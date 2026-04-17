Доллар дорожает, а евро установил новый рекорд: курс валют на 20 апреля

Мария Николишин
17 апреля 2026, 17:00
Известно, что евро подорожал сразу на 35 копеек.
Курс валют в Украине на понедельник / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

На понедельник, 20 апреля, Национальный банк Украины установил новый официальный курс валют. В частности, гривня резко ослабила позиции по отношению к евро и доллару. Об этом известно из данных на сайте регулятора.

Курс доллара на 20 апреля

Так, курс доллара к гривне установлен на уровне 43,89 грн/долл. Таким образом, украинская валюта ослабла сразу на 25 копеек.

Курс евро на 20 апреля

В то же время официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 51,77 грн/евро. Украинская национальная валюта потеряла 35 копеек.

Стоит подчеркнуть, что этот показатель стал новым историческим максимумом курса евро в Украине, а предыдущий рекорд был зафиксирован 16 апреля — 51,42 грн/евро.

Кроме того, на межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 44,00/44,04 грн/долл., а к евро — 51,82/51,86 грн/евро.

Курс валют / Инфографика: Главред

Курс злотого на 20 апреля

Польский злотый также продемонстрировал рост. Курс этой валюты установлен на уровне 12,23 грн/злотый, что на 11 копеек больше, чем в пятницу.

Как сообщал Главред, независимый эксперт, кандидат экономических наук Александр Хмелевский говорил, что если курс доллара закрепится выше отметки 44 грн., то следующей целью роста станет 45 грн., которая может быть достигнута в апреле.

Финансовый аналитик, экономический эксперт Алексей Кущ заявлял, что курс доллара в Украине в ближайшее время не поднимется выше 45 гривен. Стоимость украинской валюты сейчас почти не зависит от рыночных факторов, ее формирует политика Нацбанка Украины.

Об источнике: Национальный банк Украины

Национальный банк Украины (НБУ) — центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины — гривны. Также регулирует и контролирует деятельность коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

