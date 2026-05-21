Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Партизаны провели диверсию в Санкт-Петербурге: сожжен тепловоз с нефтью

Анна Ярославская
21 мая 2026, 07:12
google news Подпишитесь
на нас в Google
Нарушена поставка топлива и сырья на промышленные предприятия.
Тепловоз россиян с нефтью сожжен в Санкт-Петербурге
Тепловоз россиян с нефтью сожжен в Санкт-Петербурге / Коллаж: Главред, фото: atesh_ua

Кратко:

  • Выведенный из строя локомотив возил важные нефтяные грузы
  • Нарушения в транспортной системе срывают снабжение заводов
  • Агенты пообещали продолжить уничтожение инфраструктуры РФ

Партизаны АТЕШ провели успешную операцию в Санкт-Петербурге. В результате уничтожен тепловоз и нарушена нефтяная логистика в северо-западном регионе страны-агрессора РФ.

Как сообщает пресс-служба движения АТЕШ, путем поджога был выведен из строя тепловоз, задействованный в перевозке нефтяных грузов и обеспечении цепочек поставок промышленной и энергетической инфраструктуры региона.

видео дня

"Северо-западная логистика работает под постоянным давлением. Железнодорожная инфраструктура перегружена. Любой сбой в узловых точках приводит к задержкам поставок топлива и сырья", - говорится в сообщении.

Движение партизан уточнило, что промышленные предприятия региона зависят от этих цепочек. Тем более, что рядом находится Усть-Луга - один из ключевых центров экспорта нефти и нефтепродуктов.

Карта АТЕШ
Карта АТЕШ / atesh_ua
Партизаны подожгли тепловоз россиян
Партизаны подожгли тепловоз россиян / Фото: atesh_ua

В АТЕШ также добавили, что любые нарушения в транспортной системе врага сразу отражаются на всей отрасли: заводы недополучают сырье, порты - грузы, а региональное снабжение начинает давать сбои.

"Даже в глубоком тылу критическая инфраструктура остается уязвимой. Безопасных мест для путинской машины нет. Удар за ударом мы уничтожим путинскую фашистскую систему изнутри!" - отметили партизаны.

Что известно о партизанском движении
Что известно о партизанском движении "Атеш" / Инфографика - Главред

Как писал Главред, 17 мая агенты партизанского движения АТЕШ ослабили противовоздушную защиту Подмосковья. Партизаны нарушили работу нескольких башен связи в районах Путилково, Коммунарки и Домодедово Московской области.

Накануне партизаны в Воронеже провели диверсию, полностью дезорганизовавшую железнодорожную логистику окупантов на Купянском направлении.

В начале апреля партизаны АТЕШ нанесли двойной удар по железнодорожному снабжению российских оккупантов на Купянском направлении. Уничтожены два релейных шкафа - ключевые узлы управления движением поездов на этом направлении.

Другие новости:

Об источнике: движение "Атеш"

Атеш - военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины, а также на территории России, созданное украинцами и крымскими татарами в сентябре 2022 года в результате российского военного вторжения, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
новости России тепловоз война России и Украины партизаны
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ ударила по Днепру: вражеские беспилотники атаковали жилые кварталы

РФ ударила по Днепру: вражеские беспилотники атаковали жилые кварталы

06:52Украина
"Проблема с ракетами": тревожное заявление ВСУ после массированного обстрела РФ

"Проблема с ракетами": тревожное заявление ВСУ после массированного обстрела РФ

00:52Украина
Почему "Шахеды" начали долетать до Закарпатья: Игнат назвал причину

Почему "Шахеды" начали долетать до Закарпатья: Игнат назвал причину

23:05Война
Реклама

Популярное

Ещё
НБУ меняет правила оплаты картами: новые требования уже вступили в силу

НБУ меняет правила оплаты картами: новые требования уже вступили в силу

Как с помощью смартфона можно обнаружить клеща на теле: неожиданный трюк

Как с помощью смартфона можно обнаружить клеща на теле: неожиданный трюк

Пойдет в рост на следующий день: чем подкормить капусту после высадки в грунт

Пойдет в рост на следующий день: чем подкормить капусту после высадки в грунт

Китайский гороскоп на завтра, 21 мая: Быкам - разборки, Лошадям - жалобы

Китайский гороскоп на завтра, 21 мая: Быкам - разборки, Лошадям - жалобы

21 мая - Вознесение Господне: кому молиться в церковный праздник

21 мая - Вознесение Господне: кому молиться в церковный праздник

Последние новости

08:17

В российской Сызрани пожар и черный дым: НПЗ атаковали дроны

07:50

Портников: Визит Путина в Китай не принес главногомнение

07:12

Партизаны провели диверсию в Санкт-Петербурге: сожжен тепловоз с нефтью

06:52

РФ ударила по Днепру: вражеские беспилотники атаковали жилые кварталыФото

05:45

В России начали резко ненавидеть Ленина - что произошло и при чем здесь УкраинаВидео

