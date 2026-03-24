"Его пение было молитвой": умер самый пожилой кобзар Украины

Кратко:
- Игорь Рачок родился в семье казацкого рода
- Музыкант владел не только бандурой, но и играл на гитаре, мандолине и гармошке
В Черниговской области на 90-м году жизни умер самый пожилой кобзарь Украины Игорь Рачок. Об этом сообщила Талалаевская поселковая территориальная громада. Кобзар отошел в вечность 22 марта.
Игорь Рачок родился 25 февраля 1937 года в селе Лавиркове в семье казацкого рода. Его учителями были известные мастера кобзарского искусства - Евгений Адамцевич и Федор Спивак.
Музыкант владел не только бандурой, но и играл на гитаре, мандолине и гармошке, демонстрируя высокий уровень мастерства.
В громаде отмечают, что Игорь Рачок был глубоко верующим человеком, а его творчество стало воплощением духовных ценностей и исторической памяти народа.
В 2008 году за весомый вклад в развитие культуры и сохранение кобзарских традиций Рачку было присвоено звание заслуженного работника культуры Украины.
