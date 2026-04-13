Украину накроет пылевая буря: синоптики уже назвали дату

Что известно:
- Над Средиземным морем зафиксировано пылевое облако из Сахары
- Пылевая буря может накрыть Украину
Украину может накрыть пылевая буря из Сахары. Об этом предупреждает Укргидрометцентр.
Спутник уже зафиксировал пыль над Средиземным морем, которую ветер переносит в направлении юга Италии.
"В то же время в ближайшие сутки над Украиной будут преобладать северо-западные воздушные потоки, которые не будут способствовать его распространению на нашу территорию", — говорится в сообщении.
Движение воздушных масс изменится 16 апреля. Направление ветра станет западным. Тогда ожидается поступление пыли в Украину. Пылевая буря затронет крайний запад Украины.
"Вместе с тем, возможные концентрации будут низкими и не окажут ощутимого влияния на качество воздуха", — говорится в сообщении.
Погода в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, 13 апреля в Украине ожидается переменная погода. В южных и центральных областях пройдут дожди, местами возможны заморозки ночью. Днем потеплеет до +10…+13°C, на востоке — до +15°C.
Также 14 апреля в Ровенской области ожидается потепление до +13…+18°C днем, без осадков. Ночью возможны заморозки 0…-3°C и слабый туман.
Кроме того, 14 апреля в Украине преимущественно будет без осадков, только на востоке возможен дождь. Температура днем составит +11…+16°, на Закарпатье — до +19°.
Вас может заинтересовать:
- Резкое потепление накроет Львовскую область: когда температура подскочит до +18
- Житомирскую область накроют дожди и заморозки: когда ожидать ухудшения погоды
- Сутки под влиянием контрастов: какие капризы приготовила погода для Днепра
Об источнике: Укргидрометцентр
Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) — государственное учреждение, занимающееся метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред