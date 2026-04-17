Трамп будет вынужден пойти на значительные уступки ради соглашения с Ираном - Politico

Дарья Пшеничник
17 апреля 2026, 09:54
Издание отмечает, что, столкнувшись с ростом цен и падением рейтингов, Трамп может проявить большую уступчивость в отношении некоторых требований Тегерана.

Трампу придётся пойти на уступки Ирану / Коллаж: Главред, фото: ОП, pixabay.com

Главное из новости:

  • Трамп ищет компромисс с Тегераном
  • Иран отвергает ключевые требования США
  • Переговоры заходят в тупик из-за ядерных условий

Президент США Дональд Трамп усиливает дипломатические усилия по прекращению войны с Ираном, и сигналом этого стало объявленное им временное перемирие между Израилем и Ливаном. По данным издания Politico, в Вашингтоне все больше осознают, что внутриполитическое давление — рост цен и падение рейтингов — может подталкивать президента к более гибкой позиции в переговорах с Тегераном.

"Он готов пойти на большее количество компромиссов, потому что очень хочет, чтобы это закончилось", — отметил высокопоставленный представитель одной из стран Персидского залива, знакомый с ходом консультаций.

Собеседник добавил, что Трамп демонстрирует искреннее стремление завершить конфликт, однако иранская сторона пока не соглашается на условия, которые позволили бы президенту сохранить политическую позицию и объявить об успехе.

Позиция Трампа

Американский лидер публично заявляет, что видит готовность к договоренностям и со стороны Ирана. "Иран хочет заключить соглашение, и мы очень хорошо с ними общаемся", — отметил Трамп.

Он также повторил, что Соединенные Штаты не допустят появления у Ирана ядерного оружия, но в то же время намекнул, что переговоры продвигаются быстрее, чем два месяца назад.

В материале Politico отмечается, что Трамп якобы отверг вариант соглашения, который предусматривал бы 20-летний мораторий на обогащение урана. В то же время источники, знакомые с переговорами, утверждают, что именно такое предложение исходило от американской администрации. Иран же настаивает на значительно более коротком — пятилетнем — ограничении и отказывается выполнять требование США о прекращении поставок частично обогащенного урана.

Трамп также заявил, что Тегеран согласился вернуть так называемую "ядерную пыль", которая хранится в подземных хранилищах, но иранская сторона этого не подтвердила.

Почему переговоры буксуют

Аналитики, на которых ссылается издание, отмечают: несмотря на заявления Вашингтона о сильных позициях, Иран продолжает демонстрировать способность выдерживать давление — от экономических блокад до военных ударов — и одновременно влиять на мировые рынки, контролируя движение судов в Ормузском проливе. Это существенно затрудняет для США возможность навязать свои условия.

Бывший американский дипломат Кристофер Хилл подчеркнул, что любое соглашение, которое позволит Ирану продолжить обогащение урана, может поставить под сомнение логику действий Вашингтона за последний месяц. По его словам, война привела к масштабным разрушениям, человеческим жертвам и изоляции США на международной арене, что делает нынешнюю ситуацию "трудной для объяснения".

Война в Иране — последние новости

Как сообщал Главред, ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что военная операция против Ирана завершена. В частности, по словам журналистки Fox News Марии Бартиромо, в разговоре он заявил об окончании войны.

Напомним, 12 апреля США завершили раунд переговоров с Ираном без прорыва: вице-президент Джей Ди Венс подтвердил, что стороны так и не смогли согласовать условия прекращения войны.

В то же время президент США Дональд Трамп заявлял, что Вашингтону не удалось договориться с Тегераном по поводу иранской ядерной программы, и американские военные начинают морскую блокаду Ирана.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: Politico

Politico (первоначально известная как The Politico) — американская медиа-организация в области политической журналистики, базирующаяся в Арлингтоне, штат Вирджиния.

Основана американским банкиром и медиаменеджером Робертом Оллбриттоном в 2007 году. Освещает политику в Соединенных Штатах и на международном уровне, публикуя статьи, посвященные политике в США, Европейском союзе, Великобритании и Канаде, пишет Википедия.

Идеологически освещение Politico было описано как центристское в отношении американской политики и атлантистское в отношении международной политики.
В 2021 году за 1 миллиард долларов США Politico приобрела немецкая медиакомпания Axel Springer SE.

Axel Springer является крупнейшим в Европе издателем газет и ранее приобрела Business Insider.

Также существует англоязычный еженедельник Politico Europe. Этот проект — совместное детище американского журнала Politico и немецкого издательства Axel Springer.

Издание Politico Europe начало свою работу на европейском рынке СМИ в 2015 году. В фокусе издания — события в Европе и политика ЕС. Считается одним из самых влиятельных средств массовой информации, работающих в сегменте освещения европейской политики. Кроме того, по инициативе Politico регулярно проводятся конференции и дискуссии по актуальным вопросам европейской политики.

