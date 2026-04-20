Цены на бензин и дизель скоро рухнут: насколько подешевеет топливо

Главное:
- Цены на топливо в Украине скоро снизятся
- Ценовая динамика на АЗС будет зависеть от компании "Укрнафта"
- Существенного роста цен на нефть также не ожидается
В течение недели цены на топливо в Украине снизятся. Дизельное топливо может подешеветь на 2,5-3 гривни за литр, а бензин — на 1-1,5 гривни, но все будет зависеть от ценовой динамики на АЗС государственной компании "Укрнафта". Об этом заявил основатель группы компаний Prime, эксперт по топливу Дмитрий Леушкин в комментарии УНИАН.
"Укрнафта, скорее всего, снизит цены. Дизельное топливо у них должно подешеветь с 89,5 до 86-87 гривен. Стоимость бензина должна снизиться на 1-1,5 гривни", — подчеркнул он.
По его словам, падение стоимости топлива связано со снижением оптовых цен на бензин и дизель в течение прошлой недели и желанием сетей увеличить продажи топлива.
Что будет происходить с ценами на нефть
Эксперт также добавил, что не ожидает существенного роста цен на нефть и котировок газойля.
"Нефть будет колебаться около 95 долларов за баррель, а газойл — около 1100 долларов за тонну как минимум две недели. Особых оснований для роста нет, поскольку рынок сбалансирован", — подытожил Леушкин.
Цены на топливо — последние новости
Как сообщал Главред, директор специальных проектов научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев заявлял, что в ближайшее время топливный рынок не увидит снижения спроса — наоборот, он остается стабильно высоким из-за сезонных факторов.
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко рассказала, что уже фиксируется устойчивое снижение котировок нефти на ведущих биржах, что должно отразиться на внутренних ценах на топливо.
В то же время президент Ассоциации "Объединение операторов рынка нефтепродуктов Украины" Леонид Косянчук предупреждал, что даже при достаточных объемах нефти может возникнуть дефицит отдельных видов топлива, прежде всего дизельного.
О личности: Дмитрий Леушкин
Дмитрий Леушкин — основатель украинской группы компаний Prime, которая занимается транспортными и логистическими услугами. Бизнесмен открыл первые пять собственных АЗС для собственного и партнерского транспорта в 2015 году.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред