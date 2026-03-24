"Его пение было молитвой": умер самый пожилой кобзар Украины

Виталий Кирсанов
24 марта 2026, 17:36
В 2008 году Игорю Рачку было присвоено звание заслуженного работника культуры Украины.
Умер самый пожилой кобзар Украины Игорь Рачок
Умер самый пожилой кобзар Украины Игорь Рачок

Кратко:

  • Игорь Рачок родился в семье казацкого рода
  • Музыкант владел не только бандурой, но и играл на гитаре, мандолине и гармошке

В Черниговской области на 90-м году жизни умер самый пожилой кобзарь Украины Игорь Рачок. Об этом сообщила Талалаевская поселковая территориальная громада. Кобзар отошел в вечность 22 марта.

Игорь Рачок родился 25 февраля 1937 года в селе Лавиркове в семье казацкого рода. Его учителями были известные мастера кобзарского искусства - Евгений Адамцевич и Федор Спивак.

Музыкант владел не только бандурой, но и играл на гитаре, мандолине и гармошке, демонстрируя высокий уровень мастерства.

В громаде отмечают, что Игорь Рачок был глубоко верующим человеком, а его творчество стало воплощением духовных ценностей и исторической памяти народа.

В 2008 году за весомый вклад в развитие культуры и сохранение кобзарских традиций Рачку было присвоено звание заслуженного работника культуры Украины.

Потери среди актеров - главное

Американский актер, мастер боевых искусств и звезда боевиков Чак Норрис умер 19 марта. Ему было 86 лет.

Бразильский актер, режиссер и драматург Жука Де Оливейра скончался в 91 год 21 марта 2026 года. Его смерть подтвердила в официальном заявлении семья артиста.

Известный американский актер и звезда фильма "Назад в будущее 3" Мэтт Кларк неожиданно скончался. 89-летний актер ушел из жизни из-за осложнений после операции на спине. Несколько месяцев назад Кларк перенес хирургическое вмешательство из-за перелома позвоночника.

Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Летели сотни дронов: Игнат раскрыл детали массированного удара РФ по Украине

Летели сотни дронов: Игнат раскрыл детали массированного удара РФ по Украине

18:29Украина
В ряде городов Украины раздаются мощные взрывы, есть прилеты: что известно

В ряде городов Украины раздаются мощные взрывы, есть прилеты: что известно

17:28Украина
Мощный удар в Крыму: взорвана ПУ ракет Циркон вместе с россиянами

Мощный удар в Крыму: взорвана ПУ ракет Циркон вместе с россиянами

17:28Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп Таро на завтра 25 марта: Тельцам - идти вперед, Скорпионам - открытый путь

Гороскоп Таро на завтра 25 марта: Тельцам - идти вперед, Скорпионам - открытый путь

Они вот-вот озолотятся: четыре знака зодиака сделают шаг к большим деньгам

Они вот-вот озолотятся: четыре знака зодиака сделают шаг к большим деньгам

Китайский гороскоп на завтра, 25 марта: Петухам - помощь, Собакам - знакомства

Китайский гороскоп на завтра, 25 марта: Петухам - помощь, Собакам - знакомства

Карта Deep State онлайн за 24 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 24 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Мало кто знает — в чём главное отличие между белым и красным луком

Мало кто знает — в чём главное отличие между белым и красным луком

Последние новости

19:02

В разы улучшит вкус обычной яичницы: какой секретный ингредиент стоит добавить

18:54

Украина превратилась в "пороховую бочку": что привело к взрыву и появлению казачестваВидео

18:42

Любители Картье и Ролекса: кто из украинских звезд позволяет себе тяжелый люкс

18:29

Летели сотни дронов: Игнат раскрыл детали массированного удара РФ по Украине

18:15

В 2027 году невозможно: в Еврокомиссии назвали два условия для вступления Украины в ЕС

Скачайте "Главред" в Play Маркет: мы запустили мобильное приложение для AndroidСкачайте «Главред» в Play Маркет: мы запустили мобильное приложение для Android
18:12

