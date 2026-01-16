Работника ТЦК, который издевался над гражданским, отправили на фронт

Вы узнаете:
- За что наказали работника ТЦК
- Скандального работника ТЦК не только отправили на фронт
Работника Тернопольского территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), который применял физическую силу к мобилизованному и снимал издевательства на видео, привлекли к ответственности и перевели для дальнейшей службы в боевую бригаду на фронт.
Об этом сообщили в Специальная прокуратура в сфере обороны Западного региона.
По данным спецпрокуратуры, инцидент произошел во время проведения мобилизационных мероприятий в Тернополе. Один из работников ТЦК, находясь в служебном автомобиле, безосновательно ограничил права и свободы гражданина.
"Установлено, что… чиновник применил физическую силу, удерживая мужчину, а также допускал нецензурные высказывания и оскорбления, унижающие его честь и достоинство", — говорится в сообщении прокуратуры.
Кроме того, военнослужащий фиксировал свои действия на камеру мобильного телефона.
Что предшествовало скандалу
7 января в социальных сетях появилось видео, на котором зафиксированы нецензурная брань, угрозы и избиение гражданского лица в служебном автомобиле ТЦК. Кадры были сняты самим военнослужащим, который издевался над мобилизованным.
Как сообщали местные медиа, в частности издание 20 хвилин, фигурантом видео является 24-летний Вадим Дячук, уроженец Волочиской общины Хмельницкой области.
В соцсетях он называет себя мастером спорта Украины по тяжелой атлетике. Ранее Дячук служил в патрульной полиции и одновременно получал пенсию, предположительно по инвалидности.
Как наказали сотрудника ТЦК
В отношении военнослужащего был составлен административный протокол. Суд в сжатые сроки рассмотрел дело и признал его виновным по ч. 2 ст. 172-14 КУоАП — превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий.
Вадима Дячука оштрафовали на 34 тысячи гривен.
"Кроме того, военнослужащий переведен для дальнейшего прохождения службы в район выполнения боевых задач", — подчеркнули в спецпрокуратуре.
Отправка на фронт
По информации издания ZAXID.NET, которое ссылается на источники в Тернопольском областном ТЦК, уже через несколько дней после инцидента Вадима Дячука направили на фронт для прохождения службы в боевой бригаде.
Нападения на представителей ТЦК - последние новости
Напомним, Главред писал, что в конце ноября в Одессе во время общения военнослужащих ТЦК и СП с гражданином, который находился в помещении центра, произошел взрыв неизвестного предмета, который был в его личных вещах. В результате детонации гражданин погиб на месте, а военнослужащий ТЦК и СП получил ранения.
Накануне в Полтавском областном ТЦК и СП сообщали, что во время сопровождения полицией в сборный пункт Кременчугского района военнообязанного гражданина, он достал пистолет предварительно переоборудованный из травматического ТТ и произвел несколько выстрелов.
Ранее, в августе текущего года в поселке Бугское на Николаевщине группа местных жителей, вооруженных битами и металлическими трубами, напала на военных, а также на представителя Национальной полиции, который сопровождал работников ТЦК.
Об источнике: ТЦК и СП
Территориальный центр комплектования и социальной поддержки — орган военного управления Украины, который ведет воинский учет и осуществляет мобилизацию населения. Начиная с 2022 года ТЦК и СП полностью заменили собой прежнюю систему военных комиссариатов, пишет Википедия.
