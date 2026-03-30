"Звезда в лоб не ударила": Ирину Билык ошибочно приняли за известную певицу

Известная украинская певица Ирина Билык разместила в TikTok забавное видео с поклонницей, которая спутала ее со звездной коллегой Оксаной Билозир.
Певица отправилась на отдых в Сходницу, где к ней подошла женщина, ошибочно приняв ее за Оксану Билозир. Поклонница, которая в этот день еще и праздновала именины, рассказала, что очень сильно любит песню артистки "Україночка" и даже спела ее на видео.
"Наша именинница встречает Оксану Билозир — любит все мои песни", — пошутила на камеру Ирина.
Несмотря на ошибку, Билык не подала виду и спела вместе с поклонницей Билозир. После этого певица нежно обняла женщину.
"Оксана Билозир — как не знать ваши песни?! Обижаете нас. Люблю искренне вашу песню", — заявила фанатка.
Поклонники Ирины Билык остались в восторге от того, как певица вышла из ситуации и не обиделась на то, что ее спутали со звездной коллегой. Сама артистка признала, что подобные казусы случались и раньше и приносят ей только хорошее настроение.
"Ирина Билык очень приятная и простая, достойно вышла из ситуации не обидев женщину"
"Поздравляю именинницу и Оксану Билозир! Юмор спасет этот мир"
"Приятно видеть, что звезда в лоб не ударила даже за столько лет на сцене! Думаю, женщина, когда наденет очки и увидит это видео, будет удивлена. Но как же это круто, когда артист с юмором и добром это воспринимает, а не с обидой и пренебрежением"
О персоне: Ирина Билык
Ирина Билык - украинская певица, композитор и поэт-песенник. Народная артистка Украины (2008). Из-за высокой популярности (в особенности в 90-ые), любви к перевоплощениям и огромного влияние на формирование украинской популярной музыки Билык называют "украинской Мадонной". Певица выпустила 12 студийных альбомов и 48 синглов. Самые популярные треки: "Так просто", "Мы будем вместе", "Рябина алая", "Любовь. Яд" и пр.
