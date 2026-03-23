Умер звезда сериала "Клон" - подробности и причина смерти

Бразильский актер, режиссер и драматург Жука Де Оливейра скончался в 91 год 21 марта 2026 года. Его смерть подтвердила в официальном заявлении изданию TV Globo семья артиста.
"С прискорбием сообщаем о кончине актера, писателя и режиссера Жуки де Оливейры, которая произошла рано утром 21 марта 2026 года в возрасте 91 года. Признанный одним из величайших имен в бразильском исполнительском искусстве, Жука де Оливейра построил солидную и уважаемую карьеру в театре, на телевидении и в кино", - сообщает пресс-служба.
Де Оливейра был госпитализирован в больницу Сирио-Либанес в Сан-Паулу 13 марта. Смерть актера наступила в результате пневмонии, осложненной сердечным заболеванием.
На его счету более 30 ролей в сериалах и 60 - в кино и театре. Наиболее известная работа Жуки Де Оливейры - роль доктора Аугусту Албиери в сериале "Клон". Именно он по сюжету создал клон Лукаса в память о смерти его брата-близнеца Диогу.
