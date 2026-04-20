Температура опустится до -3 и пойдет снег: в Украине разбушуется мощный циклон

Погода в Украине во вторник, 21 апреля, будет холодной и дождливой. Ночью даже возможны заморозки. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
По ее словам, завтра дожди пройдут на западе, ближе к Карпатам, а также на юго-востоке Украины. В то же время в ближайшую ночь на юге и юго-востоке, а днем в Запорожской и Донецкой областях возможны сильные дожди.
Температура воздуха ночью составит +1…+7 градусов, местами возможны заморозки 0…-3 градуса. Днем ожидается +5…+11 градусов.
"Ветер северный, умеренный, временами порывистый", — добавила синоптик.
Погода в Киеве
В Киеве 21 апреля без осадков. Ветер северный, умеренный, холодный. Ночью температура будет колебаться в пределах +1…+3 градусов, возможны заморозки. Днем прогнозируется +8…+10 градусов.
"В дальнейшем — холодно, с незначительными колебаниями. 23-24 апреля в столице неблагоприятная погода — циклон и атмосферные фронты, холодно и влажно, при существенном понижении температуры воздуха возможен мокрый снег", — подчеркнула Диденко.
Она также добавила, что потепление возможно с 4 мая.
Как сообщал Главред, с 21 по 24 апреля Житомирская область переживет очередную волну похолодания с сильными заморозками, особенно в ночные и утренние часы среды и четверга.
В Ровенской области также станет заметно холоднее. По прогнозу синоптиков, существенных осадков не предвидится, однако ночные температуры снова снизятся до опасных значений.
В то же время в Полтавской области во вторник ожидается облачная погода с прояснениями, без существенных осадков. Синоптики прогнозируют ветер северной четверти, 5-10 м/с.
О персоне: Наталья Диденко
Наталья Диденко — украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.
