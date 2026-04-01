Мощная буря обрушится на Украину: когда влупит 5-балльный шторм

Украина будет под атакой сильной магнитной бури, которая может повлиять на самочувствие человека.

Украину атакует 5-балльная магнитная буря / иллюстрация: искусственный интеллект (ChatGPT)

Украину совсем скоро накроет новая магнитная буря. Она будет такой мощности, что может негативно повлиять на самочувствие. Об этом сообщает meteoagent.

Несколько дней магнитная буря держалась на среднем уровне. Её мощность не превышала отметку 4 балла. Однако уже завтра, 2 апреля мощность бури внезапно вырастет до пяти баллов. Ожидается, что на следующий день она опустится вновь до четырех баллов.

Украину атакует 5-балльная магнитная буря

По данным meteoprog, за последние 24 часа произошло 3 вспышки класса С. Сообщается, что 22 марта могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 55%. Вероятность вспышек класса Х составляет 10%. Сообщается, что сейчас на Солнце замечено 38 солнечных пятен.

"Магнитная буря такой силы может вызвать незначительные сбои в работе энергосистем, а также повлиять на маршруты миграции птиц и животных. Кроме того, магнитная буря может повлиять на здоровье метеозависимых людей и пожилых людей, поэтому в этот день им следует быть осторожными", - говорится в сообщении.

Как магнитная буря влияет на человека

Что происходит с человеком во время магнитной бури

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

головная боль,

головокружение,

тошнота,

боль в сердце,

слабость и сонливость,

боль в спине и суставах,

повышенное давление,

обострение хронических заболеваний.

Что делать во время магнитной бури

Как сообщает Главред, чтобы свести к минимуму негативное влияние бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до нее.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.

Что такое магнитная буря? Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже человеческий организм. Они могут вызвать нарушение или поломки в аппаратуре космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле. Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитного шторма у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

