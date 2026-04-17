Иран полностью разблокировал Ормузский пролив — появилась реакция Трампа

О чем идет речь в материале:
- Иран объявил о прекращении блокады Ормузского пролива
- Трамп, в свою очередь, заявил, что блокада Ирана будет продолжаться и в дальнейшем
Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи сообщил об открытии Ормузского пролива для судоходства на период действия режима прекращения огня. Об этом он написал в соцсети X.
"В связи с прекращением огня в Ливане проход для всех коммерческих судов через Ормузский пролив объявлен полностью открытым на все время действия режима прекращения огня", — написал глава МИД Ирана.
Реакция Трампа
Президент США Дональд Трамп в своей публикации в Truth Social также подтвердил, что пролив снова доступен для свободного прохода.
В то же время отмечается, что, несмотря на открытие пролива, морская блокада Ирана будет оставаться в силе до тех пор, пока договоренности между сторонами не будут полностью реализованы.
"Этот процесс должен пройти очень быстро, поскольку большинство вопросов уже согласовано", – отметил он.
На фоне этих новостей, по данным Bild, на мировых рынках резко снизились цены на нефть: стоимость барреля Brent упала более чем на 7% и составляет около 91 доллара против примерно 100 долларов накануне. Подобная динамика наблюдается и в отношении нефти марки WTI. Вероятно, рынки отреагировали именно на решение Ирана возобновить проход судов через Ормузский пролив во время перемирия между Израилем и Ливаном.
Ормузский пролив — последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, 15 апреля президент США Дональд Трамп объявил о решении полностью открыть Ормузский пролив для международного судоходства.
В то же время министр энергетики США Крис Райт отметил, что мировые цены на нефть могут достичь пика уже в ближайшие недели — после возобновления движения через Ормузский пролив.
Ранее Трамп также заявлял, что США не смогли достичь договоренностей с Ираном относительно его ядерной программы, в связи с чем американские военные начинают морскую блокаду этой страны.
Об источнике: Truth Social
Аlt-tech социальная сеть, созданная Trump Media & Technology Group. В основе платформы лежит свободное и открытое программное обеспечение Mastodon. Сервис доступен исключительно для пользователей App Store и Google Play, проживающих в США и Канаде, пишет Википедия.