Девушка купила комод в секонд-хенде и пожалела, открыв ящик

18:07

Перец вырастет огромным и сочным: что положить в лунки перед посадкой

17:36

"Его пение было молитвой": умер самый пожилой кобзар УкраиныВидео

17:28

В ряде городов Украины раздаются мощные взрывы, есть прилеты: что известно

Реклама
17:28

Мощный удар в Крыму: взорвана ПУ ракет Циркон вместе с россиянами

17:26

Пса бросили с жестокой запиской: ее содержание потрясло даже волонтеров

17:11

Житомирщину прогреет до +16: синоптики назвали дату резкого потепления

17:09

"Позволять такой тон и слова": Зибров жестко высказался о скандале с ПавликомВидео

16:44

У трех китайских знаков зодиака сбудутся все мечты до конца года – кто они

16:40

Россия ударила дронами по центру Львова, есть прилёты — первые подробностиФото

16:35

Повестку могут вручить в любом месте: раскрыт важный алгоритм работы ТЦК

16:35

Элита советского общества: какие профессии ценились больше всего в СССР

16:33

"Всех забрали": в ГУР сделали заявление о мобилизации на оккупированных регионах

16:21

Доллар и евро резко изменили свои позиции: новый курс валют на 25 марта

16:13

Что означает выражение "хоч греблю гати": учительница дала неожиданное объяснение

Реклама
16:04

Из-за страха потерять: Пугачева и Галкин приняли срочное решение

15:51

Атомная бомба упала в огород фермера: соседи кричали о конце света

15:25

Украину ждет похолодание: синоптик назвала дату изменения погоды

15:21

Почему ежедневный душ после 60 лет может навредить здоровью: названа оптимальная частота

15:07

Черное золото Украины: как добывают нефть и почему ее не могут добыть всю

14:54

В списке был Стерненко и не только: СБУ ликвидировала киллера и поймала агентов ГРУФото

14:39

"Артистами не озвучиваются": Руслана высказала претензии Джамале

14:35

"Он похитил обоих сыновей, а я бессильна": мать больше года борется за детей

14:26

"Уже умеет работать с паяльником": Притула рассказал о возможной мобилизации сына

14:24

Странный лайфхак времен СССР: зачем в фары авто заливали тормозную жидкость

14:19

Сокровища со свалки: в мусоре нашли бриллианты за миллионы гривен

13:41

Атака продолжается: "Флеш" предупредил об угрозе новых ракетных ударов

13:32

Юная родственница Дзидзьо вступила в ряды ВСУ — как отреагировал артист

13:18

В Раде готовят план работы парламента, если придется воевать "еще три года" – СМИ

13:06

Пасха уже близко: 5 простых идей декора, которые украсят дом

13:02

Как сказать на украинском "вопрос на засыпку" - правильный вариант знают не всеВидео

12:42

Муж Юлии Высоцкой не может ходить без помощи: как он сейчас выглядит

12:15

"Огромные прихоти": Глущенко сделала признание про отношения после развода

12:06

Как добавить несколько сантиметров роста без каблуков: секреты от стилистов

12:03

Жлукто вместо стиральной машины - как стирали белье сотни лет назад

Реклама
12:02

Виктор Павлик впервые высказался по поводу скандала с Дворцом "Украина"

11:55

Скоро потепление: какая погода будет в Харькове в ближайшие дни

11:53

Никто не ожидал: девушка, не знавшая о беременности, родила на улице

11:51

Пасхальная корзина 2026: сколько будут стоить паска, мясо и овощи

11:49

В Днепре дрон попал в многоэтажку: число пострадавших растет - первые деталіФото

11:48

ПВО Украины сбила все крылатые ракеты: в ВСУ назвали особенность ночной атаки РФФото

11:30

Гороскоп на апрель 2026: Овны смогут увеличить доход, Львам - приключения

11:25

"Все делает тихо": близкая подруга Меган Маркл вывалила всю правду

11:23

На Ровенщине резко пригреет, но есть нюанс: когда погода резко изменится

11:08

РФ атаковала 11 областей Украины: президент раскрыл количество жертвФото

