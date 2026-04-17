Иран полностью разблокировал Ормузский пролив — появилась реакция Трампа

Иран объявил об открытии Ормузского пролива для судоходства на время перемирия, что сразу же вызвало заметные колебания на нефтяных рынках.

https://glavred.info/world/iran-polnostyu-razblokiroval-ormuzskiy-proliv-poyavilas-reakciya-trampa-10757492.html Ссылка скопирована

Иран полностью разблокировал Ормузский пролив

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи сообщил об открытии Ормузского пролива для судоходства на период действия режима прекращения огня. Об этом он написал в соцсети X.

"В связи с прекращением огня в Ливане проход для всех коммерческих судов через Ормузский пролив объявлен полностью открытым на все время действия режима прекращения огня", — написал глава МИД Ирана. видео дня

Реакция Трампа

Президент США Дональд Трамп в своей публикации в Truth Social также подтвердил, что пролив снова доступен для свободного прохода.

В то же время отмечается, что, несмотря на открытие пролива, морская блокада Ирана будет оставаться в силе до тех пор, пока договоренности между сторонами не будут полностью реализованы.

"Этот процесс должен пройти очень быстро, поскольку большинство вопросов уже согласовано", – отметил он.

На фоне этих новостей, по данным Bild, на мировых рынках резко снизились цены на нефть: стоимость барреля Brent упала более чем на 7% и составляет около 91 доллара против примерно 100 долларов накануне. Подобная динамика наблюдается и в отношении нефти марки WTI. Вероятно, рынки отреагировали именно на решение Ирана возобновить проход судов через Ормузский пролив во время перемирия между Израилем и Ливаном.

Ормузский пролив / Инфографика: Главред

Напомним, как ранее сообщал Главред, 15 апреля президент США Дональд Трамп объявил о решении полностью открыть Ормузский пролив для международного судоходства.

В то же время министр энергетики США Крис Райт отметил, что мировые цены на нефть могут достичь пика уже в ближайшие недели — после возобновления движения через Ормузский пролив.

Ранее Трамп также заявлял, что США не смогли достичь договоренностей с Ираном относительно его ядерной программы, в связи с чем американские военные начинают морскую блокаду этой страны.

Другие новости:

Об источнике: Truth Social Аlt-tech социальная сеть, созданная Trump Media & Technology Group. В основе платформы лежит свободное и открытое программное обеспечение Mastodon.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред