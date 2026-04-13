В Украине ожидаются заморозки: синоптики удивили своим прогнозом

Что вы узнаете:
- Когда в Украину придет потепление
- В каких регионах будут дожди
- Где ожидаются заморозки
Погода в Украине 13 апреля будет местами дождливой. Кое-где ожидаются даже заморозки. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.
Прогноз погоды на 13 апреля
В понедельник, 13 апреля, дожди пройдут в южных и центральных областях. В этот день будет умеренный восточный ветер.
"Температура воздуха ночью еще будет низкой, при прояснениях местами с заморозками, днем наконец начнет теплеть, столбики термометров поднимутся до +10+13 градусов, в восточной части теплее, до +15 градусов", — говорится в сообщении.
Погода в Киеве 13 апреля
В Киеве в понедельник, 13 апреля, существенных осадков не будет.
"Ночью +1+4 градуса, на окраинах возможны заморозки, днем 13 апреля +8+10 градусов", - отметила Диденко.
Она добавила, что в течение недели заморозки отступят и наступит потепление.
Погода в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, на Пасху, 12 апреля, в Ровенской области ожидается прохладная и дождливая погода. Ночью возможен небольшой мокрый снег и дождь, днем — небольшой дождь.
Также в ближайшие дни погода в Тернопольской области будет преимущественно облачной, местами возможны небольшие дожди. В то же время со вторника ожидается постепенное повышение температуры.
Кроме того, на пасхальные выходные Житомирская область окажется под влиянием холодного фронта, который вызовет резкие колебания температуры, осадки и ночные заморозки. С 11 по 13 апреля погода будет меняться ежедневно
О персонаже: Наталья Диденко
Наталья Диденко — украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред