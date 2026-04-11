Циклон из Польши несет холод: какой будет погода во Львовской области на Пасху

В воскресенье, 12 апреля, погода во Львовской области будет определяться влиянием циклона с центром над севером Польши. Ожидаются морозы и дождь с мокрым снегом. Об этом сообщил Львовский региональный центр по гидрометеорологии.
На территории Львовской области прогнозируется облачная погода с прояснениями. Местами возможен небольшой дождь, ночью кое-где с мокрым снегом. В ночные и утренние часы ожидается слабый туман, а на дорогах сохранится гололед, что затруднит движение транспорта.
Температура воздуха в области в ночное время опустится до 0-5° мороза (сильные заморозки), в связи с чем объявлен оранжевый уровень опасности. Днем столбики термометров поднимутся до 8-13° тепла.
Ветер будет преобладать северного направления со скоростью 5-10 м/с. Несмотря на влажную погоду, специалисты отмечают, что уровень пожарной опасности в экосистемах региона останется преимущественно низким (1-3 классы). Также 12-13 апреля ночью и утром на дорогах области и города ожидается гололед (I уровень опасности, желтый).
Погода во Львове 12 апреля
Во Львове воскресенье, на которое в этом году приходится Пасха, также начнется с холода. Ночью в городе ожидается сильный заморозок — температура упадет до 1-3° мороза.
Днем небо будет облачным с прояснениями, возможен небольшой дождь. Воздух прогреется до 10-12° тепла. Утренний туман и гололед могут затруднить движение по улицам города, поэтому горожанам советуют быть осторожными во время поездок в храмы.
Как сообщал Главред, на Пасху, 12 апреля, в Ровенской области ожидается прохладная и дождливая погода. Ночью возможен небольшой мокрый снег и дождь, днем — небольшой дождь.
Также в ближайшие дни погода в Тернопольской области останется преимущественно облачной, местами возможны небольшие дожди. В то же время со вторника ожидается постепенное повышение температуры.
Кроме того, на пасхальные выходные Житомирская область окажется под влиянием холодного фронта, который вызовет резкие колебания температуры, осадки и ночные заморозки. С 11 по 13 апреля погода будет меняться ежедневно
Об источнике: Львовский региональный центр по гидрометеорологии
Львовский региональный центр по гидрометеорологии — государственное учреждение, осуществляющее наблюдение, прогнозирование и анализ метеорологических, гидрологических и климатических явлений на территории Львовской области. Центр готовит прогнозы погоды, предупреждения об опасных метеорологических явлениях, контролирует состояние рек и водохранилищ, а также оказывает информационную поддержку органам власти, коммунальным службам и населению.