11:05Война
РФ массированно атаковала Украину: где раздавались взрывы и какие последствия

РФ массированно атаковала Украину: где раздавались взрывы и какие последствия

10:33Украина
Более дорогие посылки и угроза для ВСУ: почему критикуют закон о налоге на OLX

Более дорогие посылки и угроза для ВСУ: почему критикуют закон о налоге на OLX

10:00Аналитика
Просто сметают с полок: в Украине дорожает популярный продукт, какие цены

Просто сметают с полок: в Украине дорожает популярный продукт, какие цены

Гороскоп на завтра, 17 апреля: Скорпионам - обида, Рыбам - потеря

Гороскоп на завтра, 17 апреля: Скорпионам - обида, Рыбам - потеря

Китайский гороскоп на сегодня, 17 апреля: Собакам - соблазн, Драконам - новые пути

Китайский гороскоп на сегодня, 17 апреля: Собакам - соблазн, Драконам - новые пути

Дети угадывают, а взрослые ломают голову: коварная головоломка со спичками

Дети угадывают, а взрослые ломают голову: коварная головоломка со спичками

Молчал 30 лет: Олег Винник признался, почему скрывал жену

Молчал 30 лет: Олег Винник признался, почему скрывал жену

11:29

Многодетная мама похудела на 38 кг без уколов и диет: секрет удивил

11:17

Жена футболиста Месси показала шикарную фигуру

11:05

РФ перешла к атакам несколькими волнами: в ISW раскрыли, чем новая тактика угрожает Украине

10:53

Актриса, которая борется с рассеянным склерозом, срочно госпитализирована

10:35

Смородина будет размером с вишню: что положить под куст в апреле-мае

Россия забрала у меня даже могилы близких: жительница Покровска Дарья Корх – о родном городеРоссия забрала у меня даже могилы близких: жительница Покровска Дарья Корх – о родном городе
10:35

Орбакайте показала своего отца на редком фото

10:33

РФ массированно атаковала Украину: где раздавались взрывы и какие последствияФото

10:21

"Настоящий богатырь": Алина Гросу родила и показала первенцаФотоВидео

10:00

Более дорогие посылки и угроза для ВСУ: почему критикуют закон о налоге на OLX

Реклама
09:59

Врезала 6-балльная магнитная буря: украинцев предупредили об опасности

09:57

"Одни абьюзеры были": известная певица призналась в изменах

09:54

Трамп будет вынужден пойти на значительные уступки ради соглашения с Ираном - Politico

09:46

Просто девушки: Камалия показала взрослых дочерей

09:31

РФ ударила по югу: повреждены дома и порт, пожары вспыхнули в заповедникеФото

08:26

Россию всю ночь атаковали дроны: есть разрушения и пожары, останавливали аэропорт

08:25

Погиб во сне: что известно об 11-летнем Максиме, которого РФ убила ударом по КиевуФото

07:26

"Это лицемерие": Андрусив - о заявлениях относительно членства Украины в ЕСмнение

07:22

Тысячи людей остались без света: РФ ударила по энергетике Черниговщины

07:01

РФ наращивает силы и готовит новое наступление: названа главная цель и сроки

05:55

"Гойде" пришел конец: Охлобыстин восстал против Путина

Реклама
05:37

Будет ли РФ восстанавливать разрушенные украинские города на Донбассе — назван нюансВидео

05:11

Балконы, которые пугали жильцов: зачем в СССР делали их под наклоном

04:30

Фортуна подарит золотой шанс: три знака зодиака окажутся на вершине успеха

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке собаки за 23 секунды

03:36

Как сказать по-украински "два сапога пара" - правильные и остроумные вариантыВидео

03:10

Почему все боятся Скорпионов: астролог раскрыла секреты самого загадочного знака

02:33

Тайна Солнечной системы: ученые ошеломили невероятной гипотезой о новой планете

02:02

Будет чистым и плотно прилегать: чем протереть уплотнитель холодильника

01:50

Синоптики удивили прогнозом: какая погода прогнозируется в Киеве

01:45

Виктория Бекхем впервые заговорила о ссоре с сыном

00:50

Под угрозой не только страны Балтии: прогноз новой войны РФ в Европе

16 апреля, четверг
23:57

Эксперт из США назвал, где Россия готовит "наступательный кулак" на фронте

23:51

Ежевика будет сладкой, как мёд, и крупной: три этапа ухода веснойВидео

23:10

Разведка узнала новые планы РФ и направление вражеского штурма – FT

23:06

Почему Россия может не повторить судьбу СССР и не развалиться: раскрыт важный нюансВидео

22:58

Без уколов: украинская актриса рассказала, как быстро скинула 17 килограмм

22:25

Трамп впервые отреагировал на массированный удар РФ по Украине 16 апреля — что сказал

22:13

Прорыв Искандеров: раскрыта причина экономии Украиной ракет ПВО

21:54

Шахтер в полуфинале Лиги конференций: как прошел матч с АЗ и с кем играть дальше

21:48

Где сейчас находится "корона" Богдана Хмельницкого — раскрыто, кто её похитилВидео

Реклама
21:27

От импорта до "самоделки": история появления джинсов в Советском Союзе

21:16

Белый уксус в саду: ТОП неожиданных трюков, которые реально работаютВидео

20:50

Почему РФ атакует Украину все чаще днем: эксперт указал на важный нюанс

20:12

Бомба замедленного действия: что нельзя выбрасывать в мусор

19:59

Мощные удары дронов: уничтожены эшелоны РФ с топливом под Луганском

19:51

Обязателен техосмотр для всех: в правительстве назвали, когда начнутся проверки

19:18

Украинские военные заявили о начале блокады Донецка: что известно

19:08

Минимум усилий — максимум красок: какие цветы можно сеять прямо в грунт

19:01

"Есть проблема": Зеленский сделал тревожное заявление о дефиците для ПВО

19:00

Открытые провокации России в Европе: Маломуж рассказал, на кого нацелился Кремльмнение

