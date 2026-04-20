Подарок для Путина: экономист объяснил, как Трамп "подыграл" России

Юрий Берендий
20 апреля 2026, 18:40
Действия Трампа в отношении Ирана провоцируют кризис, который играет на руку Кремлю, превращая российскую нефть в востребованный ресурс, отметил экономист.
Экономист указал на важный нюанс в стратегии Белого дома / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump/, скриншот из видео

О чем идет речь в материале:

  • Трамп должен сформулировать ожидаемые результаты от войны против Ирана
  • Длительная блокада Ормузского пролива играет на руку России

Политика Трампа, направленная на доминирование США на энергорынке, напрямую угрожает позициям России, однако ситуация в Персидском заливе лишь повышает спрос на российские ресурсы. О том, что Трамп будет делать с Россией в дальнейшем, рассказал во время чата на Главреде экономист, политик, бывший заместитель министра энергетики РФ Владимир Милов.

По его словам, главная сложность в политике Трампа заключается в ее непрозрачности. В течение трех недель конфликта с Ираном он озвучивал противоречивые и взаимоисключающие цели, что делает его стратегию совершенно непонятной.

"Пока что не только не произошло вытеснение российских энергоресурсов, но и Россия оказалась стороной, которая меньше всего пострадала. Задачей всех предыдущих лет было сделать российские баррели лишними, невостребованными, чтобы Россия была вынуждена предлагать какую-то ультранизкую цену и терять на этом деньги. Но сейчас из-за войны в Иране дефицит поставок из Персидского залива восполняется прежде всего российскими поставками. Это означает, что спрос на российские энергоресурсы вырос после перекрытия Ормузского пролива", — отметил он.

Милов выразил надежду, что обострение вокруг Ирана не продлится долго, однако действия президента США приводят к обратному.

Смотрите видео, в котором Владимир Милов рассказал о денежном голоде и других проблемах в российской армии, а также о том, почему в России задумываются о сокращении масштабов боевых действий в Украине:

Экономист отмечает, что Трамп должен четко сформулировать цели операции против Ирана и ожидаемые результаты, ведь длительная блокировка Ормузского пролива выгодна Кремлю. Такая ситуация стимулирует спрос на российскую нефть, которая ранее простаивала в танкерах в море из-за отсутствия покупателей, а теперь получает шанс на реализацию.

"Поэтому войну нужно как можно быстрее сворачивать и нормализовать ситуацию в Персидском заливе, иначе Путин и в дальнейшем будет получать дополнительную премию от всего этого", — резюмирует он.

Ормузский пролив
Ормузский пролив / Инфографика: Главред

Война в Иране — последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, США могут отказаться от продления временного перемирия с Ираном, если до 22 апреля стороны не достигнут окончательных договоренностей. Об этом сообщил Дональд Трамп.

Сейчас Вашингтон активизирует дипломатические шаги для завершения конфликта, свидетельством чего стало объявленное перемирие между Ливаном и Израилем. Как отмечают в Politico, к большей уступчивости в диалоге с Тегераном Трампа могут подталкивать внутренние проблемы в США, в частности рост стоимости жизни и падение его электоральных рейтингов.

В то же время в комментарии для Fox News президент США объявил, что военная фаза операции против Ирана уже подошла к концу.

Другие новости:

О личности: Владимир Милов

Владимир Станиславович Милов (18 июня 1972 года, Кемерово, Россия) – российский оппозиционный политик, экономист и эксперт в области энергетики. Окончил электромеханический факультет Московского государственного горного университета. 1997–2002 гг. – работал в правительстве РФ. Май–октябрь 2002 г. – заместитель министра энергетики РФ. С 2008 по 2010 год – член политсовета движения "Солидарность". В 2010–2015 гг. возглавлял партию "Демократический выбор". В 2021 году уехал из России. После начала полномасштабной войны РФ против Украины в феврале 2022 года осудил действия режима Путина и был внесен в список "иностранных агентов" в России. С сентября 2022 года занимает должность вице-президента по международной адвокации в фонде Free Russia Foundation (Вашингтон), где занимается анализом российских санкций и демократических реформ.

Температура опустится до -3 и пойдет снег: в Украине разбушуется мощный циклон

Температура опустится до -3 и пойдет снег: в Украине разбушуется мощный циклон

19:50Синоптик
"Меня не спасайте, помогите папе": видео с бодикамер полицейских, сбежавших во время теракта в Киеве

"Меня не спасайте, помогите папе": видео с бодикамер полицейских, сбежавших во время теракта в Киеве

19:39Украина
"Это не игра": Мадяр резко высказался о "Дружбе" и обратился к Зеленскому

"Это не игра": Мадяр резко высказался о "Дружбе" и обратился к Зеленскому

19:35Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 20 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 20 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке детей в парке за 45 секунд

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке детей в парке за 45 секунд

Людей, родившихся в конкретные месяцы, невозможно забыть

Людей, родившихся в конкретные месяцы, невозможно забыть

"Украл моего сына": Киркоров пошел на крайние меры из-за ребенка

"Украл моего сына": Киркоров пошел на крайние меры из-за ребенка

Как остановить созревание бананов за пару секунд: простой лайфхак с плодоножкой

Как остановить созревание бананов за пару секунд: простой лайфхак с плодоножкой

Последние новости

19:50

Температура опустится до -3 и пойдет снег: в Украине разбушуется мощный циклон

19:39

"Меня не спасайте, помогите папе": видео с бодикамер полицейских, сбежавших во время теракта в Киеве

