В Днепре потеплеет: когда в городе ожидается самый тёплый день недели

Синоптики прогнозируют в Днепре постепенное потепление в течение недели при преимущественно облачной, но сухой погоде.

Осадков практически не ожидается, а влажность будет меняться в зависимости от времени суток

Кратко:

Неделя в Днепре будет преимущественно облачной

Температура +12…+17°C постепенно повышается

Осадков почти не ожидается

Апрель в Днепре продолжает отличаться переменчивой погодой. По прогнозу метеорологической службы Sinoptik, в течение ближайшей недели в городе ожидается постепенное потепление, однако солнечные периоды и в дальнейшем будут чередоваться с длительной облачностью.

13 апреля

Понедельник начнется прохладной ночью с температурой воздуха +5…+8°C. В течение дня небо над городом постепенно затянут облака, которые сохранятся до вечера.

Максимальная дневная температура составит около +12°C. Осадков в этот день не ожидается, а влажность будет колебаться от 42% в дневные часы до 90% утром.

14 апреля

Во вторник утро будет преимущественно ясным, однако уже днем облачность снова усилится. Температура воздуха заметно повысится: ночью около +7°C, днем — до +14°C. Ветер останется умеренным, с максимальной скоростью до 4,7 м/с в дневное время.

15 апреля

Среда сохранит подобный характер погоды. Утром ожидается ясное небо, тогда как во второй половине дня появятся облака, которые постепенно рассеются ближе к вечеру.

Температура воздуха останется стабильной: около +9 °C ночью и до +12 °C днем. Вероятность осадков незначительна — до 25–27 % в первой половине дня, дождя не прогнозируется.

16 апреля

В четверг ожидается преимущественно облачная погода после кратковременного прояснения утром. Дневная температура поднимется до +13°C.

Ветер будет слабым, не превышая 1,2 м/с, что сделает этот день одним из самых спокойных в неделе. Влажность останется высокой, достигая 92% в ночное время.

17 апреля

Пятница пройдет под плотной облачностью, которая сохранится в течение всего дня. Несмотря на это, воздух прогреется до +15°C. Осадки маловероятны, а влажность днем составит около 46%.

18 апреля

В субботу ожидается дальнейшее повышение температуры — до +17°C, что станет максимальным показателем недели. В то же время небо останется затянутым облаками, а вероятность осадков к вечеру возрастет до 29%. Ветер изменит направление на северное и усилится до 4,9 м/с.

19 апреля

Воскресенье завершит неделю преимущественно облачной, но сухой погодой. Температура несколько снизится по сравнению с предыдущим днем и составит до +15°C днем и около +13°C вечером. Атмосферное давление будет постепенно расти и к концу суток достигнет 755 мм рт. ст.

В целом неделя в Днепре пройдет без существенных осадков, с преимущественно облачной погодой и постепенным повышением дневных температур в пределах +12…+17°C.

О ресурсе: Sinoptik Sinoptik.ua — один из самых популярных сайтов о погоде в Украине, предоставляющий прогнозы погоды для всех населенных пунктов страны и тысяч городов мира. Сайт охватывает более 29 800 населенных пунктов Украины и более 100 тысяч городов по всему миру. Прогнозы погоды Sinoptik получает от финской метеослужбы Foreca, а данные о текущей погоде — от Украинского гидрометцентра. Украинская версия сайта была запущена в 2010 году. На сайте можно найти почасовой прогноз, прогноз на 7–10 дней, данные о температуре, осадках, ветре, давлении, а также погодные карты и радары.

