Трамп будет вынужден пойти на значительные уступки ради соглашения с Ираном - Politico

Издание отмечает, что, столкнувшись с ростом цен и падением рейтингов, Трамп может проявить большую уступчивость в отношении некоторых требований Тегерана.

Трампу придётся пойти на уступки Ирану



Трамп ищет компромисс с Тегераном

Иран отвергает ключевые требования США

Переговоры заходят в тупик из-за ядерных условий

Президент США Дональд Трамп усиливает дипломатические усилия по прекращению войны с Ираном, и сигналом этого стало объявленное им временное перемирие между Израилем и Ливаном. По данным издания Politico, в Вашингтоне все больше осознают, что внутриполитическое давление — рост цен и падение рейтингов — может подталкивать президента к более гибкой позиции в переговорах с Тегераном.

"Он готов пойти на большее количество компромиссов, потому что очень хочет, чтобы это закончилось", — отметил высокопоставленный представитель одной из стран Персидского залива, знакомый с ходом консультаций.

Собеседник добавил, что Трамп демонстрирует искреннее стремление завершить конфликт, однако иранская сторона пока не соглашается на условия, которые позволили бы президенту сохранить политическую позицию и объявить об успехе.

Позиция Трампа

Американский лидер публично заявляет, что видит готовность к договоренностям и со стороны Ирана. "Иран хочет заключить соглашение, и мы очень хорошо с ними общаемся", — отметил Трамп.

Он также повторил, что Соединенные Штаты не допустят появления у Ирана ядерного оружия, но в то же время намекнул, что переговоры продвигаются быстрее, чем два месяца назад.

В материале Politico отмечается, что Трамп якобы отверг вариант соглашения, который предусматривал бы 20-летний мораторий на обогащение урана. В то же время источники, знакомые с переговорами, утверждают, что именно такое предложение исходило от американской администрации. Иран же настаивает на значительно более коротком — пятилетнем — ограничении и отказывается выполнять требование США о прекращении поставок частично обогащенного урана.

Трамп также заявил, что Тегеран согласился вернуть так называемую "ядерную пыль", которая хранится в подземных хранилищах, но иранская сторона этого не подтвердила.

Почему переговоры буксуют

Аналитики, на которых ссылается издание, отмечают: несмотря на заявления Вашингтона о сильных позициях, Иран продолжает демонстрировать способность выдерживать давление — от экономических блокад до военных ударов — и одновременно влиять на мировые рынки, контролируя движение судов в Ормузском проливе. Это существенно затрудняет для США возможность навязать свои условия.

Бывший американский дипломат Кристофер Хилл подчеркнул, что любое соглашение, которое позволит Ирану продолжить обогащение урана, может поставить под сомнение логику действий Вашингтона за последний месяц. По его словам, война привела к масштабным разрушениям, человеческим жертвам и изоляции США на международной арене, что делает нынешнюю ситуацию "трудной для объяснения".

НАТО vs "Ось зла" / Инфографика: Главред

Война в Иране — последние новости

Как сообщал Главред, ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что военная операция против Ирана завершена. В частности, по словам журналистки Fox News Марии Бартиромо, в разговоре он заявил об окончании войны.

Напомним, 12 апреля США завершили раунд переговоров с Ираном без прорыва: вице-президент Джей Ди Венс подтвердил, что стороны так и не смогли согласовать условия прекращения войны.

В то же время президент США Дональд Трамп заявлял, что Вашингтону не удалось договориться с Тегераном по поводу иранской ядерной программы, и американские военные начинают морскую блокаду Ирана.

Об источнике: Politico Politico (первоначально известная как The Politico) — американская медиа-организация в области политической журналистики, базирующаяся в Арлингтоне, штат Вирджиния. Основана американским банкиром и медиаменеджером Робертом Оллбриттоном в 2007 году. Освещает политику в Соединенных Штатах и на международном уровне, публикуя статьи, посвященные политике в США, Европейском союзе, Великобритании и Канаде, пишет Википедия. Идеологически освещение Politico было описано как центристское в отношении американской политики и атлантистское в отношении международной политики.

В 2021 году за 1 миллиард долларов США Politico приобрела немецкая медиакомпания Axel Springer SE. Axel Springer является крупнейшим в Европе издателем газет и ранее приобрела Business Insider. Также существует англоязычный еженедельник Politico Europe. Этот проект — совместное детище американского журнала Politico и немецкого издательства Axel Springer. Издание Politico Europe начало свою работу на европейском рынке СМИ в 2015 году. В фокусе издания — события в Европе и политика ЕС. Считается одним из самых влиятельных средств массовой информации, работающих в сегменте освещения европейской политики. Кроме того, по инициативе Politico регулярно проводятся конференции и дискуссии по актуальным вопросам европейской политики.

