"Звезда в лоб не ударила": Ирину Билык ошибочно приняли за известную певицу

Певица развеселила сеть реакцией на ошибку поклонницы.

Ирину Билык спутали с Оксаной Билозир

Ирину Билык спутали с Оксаной Билозир

Известная украинская певица Ирина Билык разместила в TikTok забавное видео с поклонницей, которая спутала ее со звездной коллегой Оксаной Билозир.

Певица отправилась на отдых в Сходницу, где к ней подошла женщина, ошибочно приняв ее за Оксану Билозир. Поклонница, которая в этот день еще и праздновала именины, рассказала, что очень сильно любит песню артистки "Україночка" и даже спела ее на видео.

"Наша именинница встречает Оксану Билозир — любит все мои песни", — пошутила на камеру Ирина.

Ирина Билык спела с поклонницей Оксаны Билозир / скрин из видео

Несмотря на ошибку, Билык не подала виду и спела вместе с поклонницей Билозир. После этого певица нежно обняла женщину.

"Оксана Билозир — как не знать ваши песни?! Обижаете нас. Люблю искренне вашу песню", — заявила фанатка.

Поклонники Ирины Билык остались в восторге от того, как певица вышла из ситуации и не обиделась на то, что ее спутали со звездной коллегой. Сама артистка признала, что подобные казусы случались и раньше и приносят ей только хорошее настроение.

Фанаты похвалили Ирину Билык за находчивость / скрин из TikTok

"Ирина Билык очень приятная и простая, достойно вышла из ситуации не обидев женщину"

"Поздравляю именинницу и Оксану Билозир! Юмор спасет этот мир"

"Приятно видеть, что звезда в лоб не ударила даже за столько лет на сцене! Думаю, женщина, когда наденет очки и увидит это видео, будет удивлена. Но как же это круто, когда артист с юмором и добром это воспринимает, а не с обидой и пренебрежением"

О персоне: Ирина Билык Ирина Билык - украинская певица, композитор и поэт-песенник. Народная артистка Украины (2008). Из-за высокой популярности (в особенности в 90-ые), любви к перевоплощениям и огромного влияние на формирование украинской популярной музыки Билык называют "украинской Мадонной". Певица выпустила 12 студийных альбомов и 48 синглов. Самые популярные треки: "Так просто", "Мы будем вместе", "Рябина алая", "Любовь. Яд" и пр.

