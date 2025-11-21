В Одессе прогремел взрыв в здании ТЦК: есть погибший

Сейчас полиция работает на месте взрыва.

В Одессе в помещении ТЦК произошел взрыв / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

В одном из ТЦК города Одессы прогремел взрыв

В результате взрыва есть погибший и пострадавший

В пятницу, 21 ноября, в одном из ТЦК Одессы прогремел взрыв. Есть погибший и пострадавший. Об этом сообщает полиция Одесской области.

По предварительной информации, один человек погиб, еще один - ранен.

"Полиция работает на месте взрыва в одном из РТЦК и СП в г. Одессе", - говорится в сообщении.

Пока никаких дополнительных подробностей об инциденте не сообщается.

UPD: По данным Одесского областного ТЦК и СП, во время общения военнослужащих ТЦК и СП с гражданином, который находился в помещении центра, произошёл взрыв неизвестного предмета, находившегося среди его личных вещей.

В результате детонации гражданин погиб на месте, а военнослужащий ТЦК и СП получил ранения. Ему оказали домедицинскую помощь, после чего госпитализировали в медицинское учреждение.

Усилится ли мобилизация в Украине - мнение эксперта

Военный эксперт Иван Тимочко отметил, что в ближайшее время можно ожидать усиления мобилизационных мероприятий. Тимочко объяснил, что для эффективной мобилизации необходима надежная информационная база, которая позволяет понимать, кто подлежит службе. Именно поэтому данные берутся из различных государственных реестров.

"У нас наиболее точный и полный - Реестр избирателей. Он чаще всего обновлялся. Как минимум - до войны. Это нормальный процесс, это будет помогать быстрее действовать на местах", - сказал Тимочко.

Инциденты с участием ТЦК - новости по теме

Недавно в Кременчугском РТЦК и СП произошла стрельба. Известно о ранениях военнослужащих.

Напомним, в Тернополе военнослужащий одного из территориальных отделов ТЦК и СП области в состоянии алкогольного опьянения устроил дорожно-транспортное происшествие.

К тому же, как писал Главред, в столичном ТЦК и СП якобы есть настоящий прайс для военнообязанных, который помогает избежать мобилизации. Например, военнообязанному придется заплатить 30 тысяч долларов, чтобы его отпустили из ТЦК и не отправляли на фронт, а 8 тысяч долларов - за направление в конкретную воинскую часть, где есть желание служить.

Об источнике: Национальная полиция Украины Национальная полиция Украины - центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий охрану прав и свобод человека, противодействие преступности, поддержание публичной безопасности и порядка. Деятельность Национальной полиции направляется и координируется Кабинетом Министров Украины через Министра внутренних дел в соответствии с законом, пишет Википедия.

