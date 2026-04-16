Просто сметают с полок: в Украине дорожает популярный продукт, какие цены

Всего за неделю цены на этот продукт подскочили на 25%.

В Украине дорожает один овощ / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

В Украине выросли цены на прошлогоднюю белокочанную капусту

Запасы овоща резко сокращаются

Вероятно, цены будут расти и в дальнейшем

В Украине начали постепенно повышаться цены на прошлогоднюю белокочанную капусту. Причиной подорожания стало сезонное сокращение предложения на фоне роста спроса. Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

"В настоящее время предложение белокочанной капусты урожая 2025 года на рынке существенно сократилось, тогда как спрос на данную продукцию несколько активизировался", — говорится в сообщении.

Так, в настоящее время прошлогодняя белокочанная капуста продается по 4–10 грн/кг, что в среднем на 25% дороже, чем в конце прошлой недели.

Стоит отметить, что сейчас цены на капусту в Украине все еще остаются на 85% ниже, чем в аналогичный период прошлого года.

В то же время аналитики не исключают дальнейшего роста цен, поскольку запасы продукции быстро сокращаются.

Почему растут цены на продукты / Инфографика: Главред

Как сообщал Главред, одна из самых популярных круп в Украине — гречка — уже стоит почти на 20 гривен дороже, чем в марте текущего года. Что важно, цены на нее растут чуть ли не ежедневно.

Также в Украине продолжили расти цены на тепличные помидоры. Основной причиной подорожания является недостаточное предложение овощей на внутреннем рынке.

Кроме того, начали повышаться цены и на качественную морковь. Подорожание обусловлено высоким спросом на качественные корнеплоды в условиях ограниченного предложения.

Об источнике: EastFruit EastFruit — это ведущая международная информационно-аналитическая платформа для бизнеса в сфере овощей и фруктов в странах Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа, с тремя языковыми версиями новостей и аналитики (английская, украинская, русская) и аудиторией около 100 тысяч читателей в месяц.

