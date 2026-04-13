Украину накроет пылевая буря: синоптики уже назвали дату

Из-за пылевой бури качество воздуха в западных регионах может ухудшиться.

На Украину может обрушиться пыльная буря

Что известно:

Над Средиземным морем зафиксировано пылевое облако из Сахары

Пылевая буря может накрыть Украину

Украину может накрыть пылевая буря из Сахары. Об этом предупреждает Укргидрометцентр.

Спутник уже зафиксировал пыль над Средиземным морем, которую ветер переносит в направлении юга Италии.

"В то же время в ближайшие сутки над Украиной будут преобладать северо-западные воздушные потоки, которые не будут способствовать его распространению на нашу территорию", — говорится в сообщении.

Движение воздушных масс изменится 16 апреля. Направление ветра станет западным. Тогда ожидается поступление пыли в Украину. Пылевая буря затронет крайний запад Украины.

"Вместе с тем, возможные концентрации будут низкими и не окажут ощутимого влияния на качество воздуха", — говорится в сообщении.

Как сообщал Главред, 13 апреля в Украине ожидается переменная погода. В южных и центральных областях пройдут дожди, местами возможны заморозки ночью. Днем потеплеет до +10…+13°C, на востоке — до +15°C.

Также 14 апреля в Ровенской области ожидается потепление до +13…+18°C днем, без осадков. Ночью возможны заморозки 0…-3°C и слабый туман.

Кроме того, 14 апреля в Украине преимущественно будет без осадков, только на востоке возможен дождь. Температура днем составит +11…+16°, на Закарпатье — до +19°.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: Укргидрометцентр Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) — государственное учреждение, занимающееся метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

