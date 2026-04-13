Украину накроет пылевая буря: синоптики уже назвали дату

Ангелина Подвысоцкая
13 апреля 2026, 22:30
Из-за пылевой бури качество воздуха в западных регионах может ухудшиться.
На Украину может обрушиться пыльная буря / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Что известно:

  • Над Средиземным морем зафиксировано пылевое облако из Сахары
  • Пылевая буря может накрыть Украину

Украину может накрыть пылевая буря из Сахары. Об этом предупреждает Укргидрометцентр.

Спутник уже зафиксировал пыль над Средиземным морем, которую ветер переносит в направлении юга Италии.

"В то же время в ближайшие сутки над Украиной будут преобладать северо-западные воздушные потоки, которые не будут способствовать его распространению на нашу территорию", — говорится в сообщении.

Движение воздушных масс изменится 16 апреля. Направление ветра станет западным. Тогда ожидается поступление пыли в Украину. Пылевая буря затронет крайний запад Украины.

"Вместе с тем, возможные концентрации будут низкими и не окажут ощутимого влияния на качество воздуха", — говорится в сообщении.

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, 13 апреля в Украине ожидается переменная погода. В южных и центральных областях пройдут дожди, местами возможны заморозки ночью. Днем потеплеет до +10…+13°C, на востоке — до +15°C.

Также 14 апреля в Ровенской области ожидается потепление до +13…+18°C днем, без осадков. Ночью возможны заморозки 0…-3°C и слабый туман.

Кроме того, 14 апреля в Украине преимущественно будет без осадков, только на востоке возможен дождь. Температура днем составит +11…+16°, на Закарпатье — до +19°.

Об источнике: Укргидрометцентр

Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) — государственное учреждение, занимающееся метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

