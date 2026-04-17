Цены на топливо в Украине снизятся: известно, когда бензин и дизель подешевеют

Эксперт добавил, что необходимость реализовать топливо, закупленное по более высокой цене, сдерживает АЗС от резких шагов.

Что будет с ценами на бензин и дизель / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Главное:

Украинские АЗС будут снижать цены на топливо

Такая тенденция наблюдается уже несколько дней

Однако стоимость топлива будет падать постепенно

После новостей о разблокировании Ираном Ормузского пролива началось резкое падение мировых цен на нефть и нефтепродукты. Украинский рынок также уже начал демонстрировать первые признаки удешевления. Об этом рассказал директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн в комментарии РБК-Украина.

По его словам, отечественные операторы рынка уже начали пересматривать стоимость ресурса на стеллах. В частности, около десяти сетей так называемого второго эшелона снизили цены на бензин и дизельное топливо.

Он отметил, что тенденция к снижению цен наблюдается уже несколько дней, однако из-за психологических особенностей потребители часто замечают только подорожание.

"На самом деле рынок оперативно реагирует на мировые тренды, и если падение котировок будет стабильным, темпы удешевления в Украине будут такими же высокими, как и во время недавнего роста", — подчеркнул Куюн.

Эксперт добавил, что, несмотря на оптимистичные новости, водителям не стоит ждать обвала цен на АЗС уже на следующее утро.

"Цена будет снижаться. Но если сегодня цена упала на 10%, то завтра она не упадет на 10%, и послезавтра тоже не упадет. Потому что уже есть дорогие запасы, которые были закуплены на пике цен", — пояснил он.

Куюн подчеркнул, что именно необходимость реализовать дорогой ресурс сдерживает владельцев АЗС от резких шагов, поэтому стоимость топлива на заправках будет снижаться шаг за шагом, синхронно с исчерпанием предыдущих партий топлива.

"Поэтому цена на топливо будет падать, я думаю, максимально быстро, насколько это позволит ситуация. Все этого хотят", — подытожил эксперт.

Как менялись цены на бензин / Инфографика: Главред

Как сообщал Главред, директор специальных проектов научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев говорил, что в ближайшее время топливный рынок не увидит снижения спроса — наоборот, он остается стабильно высоким из-за сезонных факторов. В таких условиях предпосылок для удешевления топлива нет.

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявляла, что уже фиксируется устойчивое снижение котировок на ведущих биржах, что должно отразиться на внутренних ценах на топливо.

В то же время, заместитель директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Украины Андрей Закревский предупреждал, что стоимость топлива может резко меняться из-за глобальных факторов и политических заявлений. Колебания цен на нефть могут происходить буквально в течение одного дня, что напрямую влияет на стоимость топлива.

О личности: Сергей Куюн Сергей Куюн — директор "Консалтинговой группы А-95" с мая 2008 года. В прошлом — главный редактор журнала "НафтаРынок" компании UPECO. Участник экспертно-аналитической группы по вопросам рынка нефтепродуктов и развития нефтеперерабатывающей промышленности.

