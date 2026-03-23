Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

Умер звезда сериала "Клон" - подробности и причина смерти

Анна Подгорная
23 марта 2026, 01:20
Жука Де Оливейра ушел из жизни через пять дней после своего Дня рождения.
Умер Жука Де Оливейра
Жука Де Оливейра умер - причина смерти звезды сериала "Клон" / коллаж: Главред, фото: pexels.com, imdb.com

Бразильский актер, режиссер и драматург Жука Де Оливейра скончался в 91 год 21 марта 2026 года. Его смерть подтвердила в официальном заявлении изданию TV Globo семья артиста.

"С прискорбием сообщаем о кончине актера, писателя и режиссера Жуки де Оливейры, которая произошла рано утром 21 марта 2026 года в возрасте 91 года. Признанный одним из величайших имен в бразильском исполнительском искусстве, Жука де Оливейра построил солидную и уважаемую карьеру в театре, на телевидении и в кино", - сообщает пресс-служба.

видео дня

Де Оливейра был госпитализирован в больницу Сирио-Либанес в Сан-Паулу 13 марта. Смерть актера наступила в результате пневмонии, осложненной сердечным заболеванием.

На его счету более 30 ролей в сериалах и 60 - в кино и театре. Наиболее известная работа Жуки Де Оливейры - роль доктора Аугусту Албиери в сериале "Клон". Именно он по сюжету создал клон Лукаса в память о смерти его брата-близнеца Диогу.

Жука Де Оливейра в сериале "Клон" / фото из открытых источников

Голливуд - последние новости:

Ранее Главред рассказывал о худшем кинопоцелуе в карьере Николь Кидман. Звезда призналась, кто из коллег-актеров неприятно удивил ее на съемочной площадке.

Также Дэвид Ферниш, муж Элтона Джона, раскрыл правду о здоровье певца, который официально покинул сцену и лишь изредка появляется на светских мероприятиях.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Новости шоу бизнеса
Елена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни Лорак
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Регионы
Новости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости Ровно
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять