Уже некуда девать: в Украине резко обвалилась цена на популярный овощ

В Украине резко упали цены на огурцы

На украинском рынке зафиксировано резкое подешевение тепличных огурцов. По данным EastFruit, ключевым фактором стало увеличение объемов сбора урожая в тепличных хозяйствах при одновременно сдержанном спросе.

Производители сообщают о накоплении значительных остатков на складах. Средние недельные объемы уборок в теплицах продолжают расти, что только усугубляет дисбаланс между предложением и спросом.

Чтобы избежать потерь, хозяйства вынуждены оперативно снижать цены. Сейчас огурцы отгружаются по 90-145 гривен за килограмм (2,07-3,33 доллара США), что примерно на 21% дешевле, чем в конце прошлой недели.

Импорт усиливает конкуренцию

Дополнительное давление на цены оказывает импортная продукция, прежде всего из Польши. Импортеры еще ранее сформировали большие запасы, поэтому сейчас вынуждены реализовывать их по более низким ценам — около 70 гривен за килограмм (1,61 доллара США за килограмм). Таким образом, внутренний рынок оказался под двойным давлением: с одной стороны — избыток собственной продукции, с другой — активное присутствие более дешевого импорта.

Но несмотря на стремительное снижение цен, тепличные огурцы в Украине сейчас реализуются в среднем на 15% дороже, чем в соответствующий период прошлого года.

Как писал Главред, в Украине начали постепенно повышаться цены на прошлогоднюю белокочанную капусту. Причиной подорожания стало сезонное сокращение предложения на фоне роста спроса.

Кроме того, одна из самых популярных круп в Украине — гречка — уже стоит почти на 20 гривен дороже, чем в марте текущего года. Что важно, цены на нее растут чуть ли не ежедневно.

Также в Украине продолжили расти цены на тепличные помидоры. Основной причиной подорожания является недостаточное предложение овощей на внутреннем рынке.

Об источнике: EastFruit EastFruit — это ведущая международная информационно-аналитическая платформа для бизнеса в сфере овощей и фруктов в странах Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа, с тремя языковыми версиями новостей и аналитики (английская, украинская, русская) и аудиторией около 100 тысяч читателей в месяц.

