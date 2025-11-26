Укр
Читать на украинском
Возле Белого дома произошла стрельба, есть погибшие военные - что известно

Юрий Берендий
26 ноября 2025, 22:14обновлено 26 ноября, 23:00
В результате стрельбы возле Белого дома известно о гибели двух военных Нацгвардии США, стрелок с ранениями уже задержан, указывают СМИ.
Возле Белого дома произошла стрельба, есть погибшие военные / Коллаж: Главред, фото: скриншоты

О чем говорится в материале:

  • Вблизи Белого дома произошла стрельба
  • Стрелок задержан - он находится с ранениями в больнице
  • Двое военных Нацгвардии от полученных ранений - погибли

В центре Вашингтона, недалеко от Белого дома произошла стрельба. Известно о двух раненых военнослужащих Национальной гвардии в результате стрельбы. Впоследствии губернатор штата Западная Вирджиния сообщил об их смерти. Об этом информирует ABC News.

Полиция метрополии сообщила, что работает на месте происшествия на перекрестке 17-й и I улиц.

Как отметил представитель полиции округа Колумбия, около 14:20 по восточному времени у входа в метро Farragut West произошел инцидент с участием вооруженного нападающего.

"Место происшествия обеспечено. Один подозреваемый задержан", - сообщило Управление полиции метрополии.

На место происшествия, как передает Fox News, прибыли кареты скорой, объединенная оперативная группа округа Колумбия и Вашингтонское управление по контролю за алкоголем, табаком, оружием и взрывчаткой. Представитель мэра Мюриэль Боузер сообщил, что городские власти внимательно следят за ходом событий.

Глава Министерства внутренней безопасности США Кристи Ноем в соцсети X отметила, что ведомство сотрудничает с местными правоохранителями для сбора новых данных и призвала молиться за раненых нацгвардейцев.

"Присоединяйтесь ко мне в молитве за двух солдат Национальной гвардии, которые только что были ранены в Вашингтоне", - говорится в сообщении.

Смотрите видео с места стрельбы:

По информации СМИ, президент Дональд Трамп в момент стрельбы находился на своем гольф-поле в Вест-Палм-Бич, где проводит День благодарения в своем клубе Mar-a-Lago. Его оперативно проинформировали об инциденте, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролина Левитт. В Белом доме подчеркнули, что внимательно мониторят ситуацию.

Также подтверждено, что здание Белого дома временно закрыто.

Президент США Дональд Трамп в заметке в соцсети Truth Social также отреагировал на стрельбу возле Белого дома.

"Животное, которое ранило двух национальных гвардейцев, оба из которых находятся в критическом состоянии в двух разных больницах, также получило серьезные ранения, но, несмотря на это, заплатит очень высокую цену. Пусть Бог благословит нашу великую национальную гвардию, а также всех наших военных и правоохранителей. Это действительно великие люди. Я, как президент Соединенных Штатов, и все, кто связан с Офисом президента, с вами!", - написал он.

Губернатор Западной Вирджинии Патрик Морриси в заметке в Xсообщил о гибели военных Нацгвардии, которые были ранены неподалеку от Белого дома.

"С прискорбием мы подтверждаем, что оба члена Национальной гвардии Западной Вирджинии, которые были ранены сегодня утром в Вашингтоне, скончались от полученных травм. Эти храбрые жители Западной Вирджинии отдали свои жизни, служа своей стране. Мы находимся в постоянном контакте с федеральными чиновниками, поскольку расследование продолжается. Весь наш штат скорбит вместе с их семьями, близкими и сообществом гвардии. Западная Вирджиния никогда не забудет их службу и их жертву, и мы будем требовать полной ответственности за этот ужасный поступок", - отметил он.

Покушения и убийства в США - последние новости по теме

Как сообщал Главред, известный правый активист, сторонник и соратник нынешнего президента США Дональда Трампа, исполнительный директор организации Turning Point USA (TPUSA) Чарли Кирк получил ранение в шею во время мероприятия в Юте. Впоследствии стало известно, что он скончался от полученных травм.

Впоследствии правоохранители задержали подозреваемого в его убийстве - он находится под стражей. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.

ФБР также обнародовало данные о мужчине, который стрелял в Дональда Трампа во время митинга в Пенсильвании. Им оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс, житель пригорода Питтсбурга, примерно в 55 километрах от места проведения мероприятия. Он окончил среднюю школу Бетел-Парк два года назад.

Об источнике: ABC News

ABC News - американский новостной телеканал сети American Broadcasting Company, который был запущен 15 июня 1945 года. Сотрудничает с дочерним спутниковым ABC Network и радио Citadel Media. ABC News в настоящее время принадлежит ABC Entertainment Group, части корпорации The Walt Disney Company, пишет Википедия.

16:27

"До весны не дотянем": появился мрачный прогноз насчет завершения войны

16:18

Часный детектив назвал самых больших изменщиков: в ТОПе 5 профессий

16:17

Как быстро почистить забитую раковину без агрессивной химии - лучший метод

16:08

Маколей Калкин хочет вернуться в "Один дома": актер раскрыл сценарий продолженияВидео

15:57

Россия под массированной атакой дронов: Генштаб раскрыл последствия

15:39

Как избавиться от сырости и конденсата на окнах: простые советы, которые действительно работают

15:28

40-летняя звезда "Фабрики звезд" беременна первенцем

14:45

В России нашли мертвым главного разработчика "Искандера" и "Тополя"

14:43

"Соврала": Елена Кравец намекнула на развод после 23 лет брака

14:25

Гороскоп Таро на декабрь 2025: Ракам - деньги, Львам - новый путь, Девам - сомнения

