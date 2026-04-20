Подарок для Путина: экономист объяснил, как Трамп "подыграл" России

Политика Трампа, направленная на доминирование США на энергорынке, напрямую угрожает позициям России, однако ситуация в Персидском заливе лишь повышает спрос на российские ресурсы. О том, что Трамп будет делать с Россией в дальнейшем, рассказал во время чата на Главреде экономист, политик, бывший заместитель министра энергетики РФ Владимир Милов.
По его словам, главная сложность в политике Трампа заключается в ее непрозрачности. В течение трех недель конфликта с Ираном он озвучивал противоречивые и взаимоисключающие цели, что делает его стратегию совершенно непонятной.
"Пока что не только не произошло вытеснение российских энергоресурсов, но и Россия оказалась стороной, которая меньше всего пострадала. Задачей всех предыдущих лет было сделать российские баррели лишними, невостребованными, чтобы Россия была вынуждена предлагать какую-то ультранизкую цену и терять на этом деньги. Но сейчас из-за войны в Иране дефицит поставок из Персидского залива восполняется прежде всего российскими поставками. Это означает, что спрос на российские энергоресурсы вырос после перекрытия Ормузского пролива", — отметил он.
Милов выразил надежду, что обострение вокруг Ирана не продлится долго, однако действия президента США приводят к обратному.
Экономист отмечает, что Трамп должен четко сформулировать цели операции против Ирана и ожидаемые результаты, ведь длительная блокировка Ормузского пролива выгодна Кремлю. Такая ситуация стимулирует спрос на российскую нефть, которая ранее простаивала в танкерах в море из-за отсутствия покупателей, а теперь получает шанс на реализацию.
"Поэтому войну нужно как можно быстрее сворачивать и нормализовать ситуацию в Персидском заливе, иначе Путин и в дальнейшем будет получать дополнительную премию от всего этого", — резюмирует он.
Напомним, как ранее сообщал Главред, США могут отказаться от продления временного перемирия с Ираном, если до 22 апреля стороны не достигнут окончательных договоренностей. Об этом сообщил Дональд Трамп.
Сейчас Вашингтон активизирует дипломатические шаги для завершения конфликта, свидетельством чего стало объявленное перемирие между Ливаном и Израилем. Как отмечают в Politico, к большей уступчивости в диалоге с Тегераном Трампа могут подталкивать внутренние проблемы в США, в частности рост стоимости жизни и падение его электоральных рейтингов.
В то же время в комментарии для Fox News президент США объявил, что военная фаза операции против Ирана уже подошла к концу.
О личности: Владимир Милов
Владимир Станиславович Милов (18 июня 1972 года, Кемерово, Россия) – российский оппозиционный политик, экономист и эксперт в области энергетики. Окончил электромеханический факультет Московского государственного горного университета. 1997–2002 гг. – работал в правительстве РФ. Май–октябрь 2002 г. – заместитель министра энергетики РФ. С 2008 по 2010 год – член политсовета движения "Солидарность". В 2010–2015 гг. возглавлял партию "Демократический выбор". В 2021 году уехал из России. После начала полномасштабной войны РФ против Украины в феврале 2022 года осудил действия режима Путина и был внесен в список "иностранных агентов" в России. С сентября 2022 года занимает должность вице-президента по международной адвокации в фонде Free Russia Foundation (Вашингтон), где занимается анализом российских санкций и демократических реформ.
