Партизаны провели диверсию в Санкт-Петербурге: сожжен тепловоз с нефтью

Кратко:
- Выведенный из строя локомотив возил важные нефтяные грузы
- Нарушения в транспортной системе срывают снабжение заводов
- Агенты пообещали продолжить уничтожение инфраструктуры РФ
Партизаны АТЕШ провели успешную операцию в Санкт-Петербурге. В результате уничтожен тепловоз и нарушена нефтяная логистика в северо-западном регионе страны-агрессора РФ.
Как сообщает пресс-служба движения АТЕШ, путем поджога был выведен из строя тепловоз, задействованный в перевозке нефтяных грузов и обеспечении цепочек поставок промышленной и энергетической инфраструктуры региона.
"Северо-западная логистика работает под постоянным давлением. Железнодорожная инфраструктура перегружена. Любой сбой в узловых точках приводит к задержкам поставок топлива и сырья", - говорится в сообщении.
Движение партизан уточнило, что промышленные предприятия региона зависят от этих цепочек. Тем более, что рядом находится Усть-Луга - один из ключевых центров экспорта нефти и нефтепродуктов.
В АТЕШ также добавили, что любые нарушения в транспортной системе врага сразу отражаются на всей отрасли: заводы недополучают сырье, порты - грузы, а региональное снабжение начинает давать сбои.
"Даже в глубоком тылу критическая инфраструктура остается уязвимой. Безопасных мест для путинской машины нет. Удар за ударом мы уничтожим путинскую фашистскую систему изнутри!" - отметили партизаны.
Как писал Главред, 17 мая агенты партизанского движения АТЕШ ослабили противовоздушную защиту Подмосковья. Партизаны нарушили работу нескольких башен связи в районах Путилково, Коммунарки и Домодедово Московской области.
Накануне партизаны в Воронеже провели диверсию, полностью дезорганизовавшую железнодорожную логистику окупантов на Купянском направлении.
В начале апреля партизаны АТЕШ нанесли двойной удар по железнодорожному снабжению российских оккупантов на Купянском направлении. Уничтожены два релейных шкафа - ключевые узлы управления движением поездов на этом направлении.
Об источнике: движение "Атеш"
Атеш - военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины, а также на территории России, созданное украинцами и крымскими татарами в сентябре 2022 года в результате российского военного вторжения, пишет Википедия.
