Возле Белого дома произошла стрельба, есть погибшие военные - что известно

- Вблизи Белого дома произошла стрельба
- Стрелок задержан - он находится с ранениями в больнице
- Двое военных Нацгвардии от полученных ранений - погибли
В центре Вашингтона, недалеко от Белого дома произошла стрельба. Известно о двух раненых военнослужащих Национальной гвардии в результате стрельбы. Впоследствии губернатор штата Западная Вирджиния сообщил об их смерти. Об этом информирует ABC News.
Полиция метрополии сообщила, что работает на месте происшествия на перекрестке 17-й и I улиц.
Как отметил представитель полиции округа Колумбия, около 14:20 по восточному времени у входа в метро Farragut West произошел инцидент с участием вооруженного нападающего.
"Место происшествия обеспечено. Один подозреваемый задержан", - сообщило Управление полиции метрополии.
На место происшествия, как передает Fox News, прибыли кареты скорой, объединенная оперативная группа округа Колумбия и Вашингтонское управление по контролю за алкоголем, табаком, оружием и взрывчаткой. Представитель мэра Мюриэль Боузер сообщил, что городские власти внимательно следят за ходом событий.
Глава Министерства внутренней безопасности США Кристи Ноем в соцсети X отметила, что ведомство сотрудничает с местными правоохранителями для сбора новых данных и призвала молиться за раненых нацгвардейцев.
"Присоединяйтесь ко мне в молитве за двух солдат Национальной гвардии, которые только что были ранены в Вашингтоне", - говорится в сообщении.
По информации СМИ, президент Дональд Трамп в момент стрельбы находился на своем гольф-поле в Вест-Палм-Бич, где проводит День благодарения в своем клубе Mar-a-Lago. Его оперативно проинформировали об инциденте, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролина Левитт. В Белом доме подчеркнули, что внимательно мониторят ситуацию.
Также подтверждено, что здание Белого дома временно закрыто.
Президент США Дональд Трамп в заметке в соцсети Truth Social также отреагировал на стрельбу возле Белого дома.
"Животное, которое ранило двух национальных гвардейцев, оба из которых находятся в критическом состоянии в двух разных больницах, также получило серьезные ранения, но, несмотря на это, заплатит очень высокую цену. Пусть Бог благословит нашу великую национальную гвардию, а также всех наших военных и правоохранителей. Это действительно великие люди. Я, как президент Соединенных Штатов, и все, кто связан с Офисом президента, с вами!", - написал он.
Губернатор Западной Вирджинии Патрик Морриси в заметке в Xсообщил о гибели военных Нацгвардии, которые были ранены неподалеку от Белого дома.
"С прискорбием мы подтверждаем, что оба члена Национальной гвардии Западной Вирджинии, которые были ранены сегодня утром в Вашингтоне, скончались от полученных травм. Эти храбрые жители Западной Вирджинии отдали свои жизни, служа своей стране. Мы находимся в постоянном контакте с федеральными чиновниками, поскольку расследование продолжается. Весь наш штат скорбит вместе с их семьями, близкими и сообществом гвардии. Западная Вирджиния никогда не забудет их службу и их жертву, и мы будем требовать полной ответственности за этот ужасный поступок", - отметил он.
Как сообщал Главред, известный правый активист, сторонник и соратник нынешнего президента США Дональда Трампа, исполнительный директор организации Turning Point USA (TPUSA) Чарли Кирк получил ранение в шею во время мероприятия в Юте. Впоследствии стало известно, что он скончался от полученных травм.
Впоследствии правоохранители задержали подозреваемого в его убийстве - он находится под стражей. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.
ФБР также обнародовало данные о мужчине, который стрелял в Дональда Трампа во время митинга в Пенсильвании. Им оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс, житель пригорода Питтсбурга, примерно в 55 километрах от места проведения мероприятия. Он окончил среднюю школу Бетел-Парк два года назад.
