Окончание войны ничего не изменит: чем грозит блокада Ормузского пролива

Блокировка Ормузского пролива приводит к росту цен на нефть и создает риски для глобальной логистики и энергетической стабильности, отметил эксперт.

Цена на нефть — чем грозит блокада Ормузского пролива

О чем идет речь в материале:

США могут завершить войну против Ирана

Закрытие Ормузского пролива будет способствовать дальнейшему росту цен на нефть

Ситуация на мировом нефтяном рынке стремительно обостряется из-за рисков вокруг Ормузского пролива — ключевой артерии, через которую проходит до 20% глобальных поставок нефти. После инцидентов с танкерами и фактического ограничения судоходства котировки уже подскочили до более 115 долларов за баррель, а логистика оказалась под угрозой срыва. О том, как политика США может повлиять на цены на нефть, рассказал президент Ассоциации "Объединение операторов рынка нефтепродуктов Украины" Леонид Косянчук в эксклюзивной колонке для Главреда.

По словам эксперта, США могут рассматривать вариант завершения конфликта с Ираном даже без возобновления работы Ормузского пролива. В случае, если он останется закрытым, единственной альтернативой станет маршрут вокруг мыса Доброй Надежды, что удлиняет путь примерно на 5 тысяч километров и значительно повышает расходы на транспортировку.

Рынок уже отреагировал на ситуацию, ведь после повреждения кувейтского танкера "Аль-Салми" 31 марта фьючерсы выросли примерно до 115,5 доллара за баррель, что свидетельствует о быстром учете любых рисков в регионе в ценах.

"Что касается заявлений Дональда Трампа, то рынок пока почти не реагирует на них. Вероятно, участники рынка уже привыкли к их изменчивости: сегодня звучат одни месседжи, завтра — другие. С одной стороны, речь идет о возможности деэскалации, с другой — происходит военное присутствие США на Ближнем Востоке, что создает дополнительную неопределенность", — указал он.

Леонид Косянчук также отметил, что блокировка Ормузского пролива предусматривает исключения для танкеров, связанных с Ираном, а также Китаем и Индией, тогда как для других судов проход остается под вопросом и сопровождается значительными военными рисками. В то же время появляется информация об ослаблении американских санкций в отношении иранской нефти, что дополнительно влияет на баланс рынка.

"Даже если предположить, что Трамп приостановит войну в Иране, это не означает быстрого восстановления стабильности. Многое зависит от позиции Ирана и дальнейших действий его руководства, которые сложно прогнозировать. Ведь в случае, если Тегеран почувствует укрепление своих позиций, он может попытаться закрепить влияние в регионе, что лишь продлит нестабильность. На сегодняшний день и цены, и фактическое наполнение рынка ресурсами полностью зависят от ситуации в регионе Персидского залива. Как отметил глава инвестиционной компании BlackRock Ларри Финк, у рынка, скорее всего, не будет "среднего сценария". По его оценке, цена на нефть может колебаться между крайними значениями — либо около 40 долларов за баррель, либо 150 долларов и выше", — резюмирует он.

Эксперт отмечает, что в случае длительной блокировки Ормузского пролива мировая экономика может оказаться на грани серьезного кризиса и будет вынуждена искать альтернативные пути. В то же время перестройка логистики является сложным и длительным процессом, ведь недостаточно просто изменить маршрут — нужно разработать новые цепочки поставок, согласовать их и учесть страховые риски.

По словам Косянчука, страховые компании должны оценить уровень военных угроз, что напрямую влияет на конечную стоимость топлива.

Он также обращает внимание на менее очевидный, но важный фактор, ведь в последнее время на переработку поступает больше легкой нефти, которая дает больший выход бензина, но меньше дизеля. При этом большинство европейских нефтеперерабатывающих заводов исторически ориентированы на более тяжелое сырье, в частности смесь типа Urals, которая обеспечивает другой баланс продуктов — примерно 16% бензина и 32% дизельного топлива.

"Из-за смены сырья не все заводы могут работать в оптимальном режиме, поскольку не получают ту нефть, под которую они были спроектированы. В результате их эффективность снижается, и на выходе появляется больше бензина, чем нужно рынку", — добавил он.

Ормузский пролив / Инфографика: Главред

Как Россия использует рост цен — мнение эксперта Как писал Главред, президент Центра глобалистики "Стратегия XXI" и эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности Михаил Гончар оценил, способен ли нынешний рост цен на нефть остановить экономический спад в России. По его мнению, если стоимость нефти будет удерживаться на уровне 80–85 долларов за баррель в течение всего второго квартала, это позволит российской экономике в определенной степени удержаться. В то же время он подчеркнул, что такой рост цен лишь частично улучшит ситуацию, но не решит системных проблем. "Если после нынешнего кризиса цены вернутся к прежнему уровню, то передышка станет для России просто "инъекцией допинга", а дальше все вернется на круги своя. Поэтому обвал российской экономики просто отодвинется примерно на конец года или чуть позже", — сказал он.

Напомним, как ранее сообщал Главред, Министерство финансов США предоставило временное разрешение сроком на 30 дней, которое позволяет индийским нефтеперерабатывающим компаниям продолжать закупку российской нефти, несмотря на действующие договоренности между государствами. Об этом сообщил глава ведомства Скотт Бессент.

В то же время, по словам эксперта по международным энергетическим отношениям и безопасности Михаила Гончара, реальная ситуация с поставками нефти и безопасностью транспортных маршрутов в Персидском заливе значительно сложнее и менее однозначна, чем может показаться.

Кроме того, новые удары Ирана по энергетической инфраструктуре стран региона могут вызвать очередные резкие колебания цен на нефть, отметил эксперт по энергетической политике Максим Гардус.

О личности: Леонид Косянчук Леонид Васильевич Косянчук — украинский эксперт в сфере нефтепродуктов, бизнесмен и общественный деятель. Президент Ассоциации операторов рынка нефтепродуктов Украины. Родился в 1954 году. Имеет высшее образование. В 1986–1988 годах участвовал в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. С конца 1980-х годов работает в нефтегазовой отрасли, в частности возглавлял украинско-израильскую компанию "Минора", которая занималась поставками нефти на украинские нефтеперерабатывающие заводы. В 1997 году стал президентом ОАО "Нафтоэнергоинвест", специализировавшегося на фондовом рынке и торговле ценными бумагами. В 2006–2007 годах возглавлял департамент нефти и газа в Министерстве топлива и энергетики Украины. В украинских СМИ активно комментирует ситуацию на рынке топлива в Украине.

