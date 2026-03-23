Умер звезда сериала "Клон" - подробности и причина смерти

Жука Де Оливейра ушел из жизни через пять дней после своего Дня рождения.

https://glavred.info/starnews/umer-zvezda-seriala-klon-podrobnosti-i-prichina-smerti-10751081.html Ссылка скопирована

Жука Де Оливейра умер - причина смерти звезды сериала "Клон"

Читайте больше:

Кто такой Жука Де Оливейра

От чего умер Жука Де Оливейра

Бразильский актер, режиссер и драматург Жука Де Оливейра скончался в 91 год 21 марта 2026 года. Его смерть подтвердила в официальном заявлении изданию TV Globo семья артиста.

"С прискорбием сообщаем о кончине актера, писателя и режиссера Жуки де Оливейры, которая произошла рано утром 21 марта 2026 года в возрасте 91 года. Признанный одним из величайших имен в бразильском исполнительском искусстве, Жука де Оливейра построил солидную и уважаемую карьеру в театре, на телевидении и в кино", - сообщает пресс-служба.

видео дня

Де Оливейра был госпитализирован в больницу Сирио-Либанес в Сан-Паулу 13 марта. Смерть актера наступила в результате пневмонии, осложненной сердечным заболеванием.

На его счету более 30 ролей в сериалах и 60 - в кино и театре. Наиболее известная работа Жуки Де Оливейры - роль доктора Аугусту Албиери в сериале "Клон". Именно он по сюжету создал клон Лукаса в память о смерти его брата-близнеца Диогу.

Жука Де Оливейра в сериале "Клон" / фото из открытых источников

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Голливуд - последние новости:

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред