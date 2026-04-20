Подарок для Путина: экономист объяснил, как Трамп "подыграл" России

Действия Трампа в отношении Ирана провоцируют кризис, который играет на руку Кремлю, превращая российскую нефть в востребованный ресурс, отметил экономист.

Трамп должен сформулировать ожидаемые результаты от войны против Ирана

Длительная блокада Ормузского пролива играет на руку России

Политика Трампа, направленная на доминирование США на энергорынке, напрямую угрожает позициям России, однако ситуация в Персидском заливе лишь повышает спрос на российские ресурсы. О том, что Трамп будет делать с Россией в дальнейшем, рассказал во время чата на Главреде экономист, политик, бывший заместитель министра энергетики РФ Владимир Милов.

По его словам, главная сложность в политике Трампа заключается в ее непрозрачности. В течение трех недель конфликта с Ираном он озвучивал противоречивые и взаимоисключающие цели, что делает его стратегию совершенно непонятной.

"Пока что не только не произошло вытеснение российских энергоресурсов, но и Россия оказалась стороной, которая меньше всего пострадала. Задачей всех предыдущих лет было сделать российские баррели лишними, невостребованными, чтобы Россия была вынуждена предлагать какую-то ультранизкую цену и терять на этом деньги. Но сейчас из-за войны в Иране дефицит поставок из Персидского залива восполняется прежде всего российскими поставками. Это означает, что спрос на российские энергоресурсы вырос после перекрытия Ормузского пролива", — отметил он.

Милов выразил надежду, что обострение вокруг Ирана не продлится долго, однако действия президента США приводят к обратному.

Смотрите видео, в котором Владимир Милов рассказал о денежном голоде и других проблемах в российской армии, а также о том, почему в России задумываются о сокращении масштабов боевых действий в Украине:

Экономист отмечает, что Трамп должен четко сформулировать цели операции против Ирана и ожидаемые результаты, ведь длительная блокировка Ормузского пролива выгодна Кремлю. Такая ситуация стимулирует спрос на российскую нефть, которая ранее простаивала в танкерах в море из-за отсутствия покупателей, а теперь получает шанс на реализацию.

"Поэтому войну нужно как можно быстрее сворачивать и нормализовать ситуацию в Персидском заливе, иначе Путин и в дальнейшем будет получать дополнительную премию от всего этого", — резюмирует он.

Война в Иране — последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, США могут отказаться от продления временного перемирия с Ираном, если до 22 апреля стороны не достигнут окончательных договоренностей. Об этом сообщил Дональд Трамп.

Сейчас Вашингтон активизирует дипломатические шаги для завершения конфликта, свидетельством чего стало объявленное перемирие между Ливаном и Израилем. Как отмечают в Politico, к большей уступчивости в диалоге с Тегераном Трампа могут подталкивать внутренние проблемы в США, в частности рост стоимости жизни и падение его электоральных рейтингов.

В то же время в комментарии для Fox News президент США объявил, что военная фаза операции против Ирана уже подошла к концу.

Другие новости:

О личности: Владимир Милов Владимир Станиславович Милов (18 июня 1972 года, Кемерово, Россия) – российский оппозиционный политик, экономист и эксперт в области энергетики. Окончил электромеханический факультет Московского государственного горного университета. 1997–2002 гг. – работал в правительстве РФ. Май–октябрь 2002 г. – заместитель министра энергетики РФ. С 2008 по 2010 год – член политсовета движения "Солидарность". В 2010–2015 гг. возглавлял партию "Демократический выбор". В 2021 году уехал из России. После начала полномасштабной войны РФ против Украины в феврале 2022 года осудил действия режима Путина и был внесен в список "иностранных агентов" в России. С сентября 2022 года занимает должность вице-президента по международной адвокации в фонде Free Russia Foundation (Вашингтон), где занимается анализом российских санкций и демократических реформ.

