Кремль может получить новый рычаг влияния в ЕС: в WP назвали "рискованную" страну

Дарья Пшеничник
21 апреля 2026, 11:03
В Москве уже не скрывают удовлетворения результатами выборов в Болгарии.
Еще одна страна поворачивается к Москве / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, European Union

Главное из новости:

  • Румен Радев получил полную власть в Болгарии
  • Москва видит шанс усилить влияние
  • Болгарская оппозиция готовит сопротивление новому курсу

После политического ослабления Виктора Орбана в Венгрии в Европейском Союзе появляется новый центр притяжения, который может изменить баланс сил в регионе. Победа Румена Радева на парламентских выборах в Болгарии открыла для Москвы возможность вернуть влияние на южном фланге ЕС. Об этом пишет The Washington Post.

Радев получает полный контроль над формированием власти

Вновь созданная партия "Прогрессивная Болгария" вместе с Радевым получила не менее 135 мандатов из 240 — достаточно, чтобы самостоятельно формировать правительство. Это фактически завершает длительный период политической нестабильности, который парализовал принятие решений в стране.

В Кремле на результат отреагировали открыто. Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что "впечатлен" успехом политика, и предположил, что новая болгарская риторика может подтолкнуть другие европейские столицы к "прагматическому диалогу" с Россией, несмотря на поддержку Украины со стороны ЕС.

Внешнеполитический курс, который настораживает Брюссель

Радев, бывший военный летчик, строил кампанию на внутренних экономических темах, но именно его позиция в отношении международной политики вызывает наибольшее беспокойство в ЕС:

  • Сопротивление военной помощи Украине — политик последовательно выступает против передачи оружия Киеву.
  • Ориентация на восстановление контактов с Москвой — Радев не скрывает желания нормализовать отношения с РФ.
  • Критика Запада — после победы он заявил, что Европа "стала жертвой собственных амбиций", и призвал к новой "архитектуре безопасности", что перекликается с российскими нарративами.

Повторит ли Болгария венгерский сценарий

Болгария имеет стратегическое значение для российских энергетических потоков: через страну проходит "Турецкий поток", а также работает один из крупнейших российских нефтеперерабатывающих заводов в Европе.

Аналитики Carnegie Europe считают, что Радев может использовать парламентское большинство для влияния на решения ЕС по энергетическим санкциям. В то же время эксперты предполагают, что он вряд ли будет действовать так же резко, как Орбан, чтобы избежать внутреннего сопротивления.

Оппозиция готовится к противодействию

Либеральная коалиция PP-DB, набравшая 15% голосов, заявила, что станет сдерживающим фактором для нового правительства. Бывший премьер Кирилл Петков в комментарии The Washington Post подчеркнул, что его политическая сила готова противостоять любым шагам, которые могут отдалить Болгарию от европейского курса.

Как ранее писал Главред, Европейский Союз столкнулся с самым глубоким за последние годы кризисом эффективности в сфере внешней политики. Неспособность принимать ключевые решения — от финансирования Украины до реакции на обострение ситуации на Ближнем Востоке — всё больше подпитывает требования о радикальном обновлении дипломатической архитектуры блока.

Напомним, ЕС все чаще отходит от традиционных встреч в полном составе и формирует меньшие рабочие группы, чтобы снизить риски нежелательных утечек. Как сообщает Politico, такая практика стала ответом на опасения относительно ненадежности отдельных государств-членов, в частности Венгрии.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто регулярно звонил своему российскому коллеге Сергею Лаврову во время перерывов на заседаниях ЕС. По данным The Washington Post, во время таких звонков Сийярто предоставлял Лаврову "живые отчеты о том, что обсуждалось" и возможных решениях.

Также ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что в будущем может поддержать блокирование кредита Европейского Союза для Украины на сумму 90 млрд евро, присоединившись к позиции Венгрии.

Об источнике: The Washington Post

The Washington Post — американская газета, издаваемая в Вашингтоне. Крупнейшая газета столицы Соединенных Штатов Америки, также входит в число старейших. Содержит срочные новости, репортажи на национальные и международные темы, очерки и комментарии.

