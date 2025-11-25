Укр
Украина и США не договорились по трем пунктам мирного плана - в CNN назвали их

Юрий Берендий
25 ноября 2025, 22:31
Окончательный текст мирного плана для завершения войны России против Украины еще не сформирован, стороны имеют разногласия по трем пунктам, указывают СМИ.
О чем говорится в материале CNN:

  • Конечный документ мирного соглашения все еще не сформирован
  • Стороны не смогли прийти к согласию по трем вопросам

США и Украина продвинулись в вопросе согласования плана окончания войны, однако ключевые разногласия все еще остаются не решенными, и конечный текст документа пока не сформирован. Об этом сообщает CNN со ссылкой на украинский источник, знакомый с ходом переговоров.

Отмечается, что стороны согласовали большинство вопросов, но по меньшей мере три важных блока остаются нерешенными. Среди них - вопрос возможных территориальных уступок со стороны Украины относительно территорий, которые Россия не оккупировала.

"Решение еще не принято", - сообщил собеседник издания на правах анонимности, комментируя передачу России территорий, которые находятся под контролем украинских войск.

"Было бы очень неправильно сказать, что мы имеем версию, которая приемлема для Украины", - отметил источник.

Кроме того, украинский чиновник отметил, что в пункте об ограничении численности Вооруженных сил Украины до 600 тысяч военных, который содержался в обнародованном на прошлой неделе 28-пунктном плане, предложена другая цифра, однако Киев настаивает на дальнейшей корректировке этого показателя перед тем, как давать согласие.

Относительно требования отказаться от стремления вступить в НАТО, он подчеркнул, что такой пункт неприемлем. По его словам, подобная уступка создала бы "опасный прецедент" и фактически позволила бы России накладывать вето на решения Альянса, несмотря на то, что она не является его членом.

Что будет, если Украина откажется от мирного плана Трампа - мнение эксперта

Как писал Главред, администрация Трампа может прекратить поставки вооружения, которое Киев получает за европейские средства, и даже рассмотреть отмену санкций против России если Украина откажется принять 28 пунктов американского мирного плана по завершению войны с РФ. Об этом заявил ветеран российско-украинской войны, бывший командир взвода батальона "Айдар" и военный эксперт Евгений Дикий.

По его словам, возможное снятие американских санкций представляет для Украины значительно более серьезную угрозу. Он объясняет, что без американских денег и оружия Украина способна продержаться, ведь их влияние на ход войны уже постепенно уменьшается. Зато европейские санкции без поддержки США могут потерять действенность, что дало бы России больше возможностей продолжать агрессию.

Американский план окончания войны
Американский план окончания войны / Инфографика: Главред

Мирный план США - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, мирный план из 28 пунктов, который ранее предлагали Украине, уже не является актуальным. Часть положений из американского мирного плана изъяли, другие - существенно переработали. Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Александр Бевз.

По словам Андрея Ермака, президент Украины Владимир Зеленский может провести встречу с президентом Дональдом Трампом 27 ноября, чтобы окончательно согласовать условия прекращения войны.

Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация "приближается к договоренности", которая позволит завершить российскую агрессию против Украины.

Об источнике: CNN

CNN (англ. Cable News Network; укр. Кабельная сеть новостей) - одна из ведущих телерадиокомпаний мира. Была основана в 1980 г. Тедом Тернером исключительно как телевизионное агентство новостей.

Штаб-квартира компании расположена в городе Атланта, штат Джорджия, однако в других городах страны, а также заграницей находится много филиалов. Помимо США, телекомпания транслирует по кабельной сети свои передачи также и на Канаду. Отдельное подразделение "CNN International" осуществляет вещание на 212 других стран мира через спутник. Во всем мире выпуски новостей телекомпании смотрят более чем 1,5 миллиарда человек, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости США Дональд Трамп мирное урегулирование Трамп новости мирные переговоры Мирный план Трампа
