Синоптики удивили прогнозом на Пасху: погода в Киеве резко изменится

В Киеве 12 апреля ожидается небольшой дождь, ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

В Киеве прогнозируют осадки

В Киеве 12 апреля ожидается небольшой дождь, ночью заморозки 0-2°

13 апреля в Киеве днем местами небольшой дождь, температура днем 10-12°

Небольшой дождь ожидается по всей Украине в воскресенье, 12 апреля, ночью местами, сообщают синоптики.

Как сообщает Укргидрометцентр, в Киеве 12 апреля ожидается небольшой дождь. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Ночью заморозки 0-2°, температура днем 7-9° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского, в Киеве за весь период метеорологических наблюдений в день 12 апреля самая высокая температура была зафиксирована на отметке 23,8° тепла в 2015 г., самая низкая ночью – на отметке 2,9° мороза в 1928 г.

В ночь на понедельник, 13 апреля, в Украине преимущественно без осадков, только в большинстве центральных и южных областях местами небольшой дождь. Днем небольшой дождь местами ожидается по всей Украине, кроме запада.

В Киеве 13 апреля ночью без осадков, днем местами небольшой дождь. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Ночью заморозки 0-2°, температура днем 10-12° тепла.

Ранее синоптики предупредили об изменении погоды. В Ровенской области погода останется относительно теплой и без значительных осадков.

Как писал Главред, синоптики назвали сроки, когда погода резко изменится. Жителям Львовской области следует готовиться к перепадам температуры и переменам погоды.

Об источнике: Укргидрометцентр Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

