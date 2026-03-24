"Его пение было молитвой": умер самый пожилой кобзар Украины

https://glavred.info/ukraine/ego-penie-bylo-molitvoy-umer-samyy-pozhiloy-kobzar-ukrainy-10751561.html Ссылка скопирована

Умер самый пожилой кобзар Украины Игорь Рачок

Кратко:

В Черниговской области на 90-м году жизни умер самый пожилой кобзарь Украины Игорь Рачок. Об этом сообщила Талалаевская поселковая территориальная громада. Кобзар отошел в вечность 22 марта.

Игорь Рачок родился 25 февраля 1937 года в селе Лавиркове в семье казацкого рода. Его учителями были известные мастера кобзарского искусства - Евгений Адамцевич и Федор Спивак.

видео дня

Музыкант владел не только бандурой, но и играл на гитаре, мандолине и гармошке, демонстрируя высокий уровень мастерства.

В громаде отмечают, что Игорь Рачок был глубоко верующим человеком, а его творчество стало воплощением духовных ценностей и исторической памяти народа.

Подпишитесь на наш канал в WhatsApp, чтобы первыми узнавать о главных новостях. Также приглашаем в наш Telegram-канал.

В 2008 году за весомый вклад в развитие культуры и сохранение кобзарских традиций Рачку было присвоено звание заслуженного работника культуры Украины.

Потери среди актеров - главное

Американский актер, мастер боевых искусств и звезда боевиков Чак Норрис умер 19 марта. Ему было 86 лет.

Бразильский актер, режиссер и драматург Жука Де Оливейра скончался в 91 год 21 марта 2026 года. Его смерть подтвердила в официальном заявлении семья артиста.

Известный американский актер и звезда фильма "Назад в будущее 3" Мэтт Кларк неожиданно скончался. 89-летний актер ушел из жизни из-за осложнений после операции на спине. Несколько месяцев назад Кларк перенес хирургическое вмешательство из-за перелома позвоночника.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред