В Украине подскочили цены на проезд в поездах: какие билеты подорожали

Алексей Тесля
18 апреля 2026, 21:53
Соответствующая индексация предусмотрена приказом Министерства развития громад.
В Украине сообщили о подорожании билетов на поезда

Главное:

  • В Украине выросли тарифы на проезд в пассажирских поездах
  • Укрзализныця начинает продажу билетов в вагонах по новым коэффициентам

Тарифы на проезд в вагонах СВ (люкс) международных поездов с 18 апреля 2026 года выросли ориентировочно на 20%.

Соответствующая индексация предусмотрена приказом Министерства развития громад "Об утверждении Изменений в Тарифы на перевозку пассажиров и багажа железнодорожным транспортом в международном сообщении Восток - Запад" №544 от 17 марта этого года, который вступил в силу.

"Именно места в вагонах СВ международных поездов традиционно выкупаются быстрее всего, что свидетельствует о повышенном и частично неудовлетворенный спрос в этом сегменте", - говорится в сообщении Минразвития.

Отмечается, что стоимость проезда в других вагонах (1 и 2 классы "Интерсити", купе) останется без изменений.

Согласно новым ценам:

  • билет в СВ Киев-Хелм теперь стоит 5,59 тыс. грн, тогда как купе - 3,09 тыс. грн;
  • Киев-Перемышль - соответственно 4,46 тыс. и 2,59 тыс. грн.

Укрзализныця запускает гибкие цены на билеты

Укрзализныця с 25 апреля начинает продажу билетов в вагонах люкс по новым коэффициентам – стоимость билетов будет калиброваться в зависимости от четырех факторов.

Как сообщается, эти изменения будут касаться проезда исключительно в вагонах СВ (люкс) и первого класса поездов "Интерсити" во внутреннем сообщении.

"Динамическое ценообразование на билеты в премиум-сегменте – соответствующий приказ прошел общественные обсуждения и вступает в силу. Продажа билетов по новым коэффициентам начнется с 25 апреля. Также согласована индексация тарифов в вагонах СВ (люкс) международных поездов", – говорится в сообщении Укрзализныци.

Чтобы улучшить наличие мест, а это особенно важно в пиковый сезон, который уже не за горами, стоимость билетов в премиум-сегменте будет гибко калиброваться в зависимости от четырех факторов:

  • 1. Сезонность. В периоды, когда поезда заполнены лишь на 70-80%, билеты будут дешевле. А в пиковые месяцы, например август, когда спрос максимальный, цена будет выше. Всего будет 16 зон сезонности, которые отражают современный календарь праздников, каникул и тому подобное. Это поможет пассажирам выбирать более выгодное время для путешествий, улучшить наличие мест в пик и увеличить наполняемость поездов в непиковые периоды.
  • 2. День недели. Самые низкие цены будут во вторник и среду, а самые высокие – когда день поездки приходится на пятницу и воскресенье, когда спрос наибольший. Пассажиры, которые могут менять дату поездки, получат для этого дополнительную мотивацию, а их места освободятся для других в наиболее популярные дни.
  • 3. Заблаговременность. Количество дней до отправления поезда, за которое покупается билет. Сегодня почти 30% пассажиров покупают билеты в день поездки или за два дня до нее. Новый подход будет поощрять планировать путешествия заранее и покупать билеты выгоднее. Это позволит наиболее эффективно задействовать подвижной состав.
  • 4. Наполняемость. Если поезд заполнен на 90-100%, цена может быть выше. Но если перед отправлением остаются свободные места – цена будет снижаться. Это позволит и пассажирам, которые иначе выбирали бы другой класс путешествия, доступнее путешествовать первым классом или СВ. Внедрение этого механизма требует доработки ИТ-систем и будет реализовано отдельно.

Об источнике: "Укрзализныця"

Акционерное общество "Украинская железная дорога" (АО "Укрзализныця", Укрзализныця) - национальный перевозчик грузов и пассажиров, пишет Википедия.

Де-факто является государственным предприятием-монополистом в сфере железнодорожных перевозок.

Компания обеспечивает почти 82% грузовых и 36% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии.

"Укрзализныця" – акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству. Компания входит в список госпредприятий, не подлежащих приватизации.

