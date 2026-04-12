Резкий поворот погоды: важное предупреждение синоптиков для Киева

Алексей Тесля
12 апреля 2026, 23:56
В Киеве 13 апреля ночью без осадков, днем местами небольшой дождь, ночью заморозки.
  В Киеве 13 апреля ночью без осадков, днем местами дождь, температура 10-12°
  14 апреля в столице без осадков, температура днем 13-15°

В Украине в понедельник ночью в большинстве центральных и южных областей, днем по всей территории, кроме запада, местами ожидается небольшой дождь, прогнозируют синоптики.

Как сообщает Укргидрометцентр, в Киеве 13 апреля ночью без осадков, днем местами небольшой дождь. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Ночью заморозки 0-2°, температура днем 10-12° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского, в Киеве 13 апреля самая высокая температура днем была 25,6° в 1972 г., самая низкая ночью -4,7° в 1923 г.

Прогноз погоды на 14 апреля

Во вторник, 14 апреля в Украине в основном без осадков, лишь на востоке и северо-востоке днем дождь. Ветер северо-восточный, на западе страны юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, днем 11-16°, на Закарпатье до 19°.

В Киеве 14 апреля без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 1-3° тепла, днем 13-15°.

Ранее синоптики предупредили об изменении погоды. В Ровенской области погода останется относительно теплой и без значительных осадков.

Как писал Главред, синоптики назвали сроки, когда погода резко изменится. Жителям Львовской области следует готовиться к перепадам температуры и переменам погоды.

Больше новостей:

Об источнике: Укргидрометцентр

Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

"Мы никогда не сдадимся": Орбан поздравил оппонента и сделал заявление

Выборы в Венгрии завершились с рекордной явкой: первые результаты подсчета

Ограничения возвращаются: что будет со светом 13 апреля

Накроет волна везения: трех знаков зодиака ждет период бурного роста

Для четырех знаков зодиака скоро начнется период удачи и везения – кто они

Гороскоп на завтра, 13 апреля: Овнам - искра, Весам - разочарование

В Кремле назвали единственное условие для завершения войны — что будет с переговорами

Оккупанты расстреляли украинских военнопленных – DeepState

01:21

Правда о жизни на Сечи без стереотипов — воспоминания последнего запорожца

12 апреля, воскресенье
23:56

Резкий поворот погоды: важное предупреждение синоптиков для Киева

23:27

"Мы никогда не сдадимся": Орбан поздравил оппонента и сделал заявление

23:16

В Днепре потеплеет: когда в городе ожидается самый тёплый день недели

22:33

Один неожиданный трюк — и клубника станет в разы крупнее и сочнееВидео

Пасха – не о шашлыках и корзине: Георгий Коваленко объяснил, что можно и нельзя делать в праздникПасха – не о шашлыках и корзине: Георгий Коваленко объяснил, что можно и нельзя делать в праздник
21:32

РФ готовит новую войну в Европе: тревожный прогноз атаки стран НАТО

21:16

Выборы в Венгрии завершились с рекордной явкой: первые результаты подсчета

20:57

Бой Усик — Верховен в Египте: стал известен полный список поединков андеркарда

20:51

Перемирие превратилось в "мясорубку": россияне добили дронами раненых бойцов РФ

Реклама
20:03

Меня устраивает: пропагандистка Симоньян готовит семью к своей смерти

19:55

Ограничения возвращаются: что будет со светом 13 апреля

19:45

Огурцы взойдут уже на третий день: проверенный метод выращивания рассадыВидео

19:35

Один трюк — и гриль сияет без усилий: главный секрет опытных кулинаровВидео

19:10

Европа рискует потерять поддержку США: Невзлин назвал опасную причинумнение

19:05

Подозрение на микроинсульт: 31-летняя блогерша попала в больницу на Пасху

18:50

Заказать может любой желающий: появилась частная система ПВО

18:43

Воспользовавшись перемирием: РФ массово перебрасывает технику на важное направление

18:34

В Венгрии заявили о фальсификациях на выборах — у Орбана готовятся к боям

18:25

Продвижение РФ: у врага успех в двух областях Украины – DeepState

18:09

Не шумеры и не египтяне: кто на самом деле первым сварил пиво

Реклама
18:03

Ничего общего с христианством: зачем бьются яйцами на ПасхуВидео

17:25

Провал переговоров с Тегераном: громкая угроза Трампа о морской блокаде Ирана

17:02

Признак сглаза или болезни: почему серебряный крестик внезапно почернел

16:44

Будет +21: синоптики назвали дату потепления в Украине

16:30

Выборы в Венгрии бьют рекорды: что известно о ходе голосования

16:29

Расстрел пленных бойцов ВСУ на Пасху: РФ готовит циничную провокацию

16:15

Чистотел спасает огород: почему его ни в коем случае нельзя уничтожать

16:03

"Торонто мне не зашло": жена Остапчука назвала причину их эмиграции

15:59

Не защита, а приговор: почему нельзя замыкаться "на ключ"

15:15

В Кремле назвали единственное условие для завершения войны — что будет с переговорами

15:09

Пасха-2026: украинские звезды поздравили с праздником и показали освящение пасок

14:43

Кроты навсегда убегут с участка: какой простой раствор нужно вылить в нору

14:36

Чужой фамилия вместо своей: почему украинские мужчины становились примаками

14:14

"Человек свободной души": умер звезда "Бэтмена"

14:04

Почему нельзя брызгать на кота водой: настоящую причину знают не всеВидео

13:42

Цветут до самых морозов: 5 растений для балкона, не требующих ухода

13:29

Буданов назвал новую дату обмена пленными и указал на проблему — что известно

12:54

Кому 13 апреля молиться об укреплении веры и стойкости: какой церковный праздник

12:47

Традиционные паски 300 лет назад делали совсем не так, как сейчас – в чем особенностьВидео

12:33

Большинство их даже не слышало: какие уникальные украинские слова репрессировали в СССР

Реклама
12:19

Пауки в доме: скрытая угроза или знак удачи — что говорят эксперты

12:04

"Стараюсь держаться": Алина Шаманская сообщила о горе в семье

11:51

Буданов раскрыл интересный нюанс по пасхальному перемирию - чего ждать дальше

11:07

Ультраправые в Германии обещают депортацию украинцев и сближение с РФ: что известно

10:48

"Мы дождались своей весны": супруги Зеленские поздравили украинцев с ПасхойВидео

09:54

Для четырех знаков зодиака скоро начнется период удачи и везения – кто они

09:32

"Пасхальное перемирие" по-русски: РФ ударила по скорой в Сумской области, есть раненые

08:48

Оккупанты расстреляли украинских военнопленных – DeepState

08:46

Трамп пригрозил Китаю "большими проблемами": в чем США подозревают КНР

07:49

Переговоры США с Ираном завершились без соглашения: Вэнс раскрыл, что помешало

