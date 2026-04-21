'Есть более важные вопросы': Мадьяр удивил заявлением о возврате средств Ощадбанка

Политик выразил сомнения по поводу многих деталей дела и призвал подходить к оценкам с "здравым смыслом".

Возврат похищенных средств "Ощадбанка": Мадьяр сделал заявление

Главное:

Политик хочет обсудить более важные темы, чем история с активами Ощадбанка

Он сомневается в обстоятельствах инцидента и призвал к "здравому смыслу"

Этот вопрос может быть рассмотрен только после его официального вступления в должность

Украина требует немедленного возврата средств и драгоценных металлов, которые правительство Виктора Орбана незаконно изъяло у инкассаторов Ощадбанка. Президент Владимир Зеленский планирует обсудить этот вопрос с будущим премьер-министром Венгрии Петером Мадьяром.

Впрочем, Мадьяр заявил, что после получения премьерского мандата планирует поднять перед Зеленским "более важные темы, чем история с активами Ощадбанка". Об этом сообщает венгерское издание Telex.

Он подчеркнул, что в деле о задержании активов есть много противоречивых моментов. По его мнению, пока нет четкой картины ситуации, ведь вся информация поступала преимущественно из пропагандистских источников.

"Мы не понимаем полной картины, потому что видели только пропагандистские новости. Многие детали до сих пор непонятны", — сказал политик.

Мадьяр призвал сохранять спокойствие и действовать взвешенно, подчеркнув, что вопрос о конфискованных активах может быть рассмотрен только после его официального вступления в должность.

Как писал Главред, венгерские власти захватили в заложники семерых граждан Украины и похитили деньги и ценности. Инцидент произошел 5 марта 2026 года. Семь украинцев являются сотрудниками государственного Ощадбанка, которые выполняли рейс на двух инкассаторских автомобилях между Австрией и Украиной и перевозили средства и ценности в рамках регулярных перевозок между государственными банками. В инкассаторских автомобилях находилось $40 млн, €35 млн и 9 кг золота.

Напомним, украинцев призвали воздержаться от поездок в Венгрию в связи с невозможностью обеспечить их безопасность на фоне действий венгерских властей.

После победы партии "Тиса" на парламентских выборах и смены власти в Венгрии Украина уже частично пересмотрела свою позицию в отношении отношений с Будапештом, в частности отменила рекомендации воздерживаться от поездок в эту страну.

Об источнике: Telex Telex — единственное в Венгрии независимое СМИ, которое не работает ни на правительство Виктора Орбана, ни на оппозицию к нему. По количеству просмотров — это третье СМИ в стране, с 900 тысячами уникальных читателей в день, пишет Укринформ.