19:36

Терехов об отсрочке введения НДС для индивидуальных предпринимателей: "Это — общая победа людей, малого бизнеса и общин"

19:35

"Это не игра": Мадяр резко высказался о "Дружбе" и обратился к Зеленскому

19:22

Можно ли выгуливать кошку на поводке: что об этом говорят эксперты

Скачайте "Главред" в Play Маркет: мы запустили мобильное приложение для AndroidСкачайте «Главред» в Play Маркет: мы запустили мобильное приложение для Android
19:10

Трагедия в Киеве как симптом войны: Маляр о новых вызовах для украинцевмнение

18:52

Чтобы деньги не "утекали" из дома: где должен лежать кошелек ночью

18:45

Переброска белорусских войск к границе: в ГПСУ сделали важное заявление

18:40

Подарок для Путина: экономист объяснил, как Трамп "подыграл" РоссииВидео

Реклама
18:25

В ЕС готовят для Украины "облегченное" членство: что предлагают

18:08

Унитаз снова засияет, если нанести на него простую смесь из 3 веществ

17:57

"Стыдно смотреть": Дэниел Рэдклифф назвал худшие и лучшие фильмы о Гарри Поттере

17:51

Больше не секрет: кем на самом деле были первые масоны, объяснение удивитВидео

17:42

Цены на бензин и дизель скоро рухнут: насколько подешевеет топливо

17:24

Гривня стремительно падает: новый курс валют на 21 апреля

17:11

Мобилизация, штрафы и тюрьма: в ЕС готовят депортацию мужчин в Украину, что их ждетВидео

17:04

Большие и сладкие плоды гарантированы: чем подкормить арбузы и дыни после всходов

16:59

Войска РФ массово минируют побережье Крыма: Волошин раскрыл задум оккупантов

16:40

"Любит Украину, живет там": известный ведущий раскрыл "патриотическую" позицию Ямы

16:40

Коснутся не только Украины, но и стран ЕС: названы угрозы со стороны Беларуси

Реклама
16:35

Зачем в СССР прятали лавровый лист под кровать: лайфхак, о котором знают единицы

16:02

Новая волна заморозков и дождей накроет Житомирщину: какие дни будут самыми холодными

15:51

РФ в огне: Генштаб раскрыл подробности мощных ударовВидео

15:47

Светлицкая раскрыла, что делала с Цимбалюком во время ДТП: "Поддержала его"

15:22

"Он пробил стальные двери": Шарлиз Терон рассказала, как ее мать застрелила отца

15:21

Вблизи Ровно прогремел мощный взрыв: много раненых, двое - в тяжелом состоянии

15:02

Никакие не "анютины глазки": как на украинском правильно назвать эти цветы

14:51

Предал Украину и воевал на стороне РФ: ВСУ уничтожили экс-игрока "Зари" и "Шахтера"

14:35

Салат из редиса, который понравится всем: простой рецепт за 10 минут

14:10

Украинские военные назвали "нецелесообразным" удерживать Мирноград – СМИ

14:09

Желтые листья чеснока и лука снова позеленеют через два дня: чем достаточно полить

14:04

Удар по кошелькам украинцев: цена на популярный молочный продукт бьет рекорды

13:44

Игорь Ласточкин вышел на связь с фронта в зажигательном видео — деталиВидео

13:40

Шпилька или булавка: как на самом деле правильно называть эту вещь - ответ удивит

13:13

Начало недели для четырех китайских знаков зодиака станет самым удачным в году

13:00

"БПЛА летают, всё разносит": у россиян в Туапсе истерика из-за украинских атак

12:49

Китайский гороскоп на завтра, 21 апреля: Кроликам - упрямство, Козлам - примирение

12:28

Россияне попали в райотдел полиции: бушует пожар - детали удара по ПрилукамФото

12:16

Убийство украинского оператора в Голливуде: Алек Болдуин вновь предстанет перед судом

12:05

Ровенщину накроет новая волна похолодания: синоптики предупреждают о заморозках

Реклама
11:50

Летело 4 реактивных Шахеда: РФ устроила покушение на советника министраФото

11:49

"Моя задача предупредить": Лукашенко сделал заявление о войне против Украины

11:47

Финансовый гороскоп на неделю с 20 по 26 апреля

11:28

Доллар и евро взлетели до рекордных отметок: новый курс валют на 20 апреля

11:27

В Украине синоптика оштрафовали из-за "плохой погоды"

11:25

27-летняя девушка удочерила ребенка, от которого отказались мать и 4 пары усыновителей

11:24

"Ноты не вытянула": LELEKA оконфузилась на пре-пати Евровидения 2026Видео

11:12

Врачи не смогли спасти: в Киеве возросло число жертв "голосеевского стрелка"

11:07

Как увеличить урожайность кабачков в несколько раз: секреты подкормки и ухода

10:56

В Полтавскую область возвращаются заморозки: насколько снизится температура

