Партизаны провели диверсию в Санкт-Петербурге: сожжен тепловоз с нефтью

Нарушена поставка топлива и сырья на промышленные предприятия.

Тепловоз россиян с нефтью сожжен в Санкт-Петербурге

Партизаны АТЕШ провели успешную операцию в Санкт-Петербурге. В результате уничтожен тепловоз и нарушена нефтяная логистика в северо-западном регионе страны-агрессора РФ.

Как сообщает пресс-служба движения АТЕШ, путем поджога был выведен из строя тепловоз, задействованный в перевозке нефтяных грузов и обеспечении цепочек поставок промышленной и энергетической инфраструктуры региона.

"Северо-западная логистика работает под постоянным давлением. Железнодорожная инфраструктура перегружена. Любой сбой в узловых точках приводит к задержкам поставок топлива и сырья", - говорится в сообщении.

Движение партизан уточнило, что промышленные предприятия региона зависят от этих цепочек. Тем более, что рядом находится Усть-Луга - один из ключевых центров экспорта нефти и нефтепродуктов.

В АТЕШ также добавили, что любые нарушения в транспортной системе врага сразу отражаются на всей отрасли: заводы недополучают сырье, порты - грузы, а региональное снабжение начинает давать сбои.

"Даже в глубоком тылу критическая инфраструктура остается уязвимой. Безопасных мест для путинской машины нет. Удар за ударом мы уничтожим путинскую фашистскую систему изнутри!" - отметили партизаны.

Как писал Главред, 17 мая агенты партизанского движения АТЕШ ослабили противовоздушную защиту Подмосковья. Партизаны нарушили работу нескольких башен связи в районах Путилково, Коммунарки и Домодедово Московской области.

Накануне партизаны в Воронеже провели диверсию, полностью дезорганизовавшую железнодорожную логистику окупантов на Купянском направлении.

В начале апреля партизаны АТЕШ нанесли двойной удар по железнодорожному снабжению российских оккупантов на Купянском направлении. Уничтожены два релейных шкафа - ключевые узлы управления движением поездов на этом направлении.

Об источнике: движение "Атеш" Атеш - военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины, а также на территории России, созданное украинцами и крымскими татарами в сентябре 2022 года в результате российского военного вторжения, пишет Википедия.

