Цены на бензин и дизель скоро рухнут: насколько подешевеет топливо

Снижение стоимости топлива связано с уменьшением оптовых цен на бензин и дизель.

Что будет с ценами на топливо в Украине / коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Главное:

Цены на топливо в Украине скоро снизятся

Ценовая динамика на АЗС будет зависеть от компании "Укрнафта"

Существенного роста цен на нефть также не ожидается

В течение недели цены на топливо в Украине снизятся. Дизельное топливо может подешеветь на 2,5-3 гривни за литр, а бензин — на 1-1,5 гривни, но все будет зависеть от ценовой динамики на АЗС государственной компании "Укрнафта". Об этом заявил основатель группы компаний Prime, эксперт по топливу Дмитрий Леушкин в комментарии УНИАН.

"Укрнафта, скорее всего, снизит цены. Дизельное топливо у них должно подешеветь с 89,5 до 86-87 гривен. Стоимость бензина должна снизиться на 1-1,5 гривни", — подчеркнул он.

По его словам, падение стоимости топлива связано со снижением оптовых цен на бензин и дизель в течение прошлой недели и желанием сетей увеличить продажи топлива.

Как менялись цены на бензин / Инфографика: Главред

Что будет происходить с ценами на нефть

Эксперт также добавил, что не ожидает существенного роста цен на нефть и котировок газойля.

"Нефть будет колебаться около 95 долларов за баррель, а газойл — около 1100 долларов за тонну как минимум две недели. Особых оснований для роста нет, поскольку рынок сбалансирован", — подытожил Леушкин.

Цены на нефть / Инфографика: Главред

Цены на топливо — последние новости

Как сообщал Главред, директор специальных проектов научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев заявлял, что в ближайшее время топливный рынок не увидит снижения спроса — наоборот, он остается стабильно высоким из-за сезонных факторов.

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко рассказала, что уже фиксируется устойчивое снижение котировок нефти на ведущих биржах, что должно отразиться на внутренних ценах на топливо.

В то же время президент Ассоциации "Объединение операторов рынка нефтепродуктов Украины" Леонид Косянчук предупреждал, что даже при достаточных объемах нефти может возникнуть дефицит отдельных видов топлива, прежде всего дизельного.

О личности: Дмитрий Леушкин Дмитрий Леушкин — основатель украинской группы компаний Prime, которая занимается транспортными и логистическими услугами. Бизнесмен открыл первые пять собственных АЗС для собственного и партнерского транспорта в 2015 году.

