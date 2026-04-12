В Днепре потеплеет: когда в городе ожидается самый тёплый день недели

Кратко:
- Неделя в Днепре будет преимущественно облачной
- Температура +12…+17°C постепенно повышается
- Осадков почти не ожидается
Апрель в Днепре продолжает отличаться переменчивой погодой. По прогнозу метеорологической службы Sinoptik, в течение ближайшей недели в городе ожидается постепенное потепление, однако солнечные периоды и в дальнейшем будут чередоваться с длительной облачностью.
13 апреля
Понедельник начнется прохладной ночью с температурой воздуха +5…+8°C. В течение дня небо над городом постепенно затянут облака, которые сохранятся до вечера.
Максимальная дневная температура составит около +12°C. Осадков в этот день не ожидается, а влажность будет колебаться от 42% в дневные часы до 90% утром.
14 апреля
Во вторник утро будет преимущественно ясным, однако уже днем облачность снова усилится. Температура воздуха заметно повысится: ночью около +7°C, днем — до +14°C. Ветер останется умеренным, с максимальной скоростью до 4,7 м/с в дневное время.
15 апреля
Среда сохранит подобный характер погоды. Утром ожидается ясное небо, тогда как во второй половине дня появятся облака, которые постепенно рассеются ближе к вечеру.
Температура воздуха останется стабильной: около +9 °C ночью и до +12 °C днем. Вероятность осадков незначительна — до 25–27 % в первой половине дня, дождя не прогнозируется.
16 апреля
В четверг ожидается преимущественно облачная погода после кратковременного прояснения утром. Дневная температура поднимется до +13°C.
Ветер будет слабым, не превышая 1,2 м/с, что сделает этот день одним из самых спокойных в неделе. Влажность останется высокой, достигая 92% в ночное время.
17 апреля
Пятница пройдет под плотной облачностью, которая сохранится в течение всего дня. Несмотря на это, воздух прогреется до +15°C. Осадки маловероятны, а влажность днем составит около 46%.
18 апреля
В субботу ожидается дальнейшее повышение температуры — до +17°C, что станет максимальным показателем недели. В то же время небо останется затянутым облаками, а вероятность осадков к вечеру возрастет до 29%. Ветер изменит направление на северное и усилится до 4,9 м/с.
19 апреля
Воскресенье завершит неделю преимущественно облачной, но сухой погодой. Температура несколько снизится по сравнению с предыдущим днем и составит до +15°C днем и около +13°C вечером. Атмосферное давление будет постепенно расти и к концу суток достигнет 755 мм рт. ст.
В целом неделя в Днепре пройдет без существенных осадков, с преимущественно облачной погодой и постепенным повышением дневных температур в пределах +12…+17°C.
Погода в Украине — последние новости
Как сообщал Главред, в ближайшие дни погода в Тернопольской области будет преимущественно облачной, местами возможны небольшие дожди. В то же время со вторника ожидается постепенное повышение температуры.
Кроме того, погода в Украине в течение недели будет теплой. Ожидаются кратковременные дожди и заморозки ночью.
Напомним, что ранее синоптики предупредили об изменении погоды. В Ровенской области погода останется относительно теплой и без значительных осадков.
О ресурсе: Sinoptik
Sinoptik.ua — один из самых популярных сайтов о погоде в Украине, предоставляющий прогнозы погоды для всех населенных пунктов страны и тысяч городов мира.
Сайт охватывает более 29 800 населенных пунктов Украины и более 100 тысяч городов по всему миру.
Прогнозы погоды Sinoptik получает от финской метеослужбы Foreca, а данные о текущей погоде — от Украинского гидрометцентра.
Украинская версия сайта была запущена в 2010 году.
На сайте можно найти почасовой прогноз, прогноз на 7–10 дней, данные о температуре, осадках, ветре, давлении, а также погодные карты и радары.
