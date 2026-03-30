"Большая потеря для каждого": ушел из жизни легендарный украинский режиссер

На 89-м году жизни скончался известный украинский режиссер Виллен Новак. О смерти народного артиста Украины сообщил Национальный союз кинематографистов Украины в Facebook.
Творческая карьера режиссера продлилась более 50 лет. Его называли "человеком-эпохой", который полностью растворялся в любимой работе. Как мастер режиссуры, сценария и актерской игры, он занимал значимое место в Национальном союзе кинематографистов и Академии искусств Украины.
"Начав кинематографический путь еще в 50-х на легендарной киностудии имени Александра Довженко, Виллен Захарович прошел все профессии. А настоящим его творческим домом на долгие десятилетия стала Одесса... Всю свою долгую кинематографическую жизнь Виллен Захарович в буквальном смысле жил любимым делом и историями, которые успел рассказать нам с экрана", — сообщили в соцсетях союза.
Фильмы Виллена Новака были высоко оценены на международной арене. Примечательно, что последней работой режиссера стал фильм "Почему я жив", который вышел в 2021 году и был посвящен событиям в Мариуполе во времена Второй мировой войны. О дате и месте прощания поклонников творчества маэстро пообещали проинформировать позже.
"Фильмы Виллена Захаровича не раз получали награды на международных фестивалях. И даже в почтенном возрасте он продолжал творить, подарив нам в 2021 году знаковую картину "Почему я жив", которая была признана лучшей на Europe Film Festival в Великобритании и международном кинофестивале Future of Film Awards и стала своеобразным творческим завещанием режиссера. Союз кинематографистов Украины выражает искренние соболезнования семье и близким Виллена Захаровича. Это большая потеря для каждого, кто имел честь знать Мастера и работать с ним", — сообщили коллеги.
Последние новости шоу-бизнеса
Ранее Главред сообщал, что Наталка Денисенко поделилась тревожными новостями о здоровье сына Андрея. В своем Instagram артистка рассказала, что мальчик перенес операцию. Сейчас звездная мама находится вместе с сыном в столичной больнице "Охматдет".
Также Ирина Билык покорила фанатов своей самоиронией. В новом видео для TikTok артистка показала встречу с женщиной, которая спутала ее с Оксаной Билозир. Вместо того чтобы поправить поклонницу, Билык подыграла ей и спела песню коллеги по сцене.
Вас может заинтересовать:
- Начало белой полосы: Бритни Спирс показалась в компании сыновей
- Жить осталось 10 лет: Волочковой поставили диагноз из-за запущенной болезни
- "Звезда в лоб не ударила": Ирину Билык ошибочно приняли за известную певицу
