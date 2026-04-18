"Придётся сбрасывать бомбы": Трамп удивил заявлением о войне с Ираном

Мария Николишин
18 апреля 2026, 11:44
Трамп рассказал, возобновят ли США удары по Ирану.
Когда может закончиться перемирие США с Ираном / коллаж: Главред, фото: pixabay, whitehouse.gov

Главное из заявления Трампа:

  • США могут не продлевать перемирие с Ираном
  • Это произойдет, если переговоры не приведут к заключению соглашения
  • Главным условием США является отказ Ирана от ядерного оружия

США могут не продлевать временное перемирие с Ираном, если до 22 апреля переговоры не приведут к заключению соглашения. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в беседе с журналистами на борту Air Force One, сообщает CNN.

В частности, главу Белого дома спросили, возобновит ли он удары по Ирану, если переговоры не увенчаются успехом. Трамп ответил, что, "возможно", он не продлит двухнедельное прекращение огня, которое началось 8 апреля.

видео дня

"Возможно, я не продлю срок действия соглашения, и тогда у вас будет блокада, и, к сожалению, нам придется снова начать сбрасывать бомбы", — отметил президент США.

В то же время в Reuters отметили, что, по словам Трампа, главным условием для США остается отказ Ирана от ядерного оружия.

"Главное, чтобы у Ирана не было ядерного оружия. Нельзя позволить Ирану иметь ядерное оружие, и это важнее всего остального", — подчеркнул американский лидер.

Иран / Инфографика: Главред

Война в Иране — последние новости

Как сообщал Главред, 17 апреля министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи сообщил об открытии Ормузского пролива для судоходства на период действия режима прекращения огня.

Издание Politico писало, что президент США Дональд Трамп усиливает дипломатические усилия по прекращению войны с Ираном, и сигналом этого стало объявленное им временное перемирие между Израилем и Ливаном.

Трамп ранее также говорил, что конфликт в Иране фактически подходит к концу. По его словам, ситуация оказалась под контролем после переброски американских сил, что позволило предотвратить получение Ираном ядерного оружия.

Об источнике: CNN

CNN (англ. Cable News Network; укр. Кабельная сеть новостей) — одна из ведущих телерадиокомпаний мира. Была основана в 1980 г. Тедом Тернером исключительно как телевизионное новостное агентство.

Штаб-квартира компании расположена в городе Атланта, штат Джорджия, однако в других городах страны, а также за рубежом находится множество филиалов. Помимо США, телекомпания транслирует по кабельной сети свои передачи также и в Канаду. Отдельное подразделение "CNN International" вещает в 212 других странах мира через спутник. Во всем мире выпуски новостей телекомпании смотрят более 1,5 миллиарда человек, пишет Википедия.

