военных, а также на представителя Национальной полиции, который сопровождал работников ТЦК.

Территориальный центр комплектования и социальной поддержки — орган военного управления Украины, который ведет воинский учет и осуществляет мобилизацию населения. Начиная с 2022 года ТЦК и СП полностью заменили собой прежнюю систему военных комиссариатов, пишет Википедия.