Помощь получили 120 тысяч человек: как врачи МОАС-Украина "вытаскивают" тяжелораненых и едут туда, куда другие отказываютсяПомощь получили 120 тысяч человек: как врачи МОАС-Украина «вытаскивают» тяжелораненых и едут туда, куда другие отказываются
05:16

Гороскоп на завтра, 22 мая: Львам — разочарование, Рыбам — прибыль

04:41

Не случайность: почему в СССР пол красили только в коричневый цвет

04:25

Без слёз и истерик: в каком возрасте лучше отдать ребёнка в детский сад

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девушки в наушниках за 23 с

Реклама
03:30

Карты Таро показали опасный период для одного знака: Таро-прогноз на июнь 2026Видео

03:01

Выдержат любую жару: 8 лучших цветов для солнечного балкона

02:13

Океанический коллапс грозит заморозить Европу: эксперты бьют тревогу

00:52

"Проблема с ракетами": тревожное заявление ВСУ после массированного обстрела РФ

00:07

Удар по центру пилотов РФ: взорваны десятки "кадыровцев" вместе с командиром

20 мая, среда
23:07

Крупные НПЗ России останавливаются после мощных ударов БпЛА – Reuters

23:05

Почему "Шахеды" начали долетать до Закарпатья: Игнат назвал причину

23:04

Кроты и клещи убегают от него мгновенно: какое растение стоит посадить на участке

23:03

Можно ли спасти розу: что делать, если на листьях появились пятна

22:25

Россия ударила по Украине радиоактивным "Шахедом": что известно о новой угрозеФото

22:04

Важный успех на юге: появились детали зачистки Степногорска от россиян

Реклама
21:54

Как с помощью смартфона можно обнаружить клеща на теле: неожиданный трюк

21:03

Как сказать "несущая стена" на украинском языке: ответ удивит многих

21:01

Вступление Украины в Евросоюз: Венгрия выдвинула Киеву условие для переговоров

20:53

Будет ли Европа заставлять Украину прекратить бить по России: эксперт дал прогнозВидео

20:47

Алина Гросу рассекретила имя новорожденного сына

20:27

Привлечете болезни и бедность: в какие дни недели нельзя мыть голову

20:13

Рост тарифов на коммуналку и скидки в платежках: к чему готовиться украинцам

19:48

Умер экс-участник группы ТНМК: что известно

19:41

Зеленский назвал направления нового наступления РФ с севера: что готовит Кремль

19:31

Прикрывали сети "порноофисов": задержан замначальника Нацполиции Житомирщины

19:25

Раньше скрывались от соседей: какая профессия считалась позором в СССР

19:23

Карабахский эпизод как часть биографии, которую пытаются переписать

19:10

Почему на самом деле кошки мурлыкают: секрет, о котором молчат ветеринарыВидео

19:10

Второй фронт с "ПМР": Селезнев - о риске прорыва россиян к Одессемнение

18:55

Секрет рекордного урожая огурцов: одна добавка гарантирует "волшебный" результатВидео

18:49

Разведка "слила" секретные документы Кремля: что готовит Россия против Украины

18:31

Самолет "призрак" без пилота пересек полстраны, а затем начался кошмар

18:30

Нужно ли целовать покойного в лоб: священник объяснил, как правильно прощатьсяВидео

18:29

Одна кнопка в авто снизит расход топлива: водителям раскрыли способ экономии

18:24

В МВД Украины ответили, будут ли принудительно возвращать мужчин из-за границы

Реклама
18:17

Уверенность Льва или спокойствие Козерога: в чём сила вашего знака зодиака

18:11

Удары по НПЗ запускают эффект домино - назван катастрофический сценарий для КремляВидео

18:01

Приближается настоящий Армагеддон: где ожидаются грозы, дожди и град

17:37

Доллар внезапно взлетел, а злотый падает: курс валют на 21 мая

17:28

ЕС почти полностью отказался от нефти РФ: кто все еще закупает ее у агрессора

17:24

Почему в неделе 7 дней: откуда взялся календарь, по которому живет весь мир

17:20

Китай "кинул" Россию: как Си Цзиньпин унизил Путина в Пекине и чего ждать Украине

17:15

Укусов можно не бояться: какие запахи отпугивают всех комаров

17:12

Рыбаки вытащили гигантского "речного монстра" голыми рукамиВидео

16:42

Четырем знакам зодиака скоро улыбнется удача: чьи мечты станут реальностью

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Регионы
Новости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ХарьковаНовости ТернополяНовости ПолтавыНовости ЖитомираНовости СумНовости ОдессыНовости Черкассы
Лайфхаки и хитрости
Все о салеКомнатные растенияУборкаАвтоСтирка
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять